Лев Троцкий: какие замыслы не смог осуществить «демон революции»

Лев Троцкий, создатель Красной Армии и вдохновитель Октябрьской революции, в итоге оказался в роли вечного изгоя. Его исключили из партии, выдворили из СССР, а его грандиозные планы так и остались утопическими проектами. Вспоминаем самые амбициозные замыслы «демона революции», которым не суждено было сбыться.

Построить Соединенные Штаты Европы и Азии

Троцкий был одержим идеей мировой революции, что и привело его к конфликту со Сталиным, выступавшим за построение социализма в отдельной стране. В изгнании Троцкий продолжал верить, что на обломках старых государств возникнет гигантское образование — Соединенные Штаты Европы и Азии, где будут уничтожены частная собственность, национальные культуры и традиционный семейный уклад.

Победить эдипов комплекс и создать «нового человека»

Увлекшись психоанализом Фрейда, Троцкий объявил войну эдипову комплексу, видя в нем корень неврозов, мешавших воспитанию идеальных революционеров. С его подачи в Советской России появились детские дома-лаборатории, где детей высокопоставленных партийцев (включая сына Сталина Василия) воспитывали в духе «свободного полового развития», изолируя от родителей.

Знаменитый Детский дом-лаборатория «Международная солидарность» работал с 1921 года, но был закрыт в 1925-м как «неудавшийся эксперимент» — родительские чувства оказались сильнее революционных теорий.

Уничтожить институт семьи

Троцкий считал семью «архаичным и косным учреждением», каторгой для женщины. На смену ей, по его задумке, должны были прийти коммуны, где всё было общим — от имущества до любовных связей. Дети, воспитывавшиеся всей коммуной и не знавшие своего отца, по идее, должны были вырасти свободными от эдипова комплекса. Последние такие коммуны были ликвидированы в конце 1920-х, уже после высылки Троцкого.

Найти Шамбалу

С начала XX столетия одним из главных модных трендов в интеллектуальной среде стал поиск мифической страны, затерявшейся в Тибете, Шамбалы. Оккультисты считали, что на этой загадочной земле живут «великие учителя», которые незримо управляют эволюцией человечества. Троцкий, любивший быть на вершине тенденций, также не остался в стороне от этого процесса.

В 1925 году Лев Давидович посылает в Тибет со спецзаданием своего доверенного агента, Якова Блюмкина, о котором теоретик мировой революции когда-то высказался: «Революция предпочитает молодых любовников».

Неизвестно, нашел ли Блюмкин Шамбалу и смог ли встретиться с “великими учителями”, но можно сказать, что поиски имели грустные последствия. Троцкого вскоре отправляют в ссылку, а “молодой любовник” бесследно исчезает в 1929 году в лагере.

Стать врагом Гитлера

Троцкий не любил Гитлера и до самой смерти критиковал идеологию национал-социализма. Фюрер тоже не выказывал публично любви к теоретику мировой революции, однако, по всей видимости, с глубоким уважением относился к Льву Давидовичу. Так, Конрад Гейден, биограф Адольфа Гитлера, вспоминал:

Однажды фюрер за столом в тесном кругу спросил: — «Читали ли вы воспоминания Троцкого?»

Послышались ответы: — «Да! Отвратительная книга! Это мемуары сатаны!»

«Отвратительная?» — переспросил Гитлер. — «Блестящая книга! Какая у него голова! Я многому у него научился»…

Любопытно, что автобиография Троцкого использовалась в качестве психологического оружия японской службой безопасности в 1930-1940-ые годы: сотрудники тюрем насильно заставляли читать «Мою жизнь» местных коммунистов, полагая, что «исповедь неудачника планетарного масштаба» уничтожит их амбиции.

Победить Сталина

21 октября 1928 года, ровно через год после исключения из партии, Троцкий обратился с посланием к коммунистам всего мира, призвав их противостоять планам Сталина. Это было не единственным "антисталинским" воззванием Льва Давидовича. Правда, эти воззвания имели порой обратный эффект: именно из-за активности Троцкого за границей Сталин начал Большой террор в стране, дабы искоренить влияние идеолога мировой революции навсегда.

Триумфально вернуться в СССР

Последние годы жизни Троцкий жил в изгнании в Мексике, на обочине мира. Однако, несмотря на это, Лев Давидович по-прежнему верил в свое возвращение в большую политику.

Начало II-ой мировой войны Троцкий расценил как хорошей шанс для проведения мировой революции. Он был уверен, что война создаст революционную волну классовой и национальной борьбы, схожей с той, что породила I-ая мировая война.

Главную роль в этих процессах должен был сыграть так называемый Четвертый Интернационал, который Лев Троцкий создал в конце 1930-ых годов. Любопытно, что, по всей вероятности, в Германии, США и Великобритании на полном серьезе рассматривали фигуру Троцкого в качестве альтернативы Сталину. У немцев до начала войны даже существовали планы по созданию коллаборационного правительства СССР во главе с Троцким. Неизвестно, знал ли о видах на себя сам идеолог мировой революции, но ледоруб Рамона Меркадера похоронил все эти планы окончательно 20 августа 1940 года.