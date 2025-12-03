Андрей Туполев: почему авиаконструктор признался в шпионаже

В мае 1940 года один из основоположников советской авиации, Андрей Туполев, был заочно приговорён к 15 годам лагерей по обвинению в шпионаже и «националистической деятельности». Парадокс истории: в это самое время осуждённый конструктор уже год как работал над новыми боевыми самолётами в специальном тюремном КБ. Этот эпизод — яркая иллюстрация того, как сталинская система ломала судьбы, но была вынуждена использовать таланты даже за колючей проволокой.

Арест и «признание»

Андрея Туполева арестовали 21 октября 1937 года прямо в его кабинете в Главном управлении авиапромышленности. Последовали месяцы допросов в Лефортовской и Бутырской тюрьмах. Подвергавшийся давлению конструктор, согласно материалам следствия, в конце концов «признался».

Историки сходятся во мнении, что это «признание» было вынужденным. Ключевую роль сыграло несколько факторов. В камере с Туполевым оказался бывший начальник морских сил Ромуальд Муклевич, уже сломленный следствием. Он в красках описал изощрённые методы следователей и убеждал Туполева сознаться, чтобы избежать пыток. Как утверждают некоторые источники, Туполеву напрямую пригрозили арестом жены и отправкой детей в детдом. Для человека, глубоко привязанного к семье, это был решающий аргумент.

Расчёт системы оказался безошибочным: Туполев подписал нужные показания, согласившись на свою роль в печально известной схеме — «шарашке».

Впрочем, назначенный судом срок Туполев так и не отбыл. Через несколько дней после начала Великой Отечественной войны конструктор был освобожден. А полностью Андрей Николаевич был реабилитирован лишь спустя 2 года после смерти Сталина.

Арест жены и отказ от дачи показаний

Тем не менее жена авиаконструктора Юлия Николаевна Туполева (в девичестве Желтикова), как утверждает Анатолий Сульянов, автор издания «Берия. Арестовать в Кремле», оказалась за решеткой всего через неделю после ареста мужа. По-видимому, Туполев об этом не знал, по крайней мере, поначалу. Когда же Андрею Николаевичу стало известно об аресте Юлии Николаевны, он потребовал ее немедленного освобождения. Берия заверил ученого, что его супруга уже давно находится на свободе, да и с их детьми все в порядке.

На самом же деле Берия солгал. Юлию Николаевну выпустили только в ноябре 1939 года. Примечательно, что Юлия Туполева, как пишет Ярослав Голованов в своей книге «Королев: факты и мифы», отказалась говорить что-либо против супруга, чем в существенной мере облегчила его участь. Потому как тот же Муклевич, например, в 1938 году был приговорен к смертной казни и расстрелян на следующий день после вынесения обвинительного вердикта.