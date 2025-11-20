Диоклетиан – император, изменивший мир и променявший власть на капусту

1741 год назад на римский престол взошел император, который изменил историю всего мира. Даже сейчас, спустя 17 веков, мы живем в реальности, которая стала результатом его правления. Он сделал Римскую империю монархией, самодержавием, а потом легко отдал власть и ушел выращивать капусту. Самые страшные гонения на христиан были при нем, но он же создал предпосылки, которые сделали христианство мировой религией – 20 ноября 284 года римским императором был провозглашен Диоклетиан.

© ГлагоL

В III веке Римская империя была уже не той, что при Цезаре или Августе – весь век ее раздирали междоусобицы и волнения. Императоры менялись как перчатки, любой энергичный военачальник мог стать им с помощью легионеров.

Но столь же легко и свергался, потому что появлялся другой, не менее энергичный, генерал. Подсчитано, что средняя продолжительность жизни императоров в то время составляла два года. Одним словом, в стране царил полный бардак и люди от него страшно устали.

Когда, примерно в 245 году, родился Диоклетиан, его имя звучало попроще – Диокл. Ну так он и появился на свет в деревне. Причем даже не в Италии, а в Далмации, в той ее части, где нынешняя Черногория. К тому же потомок рабов, лишь его отец сумел стать вольноотпущенником, а до того они принадлежали сенатору Анулину.

Так что единственный путь для карьеры – пойти в армию. Став легионером Диокл очень быстро показал себя талантливым военным. В результате начал стремительно продвигаться по службе.

Армия дала еще одну возможность – путешествуя с легионом из одного конца империи в другой, можно было посмотреть на жизнь в различных ее уголках. А поскольку молодой человек оказался еще наблюдательным и умным, то и понять принципы управления империей, разобраться в самом рабочем его механизме. То есть – как это работает на самом деле, а не в речах сенаторов и прочих политиков.

В этих путешествиях случилось еще одно событие. Совсем юному Диоклу одна друидка предсказала, что он станет императором, как только убьет кабана. А поскольку, как мы уже поняли, юноша был тщеславным, то стал гоняться за всеми кабанами, где бы ни оказывался. Но тщетно.

© Бюст Диоклетиана в Стамбульском археологическом музее

И все же предсказание оказалось верным. При императоре Пробе Диокл, начавший службу простым солдатом, стал уже наместником в Мёзии. При сменившем его императоре Каре, во время Восточного похода в Персию, стал командиром доместиков – личной стражи.

Когда перешли реку Тигр то, Кар внезапно заболел и умер. Своей смертью. И это редчайший случай для императоров того времени. Новым августом провозгласили его сына Нумериана. Это был утонченный юноша. А потому легко убит своим тестем, главой преторианской гвардии, Аррием Апером. Прямо во время похода, в царских носилках.

Легионеры пришли в ярость от такого коварства. Апера схватили. Диокл собственноручно казнил преступника и воскликнул: «Я убил вепря!». А все дело в том, что Апер с латыни переводится как «вепрь», «кабан». Так вот и сбылось пророчество друидской жрицы.

Такая демонстративная казнь имела две цели – она показала суеверным легионерам, что пророчество свершилось. И одновременно продемонстрировала им, что Диокл намерен жестко бороться за свою жизнь. А значит о новых заговорах не стоит и думать – легкими, как прежде, они не будут. Так 20 ноября 284 года Диокла провозгласили новым императором.

Он принимает более звучное и величественное имя и становится Диоклетианом. И тут же проводит реформу управления. Дело в том, что и Цезарь, и Август, и все последующие императоры де-юре были лишь сенаторами. Но первыми среди равных – принцепсами. Отсюда и название системы — Принципат, которая по форме была вроде бы республикой, а де-факто монархией. Сенат всякий раз утверждал императора.

Диоклетиан вводит новую систему – доминант. Сенат уже не играет никакой роли в провозглашении императора. Таким образом были уничтожены остатки республики, которой юридически все это время оставалась Римская держава. Отныне же воля императора была выше всех законов и граждан империи, независимо от звания.

Но очень быстро выяснилось, что одному управлять такой огромной страной невозможно. Поэтому Диоклетиан назначает Цезарем своего самого близкого друга Максимиана. Август – это титул императора, Цезарь – тоже император, но рангом пониже. Максимиан имел очень дружелюбный характер, и Диоклетиан был в нем уверен – заговоров не будет. Эта система, в отличии от классической монархии, называется «диархия».

Но для эффективного управления, защиты границ и подавления восстаний и двух императоров оказалось мало. Поэтому в 291 году вводит новую систему – тетрархию. Вместе с Максимианом они провозглашают Цезарями еще двоих человек – Галерия Максимиана и Констанция Хлора.

Вот последний и был отцом Константина Великого, который потом введет христианство по всей империи. Но вначале этому предшествовал период самых страшных гонений в истории христианства.

Чтобы упрочить монархические союз четырех соправителей, все они между собой породнились. Галерий и Констанций развелись со своими женами и взяли в супруги родственниц Диоклетиана и Максимиана. При этом бывшая жена Констанция Елена, мать Константина, сумела сохранить свой высокий статус и стала самой влиятельной женщиной при императорском дворе.

До сих пор ведутся споры, кто стал инициатором гонений на христиан. По одной версии это был Галерий, который слыл ревностным язычником. По другой – сам Диоклетиан, поскольку таким образом пытался укрепить единство империи. А влияние христиан становилось слишком большим, и он посчитал, что это может навредить империи.

В 303 году был введен эдикт, который лишал христиан всех прав, фактически даже римского гражданства. Их книги сжигались, христиан пытали, запретили обращаться в суд за защитой.

Но историки при всем этом отмечают, что жестокость гонений различалась в различных частях и зависела от соправителя. Кое-где гонения вообще носили формальный характер – для сжигания христианин мог принести любую книгу, даже кулинарных рецептов, а жертвоприношением считали уже то, что подержал в руках кусок мяса для алтаря. Но не все и на это соглашались и тогда казни были жестокими. Многие христианские святые появились в это время.

Но римское общество оказалось уже иным, чем в прошлые века. Оно смотрело на христиан с сочувствием, многие и сами становились ими. Постепенно гонения стали стихать. Но сам их факт и выросшее сочувствие к христианам сделали эту религию лишь популярнее.

Поэтому, как только в 313 году императором стал Константин Великий, он тут же издал эдикт, который позволял свободно переходить в христианство. Так началась новая эпоха христианской, и шире – авраамической, цивилизации, которая продолжается по сей день.

И случилось это ровно в тот же год, когда умер Диоклетиан. Но сам он к тому моменту давно уже отошел от дел – 1 мая 305 года торжественно отрекся от власти и уехал в родную деревню. А когда бывшие соправители пытались уговорить вернуться, то всякий раз отвечал: «Видели бы вы какую я вырастил капусту!»