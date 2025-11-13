Как сложилась судьба шахматной королевы СССР Майи Чибурданидзе

Девятикратная олимпийская чемпионка оставила в спорте значимый след.

Однажды легендарного шахматиста Михаила Таля спросили: «Как вы расцениваете шансы Майи Чибурданидзе стать чемпионом мира среди мужчин?» Он тут же ответил: «Во всяком случае, выше, чем мои – стать чемпионкой мира среди женщин!»

Биография Майи Чибурданидзе

Майя Чибурданидзе – одна из самых ярких представительниц знаменитой школы советских шахмат – внесла в этот вид спорта особый творческий дух. По её словам, «шахматы нужно действительно понимать. Красота этой игры становится очевидной тем, кто сам играет».

Майя Чибурданидзе родилась 17 января 1961 года в Кутаиси. Невероятная одарённость грузинской девочки проявилась уже в детстве. В три года Майя научилась читать, в пять – пошла в школу, умея делать вычисления в уме с трёхзначными числами. Она отличалась феноменальной памятью, которая изумляла не только родителей, но и школьных педагогов.

Отец Майи Григорий Чибурданидзе слыл страстным энтузиастом шахмат. И к этой популярной игре он вначале приучил старших детей – сына Реваза и дочь Ламару. А вскоре очередь дошла и до Майи. Будущая чемпионка быстро освоила шахматную науку. И теперь по вечерам и выходным дням в доме Чибурданидзе на нескольких столах шли настоящие баталии.

Майя была в семье самой младшей и любимой дочерью. Но за шахматной доской ей никто не давал поблажек. На первых порах Майя терпела жестокие поражения, горько плакала от обиды. А потом у юной спортсменки неожиданно открылся необыкновенный талант.

Вначале были обыграны отец, сестра, а затем и брат, имеющий первый разряд по шахматам. На родительском совещании было решено отдать Майю в шахматный кружок. В ту пору ей было восемь лет. И с этого момента началась блестящая карьера юной грузинки.

Первые победы

Майя Чибурданидзе в 10 лет выиграла чемпионат республики по шахматам среди школьников. В 12 её пригласили в состав сборной СССР. К этому времени семья переехала в Тбилиси, который славился лучшей шахматной школой в стране.

Первое же участие Майи Чибурданидзе в международном матче с югославской опытной шахматисткой Властой Калхбреннер (Мачек) вызвало фурор в мировом спортивном обществе. Майя играючи победила соперницу в четырёх партиях подряд. Наблюдая за игрой шахматного вундеркинда, международный мастер Борислав Ивков не сдержал своего восхищения – и громко произнёс:

«О, это женский Бобби Фишер!».

Дебют Майи Чибурданидзе на международном турнире в Румынии в городе Брашове был ошеломительным. Шахматистка опередила всех соперниц за три тура до окончания соревнований. За убедительную победу Майе присвоили звание международного гроссмейстера, когда ей было всего-то 13 лет.

Развить успех и подобраться поближе к шахматному трону, где безраздельно властвовала другая грузинка-чемпионка Нона Гаприндашвили, помог Эдуард Гуфельд. В течение двух лет известный гроссмейстер готовил Чибурданидзе к великим победам. Стоит сказать, что Гаприндашвили была для юной спортсменки настоящим кумиром. И было символично, что ещё в 1969 году Чибурданидзе в редакции газеты «Кутаиси» вручили портрет действующей королевы шахмат с подписью:

«Майе, будущей чемпионке!».

Турнир за турниром

Сотрудничество с опытным наставником принесло свои плоды. Её игра за шахматной доской сильно изменилась. Майя приобрела свой стиль, которому были присущи глубина, простота и зрелость. Эти качества грузинской шахматистки удивляли многих именитых соперниц. И Майя, невзирая на титулы своих оппоненток, выигрывала один турнир за другим.

18 августа 1978 года стал знаменательным днём в звёздной карьере Майи Чибурданидзе. В Пицунде начался финальный матч за звание чемпионки мира по шахматам. Наконец-таки судьба устроила настоящее испытание для юной претендентки. Майя встретилась в очном поединке с грозной, не знающей поражений соотечественницей Гаприндашвили.

Вопреки ожиданиям, Чибурданидзе довольно легко победила Гаприндашвили и стала чемпионкой мира по шахматам. Несмотря на поражение, Нона тепло поздравила соперницу с грандиозным успехом. Примечательно, что дружеские отношения между великими спортсменками сохранились до сих пор.

В течение 13 лет Майя будет уверенно держаться на вершине шахматного Олимпа. К 17 годам она сыграла в различных турнирах около 500 партий.

Королева шахмат

К своей славе Майя относилась спокойно – и даже снисходительно. Хотя ни одна спортсменка в мире не может похвастать таким количеством наград. Майя Чибурданидзе девять раз в составе сборных СССР и Грузии выигрывала шахматные Олимпиады. Неоднократная чемпионка мира была награждена орденом Трудового Красного Знамени, удостоена звания «Заслуженный мастер спорта СССР». И ей не раз вручали за выдающиеся спортивные достижения шахматный «Оскар».

В 2014 году Майю Чибурданидзе включили в Зал славы мировых шахмат. Кстати, начиная с 1979 года Чибурданидзе участвовала в мужских турнирах. К примеру, в соревнованиях в Нью-Дели в 1984 году она заняла первое место. Свой успех Майя повторила через год – уже на турнире в Баня-Луке.

Однако к этим победам Чибурданидзе отнеслась скептически. Она как-то призналась спортивным журналистам:

«Мужчины играют сильнее, конечно. Они абстрактно мыслят, более дальновидны. Они лучше видят шахматы. А женщины? Они более конкретны – как в шахматах, так и в жизни. И это нас губит, конечно. И ещё – женщины слабее физически. А за шахматной доской нужно сидеть по пять-шесть часов кряду».

Личная жизнь Майи Чибурданидзе

Шахматы не были самой важной частью её жизни. Майя увлекалась филологией, историей. Она окончила медицинский институт (в Тбилиси) по специальности «Кардиология».

Майя была замужем, но брак распался. Детьми звёздная спортсменка не обзавелась.

Увы, судьба, подарив ей талант, обрекла Майю на тяжёлые испытания. Трагически погиб старший брат Реваз: он ушёл из жизни в 19 лет. Затем умерла мать Майи. А в мае 1998 года в пригороде Элисты Чибурданидзе попала в страшную автомобильную аварию и чудом осталась жива. Её доставили в больницу в состоянии тяжелейшего шока, с закрытой черепно-мозговой травмой и серьёзными ушибами грудной клетки и живота.

Чем сейчас занимается Майя Чибурданидзе?

Когда в 1991 году Майя в напряжённом поединке с китаянкой Се Цзюнь уступила звание шахматной королевы, то не испытала никаких чувств. Кроме дикой усталости. Через десяток с лишним лет Чибурданидзе с грустью констатировала, что компьютер и искусственный интеллект в какой-то степени «убили» живые шахматы. И популярная игра потеряла романтичность, настоящий спортивный азарт и борьбу характеров. Если в былые времена можно было полагаться на собственный талант, то теперь всё обстояло иначе.

Сейчас 64-летняя прославленная шахматистка живёт в небольшом горном селении, недалеко от Кутаиси. Майя по-матерински заботится о семерых племянниках, которые обожают её за сердечную доброту и отзывчивость. Сад, огород, кошки и собаки – это хозяйство также требует ухода. И, по признанию Майи, ей гораздо комфортнее быть в одиночестве, подальше от людского шума. И былой звёздной славы.