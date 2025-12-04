250 обложек журналов и статус фитнес-модели №1: история Грега Плитта

Рассказываем, как бывший десантник стал спортсменом-миллионером, и раскрываем секреты его физической формы.

Спортсмен, фитнес-модель и актёр построил блестящую карьеру, заработав на своём имени и теле миллионы. Для многих стал примером для подражания. Смерть Грега Плитта в 2015 году в возрасте 37 лет потрясла мир спорта.

Биография Грега Плитта

Джордж Грегори Плитт родился в Балтиморе, штат Мэриленд, 3 ноября 1977 года. Отец занимался недвижимостью, а мать работала дизайнером. Спортом начал увлекаться ещё со школьной скамьи. Играл в футбол, гольф, серьёзно увлекался борьбой. По словам Грега, интерес к тренировкам у него появился в шестом классе. В тот период отец семейства – тоже активный фанат спорта – установил домашний зал.

«С раннего возраста я был очень увлечён спортом. Мой дедушка был профессиональным игроком в два вида спорта – хоккей и бейсбол, а моего отца задрафтовала команда "Метс". Так что я родился с мячом и клюшкой в ​​руках! Я уже играл в хоккей, когда мне было три года», – вспоминал Грег.

Правда, отца сначала напрягло столь активное увлечение сына спортом. Он боялся, что Грег забросит учёбу. И тогда он придумал интересное решение, как всё это сочетать.

«Папа предоставил мне выбор: либо читать 30 минут в день, либо проплыть 100 кругов в бассейне, сделать 300 приседаний и 300 отжиманий. Я согласился. Через две недели он повысил ставки, добавив 100 кругов, приседаний и отжиманий. В конце концов мы договорились больше читать и чуть меньше тренироваться. Нашли баланс».

В итоге школу Плитт окончил круглым отличником. Юный Грег вдохновлялся примером своей старшей сестры Вирджинии – девушка поступила в военно-морскую академию США в Аннаполисе. Парень видел, как физически окрепла сестра, и сам захотел вступить в ряды курсантов академии. Плитт стал десантником. После её окончания Грег пять лет проходил службу в полку рейнджеров (это эквивалент «морского котика»).

Во время службы в армии США 22-летний Плитт был капитаном и командиром роты солдат, дважды принимал участие в сборной Америке по реслингу. Увлекался парашютным спортом, совершил более 1500 прыжков. Блестяще справлялся с армейским тестом по физподготовке – 168 отжиманий, 142 приседания за две минуты.

Титулы и награды

О карьере фитнес-модели задуматься помог случай. Грег отдыхал с друзьями в баре, когда к нему подошёл скаут модельного агентства и предложил принять участие в съёмках. Сначала Грег отнёсся к предложению насторожённо. Он навёл справки об агентстве и, убедившись в достоверности информации, отправился на встречу. Так он получил свою первую обложку в журнале Muscle & Fitness!

Параллельно с карьерой модели Грег занимался недвижимостью. Вместе с отцом он покупал дома, делал самостоятельно ремонт и продавал уже по более высокой цене. Так Плитт смог заработать неплохое состояние.

«Я делал всё: заливал полы, сносил стены, устанавливал сантехнику, чинил всю электрику. Я отлично проводил время и при этом заработал кучу денег», — рассказывал Плитт.

Грег Плитт почти не участвовал в соревнованиях. Он дважды становился всеамериканским чемпионом и трёхкратным чемпионом штата по борьбе.

Однако нужно отметить, что Плитт стал звездой в сфере фитнеса благодаря не только своей безупречной форме, но и грамотному менеджменту. Работа персональным тренером помогла ему завязать полезные знакомства. Грег стал фитнес-моделью номер один. Он появлялся на обложках более 250 фитнес-журналов! Это настоящий рекорд. Его фотография даже украшала обложки любовных романов.

В 2009 году Грег получил премию Star Physique Award за лучшую мужскую фигуру на телевидении. Также имя Плита наряду с Дэниелом Крейгом и Дэвидом Бекхэмом вошло в список 60 самых сексуальных мужчин по версии журнала DNA Magazine.

