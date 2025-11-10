Наум Эйтингон: как оборвалась блестящая карьера сталинского диверсанта

До начала 1990-х годов имя Наума Эйтингона было известно лишь узкому кругу специалистов. Однако именно ему история отвела роль «карающего меча», навсегда изменившего ход внутрипартийной борьбы в СССР. Организатор ликвидации Троцкого, кавалер полководческого ордена Суворова — его биография читается как захватывающий шпионский роман.

© Соцсети

Становление оперативника

Наум Эйтингон родился в 1899 году в еврейской семье в местечке Шклов под Могилевом. Его путь в органах начался в 1920 году, когда он, прошедший Гражданскую войну на стороне красных, навсегда связал свою судьбу с советскими спецслужбами.

Уже в 1923 году молодой чекист оказался в Шанхае, где проявил себя как блестящий оперативник, сорвав попытку захвата советских дипломатов сторонниками Чан Кайши. Именно тогда у него появились первые псевдонимы — Леонид Наумов, Леонид Котов, «Том» — за которыми скрывался один из самых эффективных разведчиков столетия.

Мастер спецопераций

География деятельности Эйтингона поражает: Китай, Турция, Греция, США, Франция, Бельгия. В 1928 году он спланировал и осуществил ликвидацию прояпонского политика Чжан Цзолина, чье влияние в Пекине стало чрезмерным.

По пути в Харбин вагон Чжана Цзолина взлетел на воздух. Потом Эйтингон руководил резидентами в Турции и Греции, налаживал агентурную нелегальную сеть в США, бывал во Франции и Бельгии. Когда в 1936 г. грянула гражданская война в Испании, Эйтингон под именем Котова работал с республиканцами и командовал спецоперациями их партизан, а также по заданию Сталина способствовал ликвидации испанских троцкистов.

После поражения испанских социалистов «Котов» вербовал в Париже ценных информаторов НКВД. Стоит отметить, что Эйтингон быстро продвигался по службе и получал важные задания как благодаря своей ловкости и осторожности (а также доле везения), так и благодаря личному обаянию. В чем-то он был похож на образ шпиона-интеллектуала наподобие Джеймса Бонда (без некоторые деталей, конечно): имел хорошее чувство юмора, не пил, был скромен и аскетичен в быту, цитировал наизусть Пушкина, был любим женщинами (пять раз женат) — облик, далекий от стереотипного грубого сталинского палача или чахлого чиновника. Практически безупречное несение службы привело его к звездному часу – спецоперации по ликвидации Троцкого. Эта миссия была назначена Сталиным в 1939 г. Исполнителем был назначен «Том» (Эйтингон). Под личиной канадского бизнесмена Наум отправился в Мексику и вскоре завербовал человека из окружения Троцкого, испанского коммуниста Рамона Меркадера. А дальше – дело техники. 20 августа 1940 г. Меркадер навестил Троцкого с просьбой прочесть его политическую статью. Пока «демон революции» ее читал, его испанский «друг» достал из своего плаща короткий ледоруб и нанес Троцкому сильнейший удар по голове из-за спины. На шум прибежали охранники и схватили Меркадера, но Троцкий уже был ранен смертельно. 21 августа он скончался. А Эйтингон за эту операцию получил вскоре орден Ленина.

От генерала до заключенного

Во время войны Эйтингон руководил спецоперациями партизан в тылу врага – как в СССР, так и в странах Восточной Европы. Будучи уже генерал-майором, он не раз запутывал немецкую разведку и успешно ее обыгрывал. После 1945 г. выполнял уже новые масштабные задачи – атомный шпионаж, помощь Компартии Китая, подавление в Литве «лесных братьев». И здесь-то блестящая карьера сталинского диверсанта закончилась, как и многие карьеры безусловно преданных коммунистов. В 1951 году Эйтингон попал под «маховик репрессий» — в «дело врачей» — как участник «сионистского заговора». Если бы не смерть Сталина, Эйтингон мог бы сидеть в тюрьме до конца своих дней или сгинуть в неволе. Но Сталин, на счастье «аса разведки», почил в бозе в 1953 г., и Эйтингона выпустили, но только затем, чтобы посадить потом на 12 лет как участника бериевского заговора. Лишь в 1964 г. Эйтингон вышел из Владимирской тюрьмы. До своей смерти в 1981 г. ветеран разведки жил уже гражданской жизнью – как редактор журнала «Международные отношения» и как простой советский пенсионер.

Как пишет Э.П. Шарапов («Наум Эйтингон – карающий меч Сталина», СПб, 2003), в конце жизни ас разведки уже едва ли был «сталинским» человеком: он признавал, что выстроенная коммунистами система едва ли соответствовала заявленным ими целям; он видел, что коммунисты перестали верить в свои идеи и действуют уже из личных корыстных интересов, что это делает созданную ими страну если не обреченной, то весьма хрупкой. Так оно и оказалось – не прошло и десяти лет после смерти разведчика, служившего Советскому Союзу с молодости и почти до конца своих дней, как этот Союз прекратил свое существование.