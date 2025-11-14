Любовь и деньги: как мигрантка-горничная стала владелицей компании Johnson

Из всех историй Золушек, которых известно немало, стоит выделить биографию Баси Пясецкой. Эта женщина, приехав из Польши в США на заработки, в итоге стала владелицей миллионов и получила одну из самых известных американских корпораций. При этом ей даже не пришлось блистать на балу — своего принца она сразила эрудицией.

За океан в поисках счастья

Бася Пясецка родилась 25 февраля 1937 года в небольшом польском городке Становице. Окончив школу, она поступила во Вроцлавский университет, где защитила магистерскую диссертацию по искусствоведению. Не сумев реализовать себя на родине, Бася решила попытать счастья за океаном. В 1968 году она отправляется в США со 100 долларами в кармане, даже не зная английского языка.

Пясецкой был 31 год и она хорошо понимала, что работать ей придется далеко не искусствоведом. Женщина была готова выполнять любую посильную работу, лишь бы получить возможность жить достойно и не нуждаться. Но Басе невероятно повезло. Вскоре после приезда она нашла работу горничной в доме Джона Сьюарда Джонсона. Он был сыном Роберта Вуда Джонсона I, одного из основателей корпорации Johnson & Johnson.

Женщине, к тому времени выучившей всего несколько английских фраз, предстояло работать на супругу хозяина дома — Эстер Андервуд. Пясецка старательно выполняла свои обязанности и, стесняясь плохого английского, все время молчала. Но однажды она не вытерпела и пообщалась с Джоном Джонсоном, что изменило ее жизнь.

Личный искусствовед

Как и многие другие богачи, Джон Сьюард Джонсон коллекционировал произведения искусства. Однажды он приобрел очередную картину и с гордостью всем ее демонстрировал. Бася, к этому времени уже немного выучившая язык, сообщила хозяину, что он переплатил за полотно. Она сказала, что хоть картина и хороша, но написана не самим известным художником, а его учеником. Женщина обосновала свое мнение, умело оперируя датами и фактами — ведь это была ее профессия.

Так неожиданно выяснилось, что горничная имеет диплом магистра искусствоведения. Больше она не убирала в комнатах — Джонсон сделал ее своим консультантом по вопросам искусства. Отныне он не покупал ни одной вещи, предварительно не обсудив ее с Басей. Через восемь месяцев после появления в доме Пясецкой, Джон Джонсон подал на развод и объявил, что нашел свое счастье.

В 1971 году 34-летняя Бася и 76-летний Джон сыграли шикарную свадьбу. Церемония состоялась всего через 8 дней после того, как закончился бракоразводный процесс. Ни один из 6 детей Джонсона не получил приглашение на свадьбу. Став женой мультимиллионера, Пясецка погрузилась совсем в иной мир. Нельзя сказать чтобы ее все устраивало. Пожилой супруг был настоящим занудой. Ей приходилось часами выслушивать его рассуждения о внеземных цивилизациях или о том, как хорошо быть похороненным на яхте в океане. Но Джон был добр к своей Басе и ни в чем ей не отказывал.

Деньги миллионера Джонсона

Бася была кроткой и внимательной супругой, что ее муж высоко ценил. Очень скоро Джонсон настолько стал доверять ей, что разрешил тратить свои деньги, не отчитываясь. Пясецка развернулась вовсю. В гараже их дома появились новые дорогие машины, а в собственности — виллы в Италии и Флориде и даже личный остров. А еще Бася купила невероятно дорогое поместье в штате Нью-Джерси и назвала его «Ясная Поляна».

Пясецка любила искусство и дала волю своей страсти. За 11 лет, прожитых с мужем, она собрала коллекцию картин великих мастеров и мебели. Жемчужинами ее собрания стали рисунок углем, сделанный рукой Рафаэля и секретер, принадлежавший королю Франции Людовику XVI. По самым скромным подсчетам коллекция стоила около 100 млн долларов.

Женщина прекрасно разбиралась в шедеврах, но не обладала утонченным вкусом. Великолепные статуи эпохи Возрождения стояли вокруг бассейна, а интерьер дома резал глаз обилием позолоты и декоративных излишеств. Деньги Бася Пясецка уничтожала безжалостно. По ее заказу под домом устроили бомбоубежище на случай ядерной войны. Возле особняка Джонсонов появился отдельный дом для собак с собственным отоплением и грандиозная оранжерея для орхидей.

Позднее выяснилось, что Пясецка тратила за год больше, чем королева Великобритании. Но супруга это совершенно не беспокоило — он любил свою Басю по-настоящему и готов был ради нее на любые расходы. Женщина не упускала возможности помочь соотечественникам, нанимая работников из числа польских эмигрантов. Также она немало жертвовала на благотворительность.

Богатая наследница

В последние годы жизни Джон Сьюард Джонсон тяжело болел. К множеству хронических недугов добавилась онкология. После смерти миллиардера ходили упорные слухи, что пока команда врачей пыталась его реанимировать, в соседней комнате Бася выбирала антиквариат в свежем каталоге аукциона «Сотбис». Правда это или нет — точно неизвестно. Подобные сплетни могли распускать дети Джонсона, хорошо понимавшие, что миллионы отца проходят мимо них.

Так и случилось — состояние Джонсона в 500 млн долларов полностью перешло к Басе. После оглашения завещания были суды, в ходе которых шестеро детей миллионера пытались вернуть состояние отца. Частично им это удалось, но при этом у Пясецкой осталось 350 млн долларов. За несколько лет вдова смогла увеличить этот капитал в несколько раз.

В 2007 году Бася Пясецка вошла в рейтинг Forbes самых богатых людей планеты, заняв 149 позицию. Последние годы жизни женщина провела в Монако. Свое поместье «Ясная Поляна» она превратила в элитный загородный клуб, сделав его источником дохода. Умерла современная Золушка 1 апреля 2013 года в родной Польше, которую когда-то покинула в поисках счастья.