Огромное количество контрактов с модными домами, парфюмерными и косметическими компаниями, спортивными брендами, – популярность Грега зашкаливала, а его банковский счёт пополнялся миллионными гонорарами.

Со временем Грег создал целую бизнес-империю. Он выступал по всему миру с лекциями, рассказывал миллионам людей о фитнесе, питании, благополучии и мотивации на различных семинарах. Презентовал собственную систему упражнений, лично разработанных Грегом для проработки определённых групп мышц.

Собственную программу тренировок он сравнил с физподготовкой новобранцев в армии.

«Меняется не только тело. Меняются привычки, характер. Вы становитесь более дисциплинированными. Уже вы — пример для подражания. Вы можете гордиться собой и держать голову высоко».

Карьера в кино

Помимо рекламных роликов, Грег снимался и в кино. Например, он появился в фильме «Добрый пастырь» с Робертом Де Ниро, сыграл роль доктора Манхэттена в супергеройской картине «Хранители». Плитт принимал участие также в проектах «Забойный реванш» и «Ложное искушение».

Грег Плитт снялся в фильме «Терминатор: Да придёт спаситель». Однако в окончательном монтаже его образ андроида вырезали. Увидеть Грега можно только в режиссёрской версии в удалённой сцене. Спортсмен был очень расстроен, так как обожал Терминатора с детства.

Как признавался сам Грег, кинокарьеру ему помогло начать романтическое увлечение актрисой. В тот момент он встречался с девушкой Даной, которая готовилась к кастингам и просила Грега зачитывать вместе с ней реплики. А потом предложила – мол, у тебя так хорошо получается, может быть, попробуешь и сам.

«Я ничего не знал об актёрской игре. Мне это казалось одной из тех самых невыполнимых задач. Всё, что я знал – это адрес кастинг-директора и время, когда они принимают кандидатов. Я пришёл, выдумал агентство, указал свой номер телефона и прождал три часа, пока меня наконец не пустили на прослушивание. Наверное, из сочувствия. А позже я понял, что перевоплотиться в другого человека, персонажа, – хоть и сложно, но это такое благодарное дело. Видеть себя в кино – это смешанные чувства. Сначала ты испытываешь волнение и гордость, а потом быстро становишься своим собственным критиком. Многое мне не нравилось в себе».

Забавно, но в «Хранителях», можно сказать, снималось тело Грега Плитта. Самого же персонажа доктора Манхэттена сыграл актёр Билли Крудап, лицо которого при помощи спецэффектов накладывали на торс Грега.

«Да, они фактически использовали моё тело и наложили его на другого актёра. Режиссёр Зак Снайдер сказал мне, что создание супергероя с помощью компьютерной графики и придание ему человеческих мышц обошлись бы в миллионы. И они увидели меня – в той форме, в которой я был, в идеальном образе живого супергероя. В общем, я сэкономил им миллионы и почувствовал себя очень ценным для фильма».

Тренировки и питание

Грег Плитт придерживался четырёх принципов: тренировка, кардио, питание и отдых. Однако он не строил из питания культа. В период отдыха мог позволить себе сорваться.

«В такие моменты я ем всё, что хочу. Даже пиццу, бургеры…» – шутил Плитт.

Спортсмен удерживал такой же вес в 88 кг при росте в 185 см, что и в старших классах, и даже гордился тем, что может до сих пор носить тот же ремень.

При этом Грег ел всего раз в день – с 13:00 до 17:00. И это был очень мощный сбалансированный приём пищи. Однажды он съел 2 кг курицы за один присест! Как признавался, Плитт у него просто не имелось столько времени, как у профессиональных бодибилдеров, чтобы есть по семь раз в сутки. Да он и не стремился нарастить груду мышц, ему было важно поддерживать рельефное тело.

«Я не гонюсь за массой; я хочу оставаться подтянутым и рельефным. Мой вес не колеблется больше чем на 2 кг в течение года».

