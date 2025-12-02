Наполеон Бонапарт: как бедный офицер стал императором и перевернул мир с ног на голову

История знает немало выдающихся личностей, которые оставили неизгладимый след в мировом ходе событий. Но даже среди них лишь единицы сумели перевернуть весь мир с ног на голову, обратно поставили на ноги, но заставили ход истории идти уже в другую сторону. Одним из таких людей стал Наполеон Бонапарт, который родился в 1769 году как бедный дворянчик, а 2 декабря 1804 года короновался императором.

Не будь Великой Французской революции шансов у паренька с Корсики было бы немного. Откровенно говоря, вообще бы не было. Он это понимал всегда и, даже став императором, не отделял себя от революции.

Именно поэтому, из-за отсутствия особых перспектив, отец бедного многодетного семейства определил сына Наполеона в местное военное училище – там хоть кормят. Ну и офицер все же имеет какую-то будущность, даже если не сделает особой карьеры. На маршальский жезл никто не рассчитывал.

Характер Наполеон имел прескверный, и всю жизнь будет таким, поэтому друзьями не обзавелся. Зато оказался отличным учеником – обладал великолепной памятью, старательностью, много читал самостоятельно. Вскоре юноша продолжил учебу в Парижском военном училище, которое было уже рангом повыше.

Но в 16 лет пришлось выпуститься досрочно – умер отец, и мать осталась с младшими детьми на руках. От того и первое воинское звание было лишь младший лейтенант артиллерии. Практически все свое небольшое жалование Наполеон отправлял маме.

Мы намеренно делаем сейчас акцент на этих эпизодах биографии Бонапарта, чтобы понять его стремление к достатку, карьере, желание вырваться из своего круга, определенного происхождением. Венцом всего этого станет коронация императором, так поразившая современников своей роскошью.

© Наполеон в 1792 году. Художник Феликс-Эмманюэль-Анри Филиппото (1834)

Революция открыла путь ко всему этому. После того как 24-летний артиллерийский офицер в 1793 взял Тулон, который считался непреступным он сразу стал бригадным генералом.

Падение якобинцев и казнь Робеспьера притормаживают карьеру, даже в тюрьму сажают. Но случается восстание в Париже и про талантливого генерала вспоминают. В 1795 году он подавляет бунт, легко отдавая приказы стрелять по толпе. Становится дивизионным генералом.

А потом череда блестящих побед над внешними врагами, восторг и обожание сограждан. Разбиты соседние Италия, Австрия. Совершается Египетский поход. Наполеон стал Наполеоном – именем самодостаточным и нарицательным.

Поэтому Бонапарт ликвидирует Директорию, которую, в целом справедливо, считали сборищем посредственностей и дармоедов, а Францию аж до голода довели. При полной поддержки как народа, так и элит в 1799 году провозгласил себя первым консулом. То есть, сделал примерно тоже, что и Цезарь в свое время – тот никогда императором не был, им стал лишь Август.

Впрочем, возражения и не предполагались – из 74 тогдашних газет Наполеон тут же закрыл 70. В каждом учреждении сидит представитель полиции и следит за «порядком». Франция присоединила Голландию, Бельгию, Северную Италию. Под Аустерлицем разбиты русские и прусские войска.

Ну чем не империя Карла Великого? Наверное, примерно так и мыслил Наполеон, последующие его действия позволяют это предполагать. В 1804 году он решил, что настало время закрепить реальное положение дел формально.

К тому же вся Европа — сплошные монархии, кругом одни короли да цари, и лишь он, который их бьет, не пойми кто – никакого титула. 18 мая 1804 года Наполеон провозгласил себя императором. Ну как провозгласил – Сенат предложил, а он и не отказался.

В ноябре был проведен конституционный референдум, на котором 3,5 миллиона французов имеющих право голоса поддержали объявление Бонапарта императором. Против выступили лишь 2 569 человек. Коронация была назначена на 2 декабря.

Наполеон решил, что она должна показать преемственность власти от древних императоров – как Римских, так и империи Карла Великого. А значит, без папы римского тут не обойтись. Но Бонапарт его к тому моменту изрядно «попинал», отобрал часть земель, и тот был обижен. Тогда Наполеон отменяет «культ Разума», введенный Революцией вместо католицизма, и снова провозглашает религию государственной. Пий VII соглашается приехать в Париж и короновать.

Но все королевские регалии, включая корону Карла Великого, были уничтожены во время Революции. Значит надо сделать новую. Это поручается придворному ювелиру Мартен-Гийому Бьенне. Он делает корону в средневековом стиле, восьмиарочную, увенчанную Земным шаром с крестом на нем. Намеренно очень скромная по сравнению с пышными коронами современных ему монархов, зато в стиле великих императоров прошлого.

Мантия тоже отличалась. Вместо синей с геральдическими лилиями как у французских королей, она была красной с пчелами. Эти же «насекомые» были и в наряде свиты. Пчелы – личная эмблема Бонапарта. К тому же таких пчел нашли в могиле короля Хильдерика из первой династии Меровингов.

Таким образом, Наполеон подчеркнул свою преемственность от древних французских монархов, а цвет мантии напоминал о пурпуре римских императоров, который дозволялось носить только им. Но на этом намеки на Римскую империю не завершились.

Помимо основной короны был сделан и золотой лавровый венок – прямо как на статуях Цезаря и Августа. При коронации на Наполеона вначале возложили его, а уж потом корону «Карла Великого» — император велел ее так именовать.

Но коронация чуть не сорвалась. И опять из-за папы Пия VII. 25 ноября папа добрался до Парижа. В лесу Фонтенбло его встречал сам Наполеон и препроводил во дворец, где тот прожил четыре дня. В это время его посетила супруга Бонапарта Жозефина Богарне, и в порыве откровенности, чисто по-женски прощебетала, что они с Наполеоном не венчаны.

Папа категорически отказался проводить коронацию – ведь одновременно и Жозефину венчали малой короной. Ситуацию спас дядя Наполеона Жозеф Феш, который из простых, чуть ли не сельских, священников давно уже стал кардиналом. Ночью 1 декабря он обвенчал супругов.

© Наполеон в коронационном одеянии

Но роль папы все равно свелась к минимуму. Наполеон лично написал весь порядок коронации, намешав туда все ему известные церемонии прошлого. Понтифику отвели лишь символическую роль. Корону на себя возложил сам Наполеон, а не папа. И это не было импровизацией, так было запланировано сразу. Затем короновал малой короной Жозефину – чтобы понимала из чьих рук ее получила.

В этой связи случился один любопытный казус. Когда художник Жак Луи Давид написал знаменитую картину «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины», то папа Пий VII у него просто стоял. Бонапарт возмутился: «Я для чего его позвал из такой дали?» Тогда Давид исправил это дело и папа на картине уже благословляет императора.

Из собора Парижской Богоматери Наполеон и Жозефина выходили под залпы из 101 артиллерийских орудия. Весь декабрь во Франции шли празднества по случаю коронации. Каждый полк французской армии получил новый штандарт с императорскими знаками. Так Наполеон и стал императором Франции, в этом качестве и зафиксирован в истории.