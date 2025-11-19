«Стратегическое превосходство»: как маршал Новиков изменил советскую авиацию

125 лет назад родился дважды Герой Советского Союза, главный маршал авиации Александр Новиков. Выходец из бедной крестьянской семьи, Новиков начинал свой путь как школьный учитель, но в дальнейшем стал военным разведчиком и авиатором. В начале Великой Отечественной войны он обеспечивал защиту неба над Ленинградом, а затем возглавил Военно-воздушные силы Красной армии. Он лично координировал действия советской авиации в ходе решающих сражений с нацистами и провёл в ВВС масштабные реформы. В послевоенное время Новиков был осуждён по так называемому авиационному делу, но в дальнейшем реабилитирован и восстановлен на военной службе. После выхода в запас он занимался подготовкой гражданских лётчиков. По словам историков, реформы Новикова в годы войны позволили советским авиаторам завоевать стратегическое превосходство в воздухе.

Учитель, разведчик, авиатор

Александр Новиков появился на свет в деревне Крюково Костромской губернии в бедной крестьянской семье. Его отец участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, дослужившись до звания унтер-офицера.

Александр с детства занимался крестьянским трудом, но своё будущее видел другим.

«Учился с охотой. Окончил начальную и второклассную школы и выдержал конкурсные экзамены в Кинешемско-Хреновскую учительскую семинарию. Потом учительствовал… в Пешевской начальной школе», — писал Новиков в своих мемуарах.

В 1919 году Александра призвали в Красную армию. Прослужив несколько месяцев в 27-м Приволжском пехотном полку, он получил направление на курсы красных командиров и вступил в РКП(б). Начальником учебной части курсов был бывший царский офицер Борис Кузнецов, участвовавший ранее в организации советской военной разведки. По словам экспертов, именно он увидел в курсанте Новикове потенциал.

После завершения учёбы Новикова распределили в 384-й полк на Северный фронт. Там он служил помощником командира роты, но вскоре получил повышение — возглавил разведку полка. В дальнейшем, будучи помощником начальника разведки 128-й бригады, Александр участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа.

В начале 1920-х годов о Новикове вспомнил его бывший наставник Борис Кузнецов, возглавивший штаб Отдельной Кавказской армии. Он вызвал Александра к себе и предложил ему поступить в высшую тактическо-стрелковую школу «Выстрел». Пройдя обучение, Новиков служил на командных курсах и в военно-политической школе на Кавказе. Также он участвовал в борьбе с бандами и в подавлении меньшевистского восстания в Грузии.

Кавказ Новиков покинул в 1927 году, поступив в Военную академию имени М.В. Фрунзе. После завершения учёбы он был назначен начальником разведки 11-го стрелкового корпуса в Белорусский военный округ. Образованный командир с боевым опытом хорошо зарекомендовал себя в глазах начальства. Всего в 30 лет Александр возглавил оперативный отдел штаба корпуса.

Когда командующим войсками Белорусского военного округа стал известный советский военачальник Иероним Уборевич, он обратил внимание на начальника оперотдела, хорошо подготовившего план учений. Командующий предложил Александру поучаствовать в эксперименте — пройти стажировку в авиации, чтобы научиться ориентироваться в воздухе, вести визуальную разведку и фотографировать. Новиков, давно интересовавшийся лётным делом, с радостью согласился.

Через несколько месяцев Уборевич предложил Александру перейти на службу в авиацию, чтобы помочь лётному составу разбираться в особенностях общевойскового боя и улучшить взаимодействие между сухопутными и военно-воздушными силами. Новиков не хотел покидать 11-й корпус, но в итоге согласился. Через два дня он уже был назначен начальником штаба авиационной бригады в Смоленске. Наряду с выполнением непривычных обязанностей начштаба крупного авиасоединения, Новиков в свободное время осваивал лётное дело — сначала на учебном У-2, а затем и на боевом Р-5.

Как отмечают историки, Новиков считал, что для дальнейшего роста в авиации ему необходим опыт самостоятельного командования лётным подразделением. Во время очередной встречи с Уборевичем он попросил назначить его командиром легкобомбардировочной эскадрильи. Формально это было добровольным понижением, однако такая служба могла дать бесценный командный опыт. Уборевич просьбу Новикова выполнил.

В 1938 году Александр встретился в Москве с бывшим командиром его авиабригады Евгением Птухиным, который после командировки на Гражданскую войну в Испании был назначен командующим ВВС Ленинградского военного округа. Птухин пригласил Новикова к себе начальником штаба, и тот согласился.

«Вначале чувствовал себя несколько скованно и неуверенно... Начальник штаба, по сути дела, второе лицо после командующего — в его руках оперативная, боевая и мобилизационная службы. Чтобы успешно справляться со столь многочисленными обязанностями, помимо хороших знаний, нужно иметь еще большой практический опыт. Но я довольно быстро освоился на новой должности», — писал Новиков в своих мемуарах.

В 1939—1940 годах Александр Новиков участвовал в советско-финской войне, возглавляя штаб ВВС Северо-Западного фронта. По итогам кампании он констатировал, что СССР требуются самолёты непосредственного взаимодействия с наземными войсками — штурмовики и пикирующие бомбардировщики. Эти предложения были учтены при пересмотре плана развития военно-воздушных сил в Союзе на третью пятилетку.

