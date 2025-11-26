Как Горбачев получил прозвище «Мишка-пакет»

Образ Михаила Горбачева как лидера-аскета, начавшего перестройку, сегодня сильно отличается от того портрета, который рисуют в мемуарах его бывшие соратники. Еще до переезда в Москву будущий генсек заработал среди коллег нелицеприятное прозвище «Мишка-пакет», которое раскрывало его настоящие отношения с властью и привилегиями.

Истоки прозвища

С 1970 по 1978 год Горбачев занимал пост первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС. Именно в этот период, как свидетельствуют авторы сборника «Неизвестный Горбачев», за ним закрепилась кличка «Мишка-пакет». Прозвище родилось благодаря его явной склонности принимать «подношения». По воспоминаниям коллег, активное участие в этом принимала и его супруга Раиса Максимовна, которая лично посещала торговые базы, отбирая лучшие товары.

Но настоящим искусством была не столько готовность принимать, сколько умело дарить. Горбачев выстраивал связи с московским руководством, мастерски одаривая высоких гостей. Известно, что идеологу партии Михаилу Суслову он преподнес импортное ружье для подводной охоты, его внуку — модную кожаную куртку, а дочь Суслова Майя стала подругой Раисы Максимовны. По мнению бывшего заместителя начальника 9-го Управления КГБ Михаила Докучаева, именно такие методы стали ключом к стремительному карьерному росту Горбачева.

Что можно и что нельзя пощупать

Зная, что подобные эпизоды не останутся без внимания и обязательно станут известны общественности, Горбачевы пытались обелить себя. К примеру, после отставки мужа Раиса Максимовна потребовала в Гохране копии квитанций о передаче государству подарков, принятых в различных зарубежных поездках. По воспоминаниям Болдина, как-то раз Горбачев тщательно выбирал дорогой подарок какому-то иностранному политику. Болдин заметил, что выбирать так тщательно не стоит, так как за границей тоже существует практика сдачи подарков. Усмехнувшись, Михаил Сергеевич ответил, что это касается только официальных подарков, а не личных.

Примечательно, что Михаил Горбачев далеко не всегда преподносил или принимал подарки, которые можно было что называется пощупать. Так, бывая на государственных дачах Северного Кавказа, он устраивал там шикарные пиры для представителей руководящего звена. Впрочем, Ставрополье, где Горбачев был первым человеком, тоже считалось богатым краем. Туда также приезжали отдыхать высокопоставленные чиновники, вроде Юрия Андропова и того же Михаила Суслова. Будущий президент страны представал перед ними радушным хозяином, обслуживал, предугадывал желания. Андропова, все время сидевшего на жестких диетах из-за болезни, и Суслова, отличавшегося аскетизмом, подкупал своей услужливостью, беспринципностью, готовностью к интригам.