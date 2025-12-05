Аркадий Чапаев: как погиб сын легендарного начдива

В тени грандиозного мифа о Василии Чапаеве осталась судьба его младшего сына, Аркадия. Если гибель отца в водах Урала обросла легендами, то смерть Аркадия в 1939 году, едва ему исполнилось 25 лет, до сих пор окутана завесой слухов и неразрешимых противоречий. Военный лётчик, «звезда» пропаганды и наследник великой фамилии — его жизнь и таинственный финал так и не стали частью канонической истории.

«Чапаёнок»

Аркадий родился в 1914 году, когда его отец уже ушёл на фронт Первой мировой. Детство было тяжёлым: мать, Пелагея Метлина, оставила детей, и после гибели Чапаева в 1919 году они остались на попечении его сожительницы, перенеся нужду и унижения. Всё изменилось после выхода в 1934 году культового фильма «Чапаев». Аркадий моментально превратился в одного из главных «мажоров» эпохи — желанного гостя на всех официальных мероприятиях, друга Чкалова, Папанина и Шолохова. Он даже встречался со Сталиным, чтобы договориться о лечении сестры.

Фактически, ему платили за фамилию: он разъезжал по стране с лекциями об отце и идеалах коммунизма, став живым символом преемственности героических поколений. Его личная жизнь оставалась в тени: краткий, возможно, романтический эпизод с Анной Фурмановой, дочерью автора романа о Чапаеве, и брак с Зоей Ивановной, который, как выяснится, был далёк от идиллии.

Рок в небе над Борисоглебском

Естественным для сына легендарного командира и «сталинского сокола» стал путь в авиацию. Аркадий блестяще окончил лётные школы, служил командиром звена, считался перспективным специалистом и в 1938 году поступил в престижную Военно-воздушную академию имени Жуковского. Летом 1939 года он прибыл на практику в Борисоглебскую авиашколу.

7 июля (по другим данным, 6 июля) сын начдива поднял в воздух истребитель И-16. Ранее Аркадий летал преимущественно на тяжелых бомбардировщиках. Но монопланы И-16 уже неплохо зарекомендовали себя в небе Испании, и начальство Чапаева-младшего спокойно доверило ему самолёт. Как оказалось, зря.

Самолёт Аркадия Чапаева упал в озеро Ильмень (в Воронежской области), глубоко увязнув в донном иле. Когда И-16 вытащили с помощью тросов, свидетели увидели, что кабина сплющилась при ударе о дно – это значило, что истребитель влетел в воду на полной скорости. Тело лётчика пришлось вырезать автогеном.

Есть несколько версий того, что послужило причиной аварии. На состояние Аркадия во время вылета могли повлиять домашние неурядицы с супругой Зоей. По ряду свидетельств, женщина не питала любви к мужу, а замуж за него вышла по заданию от чекистов. Предположительно, Аркадия Чапаева собирались репрессировать как якобы организатора гибели Чкалова.

Когда Аркадий узнал, что жена писала на него доносы, в семье начались скандалы. Ко всему прочему, сама Зоя была очень ревнива. Перед вылетом Аркадий в очередной раз поссорился с женой и уходил, как считали его родственники, «во взвинченном состоянии». Это не означает на 100 процентов, что пилот истребителя покончил жизнь самоубийством. Но у Аркадия могла ухудшиться реакция. Однако эта версия опровергается аварийным актом, согласно которому перед посадкой в кабину лётчик «был весел».

Согласно «героической» официальной версии, у самолёта И-16 отказал двигатель, и Аркадий направил крылатую машину в озеро, чтобы отвести от населённого пункта. Эта версия отражена на современном могильном памятнике Аркадию Чапаеву. «Сам погиб, а людей спас» — гласит надпись. Возможно, именно за это нарком Ворошилов посмертно присвоил сыну Чапаева звание капитана.

В Борисоглебске рассказывали совсем иную историю. Дескать, из озорства Аркадий решил попугать рыбаков на берегу озера. Перейдя на бреющий полёт, он зацепил крылом самолёта дерево и рухнул в воду.

Поговаривали и о «врагах народа», якобы насыпавших соли в бензобак и убивших сына легендарного героя. Впрочем, расправиться с Аркадием могли и «свои». Правдоподобна мысль о том, что Иосиф Сталин ревновал к славе Чапаева, и слишком много Чапаевых на слуху у населения вождю было не нужно.

«У меня и других потомков Василия Ивановича есть серьезные подозрения, что это была специально подстроенная авиакатастрофа», — сказал в интервью в 2017 году внук начдива Аркадий Александрович Чапаев.

Всё вышеизложенное крайне занимательно, и всё же нет оснований не доверять рассказу однокурсника Чапаева Леонида Горегляда, который стал свидетелем аварии. По его словам, Аркадий успешно отрабатывал фигуры высшего пилотажа, а затем сорвался в штопор с высоты двух с половиной километров. Коллеги кричали Аркадию по радиосвязи, чтобы он выпрыгнул с парашютом, но сын Чапаева даже не начал отвязывать ремни, желая сберечь самолёт. Подвело его то, что выйдя из левого штопора, он тут же попал в правый. Немного по-другому расценивал случившееся командир отряда Александр Подмогильный Он считал, что Аркадий Чапаев потерял сознание при выполнении очередного виража, а значит, уже просто не слышал возгласов: «Прыгай, прыгай!»