В 1940 году Новиков стал командующим ВВС 8-й армии, а после её расформирования лично возглавил ВВС Ленинградского военного округа.

Во главе военной авиации

В начале Великой Отечественной войны Александр Новиков командовал военно-воздушными силами Северного фронта, действовавшими на Кольском полуострове и на побережье Финского залива.

«Впервые в истории советских ВВС он организовал многодневную воздушную операцию с нанесением ударов по глубинным аэродромам противника в Финляндии», — рассказал в беседе с RT методист Музея Победы Николай Лахтиков.

© Слева направо: представители Ставки ВГК маршал авиации А. А. Новиков и маршал артиллерии Н. Н. Воронов, член Военного совета фронта генерал-лейтенант Н. А. Булганин и командующий Западным фронтом генерал-полковник В. Д. Соколовский // mil.ru

За шесть дней лётчики РККА поразили 39 аэродромов, уничтожив около 130 вражеских самолётов и вынудив противника оттянуть авиатехнику вглубь своей территории, что ограничило возможности немецкой и финской авиации. В дальнейшем бомбардировщики Северного фронта наносили удары по прорывавшимся к Ленинграду нацистским войскам, замедляя их продвижение.

В августе 1941 года Северный фронт для удобства управления был разделён на Ленинградский и Карельский фронты. Новиков возглавил ВВС Ленинградского. Согласно его оценкам, в районе Ленинграда соотношение сил по самолётам в то время было 2,5 к 1 в пользу противника.

«Вот тогда мы и начали менять формы и методы борьбы с авиацией противника на аэродромах — основным оружием её сделали истребители. Но история мировой авиации ещё не имела опыта такого применения истребителей, и, естественно, тут нам пришлось самим создавать новую тактику действий по вражеским аэродромам, причём в процессе боёв. Так появились на свет штурмовые комбинированные авиагруппы», — писал Новиков в своих мемуарах.

Противник перебрасывал под Ленинград дополнительные силы, но советские авиаторы даже не думали сдаваться.

«Под руководством Новикова было обеспечено прикрытие воздушного пространства Ленинграда, налажено взаимодействие авиации с войсками и флотом, организованы операции по снабжению осаждённого Ленинграда по «дороге жизни». Его действия сыграли важнейшую роль в сохранении города и спасении тысяч жителей во время блокады», — подчеркнул в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

В феврале 1942 года Александр Новиков был назначен первым заместителем командующего ВВС Красной армии, а спустя ещё два месяца — командующим.

«Так кончилась самая памятная и дорогая сердцу страничка моей фронтовой биографии», — написал Александр Новиков в своих воспоминаниях о переводе из Ленинграда.

Во главе ВВС Новиков инициировал масштабные реформы советской военной авиации, учитывавшие болезненный боевой опыт первых месяцев войны.

«Новиков предложил вернуться к формированию авиационных корпусов и начать создавать на базе ВВС фронтов воздушные армии. Он отказался от смешанных авиационных частей и занимался формированием однородных: бомбардировочных, истребительных, штурмовых», — поделился в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Как представитель Ставки Верховного главнокомандования Александр Новиков координировал действия советской авиации во время Сталинградской битвы, воздушных сражений на Кубани, Курской битвы, освобождения от нацистов Украины и Белоруссии, Восточно-Прусской и Берлинской операций. Он лично руководил самостоятельными воздушными операциями — в частности, по уничтожению германской авиации непосредственно на аэродромах в 1943 году. Командующий ВВС активно продвигал идею создания и использования реактивных истребителей. Иосиф Сталин за время войны 44 раза вызывал его к себе на приём.

«Новиков добился значительного усиления роли авиации, предложил формирование крупных авиационных соединений, что обеспечило стратегическое превосходство в воздухе», — констатировал Александр Макушин.

В 1944 году Александру Новикову присвоили звание главного маршала авиации, а в 1945-м он был дважды удостоен Золотой Звезды Героя Советского Союза — за штурм Кёнигсберга и Советско-японскую войну.

Однако вскоре после окончания войны Новиков оказался фигурантом так называемого авиационного дела. Руководителей авиапрома и ВВС обвинили в якобы передаче на вооружение дефектных самолётов. Правда, согласно воспоминаниям Новикова, на допросах от него пытались получить компрометирующие данные на отдельных высокопоставленных госдеятелей. Следствие Новиков назвал «ширмой», однако его приговорили к пяти годам лишения свободы. Освободился он в 1952 году, а ещё через год был реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления и восстановлен на службе.

Новикова назначили командующим Авиацией дальнего действия СССР и заместителем главнокомандующего ВВС СССР. В 1956 году он вышел в запас и возглавил Высшее авиационное училище гражданского флота в Ленинграде (в наши дни — СПбГУГА им. А.А. Новикова), которым руководил около десяти лет. После выхода на пенсию заслуженный авиатор занимался военно-историческими исследованиями. Умер Александр Новиков 3 декабря 1976 года.

По словам специалистов, Новиков вошёл в историю отечественной авиации как выдающийся организатор, сыгравший огромную роль в Победе над нацизмом и в становлении советских ВВС.