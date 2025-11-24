Ангел-«чудовище»: кто был прототипом Шрека

На голливудской «Аллее славы» среди тысяч звезд кинозвезд есть лишь одна, посвященная мультипликационному персонажу. Ее обладатель — зеленый великан Шрек, чья история удостоилась премии «Оскар». Но мало кто знает, что у этого сказочного образа был реальный прототип, и его судьба, полная драматизма, оказалась куда удивительнее мультфильма.

Ангел, ставший «чудовищем»

Его звали Морис Тийе, и родился он в 1903 году не где-нибудь, а на Урале, в самом сердце России. Его родители-французы работали здесь по контракту, но после революции 1917 года семья вернулась на родину.

До 17 лет Мориса все называли «ангелом» — за удивительно красивые и правильные черты лица. Но эта красота оказалась хрупкой. Вскоре с юношей начало происходить нечто пугающее: его кости, включая череп, стали стремительно и непропорционально расти. Врачи диагностировали редкое заболевание — акромегалию. Всего за несколько лет «ангел» превратился в «гоблина» — его внешность изменилась до неузнаваемости, а голос стал грубым и хриплым.

С ринга на вершину славы

Из-за внешности о карьере адвоката, о которой он мечтал, пришлось забыть. Поворотным моментом стала встреча в 1937 году с борцом Карлом Поджэло, который разглядел в «живом гоблине» исполинскую силу и сценический потенциал. Так Морис стал рестлером и отправился покорять мир под звучным псевдонимом «Французский ангел».

Его ждал оглушительный успех. Перебравшись в США, Тийе не проиграл ни одного боя, став абсолютным чемпионом страны, а в 1940 году завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе. Публика обожала его, придумывая все новые прозвища: «Непобедимый», «Людоед Арены», «Страшный орг ринга».

Доброе сердце за грозной маской

Популярность будущего прототипа Шрека была колоссальной. Публика не успевала присваивать ему новые эстрадные прозвища: «Непобедимый», «Французский ангел», «Людоед Арены», «Уродливый великан-людоед с ринга», «Страшный орг ринга». В то же время свирепый внешне, Морис Тийе в душе был очень добрым, ранимым человеком. Несмотря на карьеру рестлера Морис Тийе выучил 14 языков, прекрасно играл в шахматы и даже был приглашен на прием к Папе Римскому. Умер Морис Тийе в 1954 году от сердечного приступа.