В рационе Грега всегда были рыба, красное мясо, любая птица, овощи, мёд. Также присутствовали и добавки креатин, омега-3 и глютамин. А в списке запрещённых – полуфабрикаты, рафинированный сахар, обработанные углеводы.

Утро для Грега начиналось в 5:30 утра, и он сразу отправлялся на тренировку.

«Люди, которые приходят в спортзал так рано, серьёзно относятся к своим тренировкам. Они целеустремлённые. И это про меня», – говорил спортсмен.

Плитт использовал пятидневный сплит для определённой группы мышц: первый день – грудь, второй день – пресс и кардио, третий – спина и бицепсы, четвёртый – пресс и кардио и ноги – на пятый день. Всего Грег делал четыре подхода в каждом упражнении, от 10 до 20 повторений. Одна тренировка занимала в общем полтора часа. Около 23.00 Грег выбирался на ночную пробежку. По его мнению, такая поздняя кардиотренировка помогала снять накопленный стресс и заснуть.

Грег отмечал, что никогда не стремился к соревновательным тренировкам – то есть не шёл в зал, чтобы поднять определённый вес вопреки всему.

«Я тренируюсь, чтобы почувствовать этот жгучий огонь в мышцах. Правильная техника крайне важна. Я всегда заканчиваю 10-минутной тренировкой пресса, прорабатывая его под разными углами».

Программа тренировок Грега Плитта

День 1. Грудь и трицепсы

Жим гантелей лёжа.

Жим штанги на наклонной скамье.

Упражнения на кабельных кроссоверах.

Жим лёжа узким хватом.

Разгибание рук на трицепс лёжа.

Тяга вниз на трицепс на тросе.

Разведение гантелей лёжа на горизонтальной скамье.

Отжимания.

День 2. Пресс и кардио

Подъём коленей на римском стуле.

Подъёмы корпуса на наклонной скамье.

Боковые повороты.

Подъёмы ног на наклонной скамье.

Высокоинтенсивная кардиотренировка на 45 минут.

День 3. Спина и бицепсы

Тяга вниз широким хватом.

Тяга вниз узким хватом.

Упражнения на кабельных кроссоверах.

Сгибание рук со штангой на бицепс.

Сгибание рук с гантелями на бицепс на наклонной скамье.

Сгибание рук с гантелями в висе.

День 4. Пресс, кардио и повтор упражнений второго дня

День 5. Ноги

Приседания.

Становая тяга.

Сгибание ног в тренажере лёжа.

Разгибания ног.

Подъёмы на носки.

Грег рекомендовал уделять больше внимания постепенному увеличению количества повторений упражнений. И обязательно следить за правильной техникой – лучше сделать меньше, но грамотно.

«Не переусердствуйте. Отдыхайте достаточно времени и дайте организму восстановиться и расслабиться. Запланируйте время для сна и отдыха. Таким образом, в следующий раз, когда вы пойдёте в спортзал, вы сможете выложиться по максимуму, а ваши мышцы будут лучше подготовлены к бою», – советовал Плитт.

Даже в выходные Грег выбирал активный отдых. Мог, к примеру, отправиться в пешую прогулку в горы с рюкзаком.

«Я люблю вести здоровый образ жизни, люблю быть активным. Для меня то, чем я занимаюсь вне спортзала, – просто развлечение. Я не считаю это тренировками как таковыми. Я так отдыхаю».

Смерть Грега Плитта

17 января 2015 года 37-летний спортсмен погиб под поездом Метролинк в городе Бербанк, штат Калифорния. Полиция выяснила, что причина смерти Грега Плитта – несчастный случай. Плитт находился возле железнодорожной линии во время съёмок рекламного ролика. По сюжету спортсмен в образе Супермена должен был выпить банку энергетического напитка и обогнать движущийся поезд. Машинист до последнего сигналил Грегу. По словам полиции, спортсмен, видимо, полагал, что состав поедет по соседнему пути. Но случилось страшное. Во время аварии Плитт держал в руках видеокамеру…