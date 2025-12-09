«Черный генерал»: почему Гитлер объявил уральского парня личным врагом

Он был сельским учителем, а стал командиром партизанской бригады. Ему было чуть за двадцать, а все кругом считали одним из самых умудренных годами и опытных людей на войне. Гитлер внес в список личных врагов, отрядил на поимку самого Отто Скорцени и без толку. Всему миру известен как «Черный генерал», а был майором советской разведки – это Даян Баянович Мурзин.

© ГлагоL // Даян Мурзин (справа)

В День Героев России самое время вспомнить о человеке, который удивительным образом больше известен за рубежом, чем на родине – почетный гражданин 16 городов. Хотя и в России Даяна Мурзина никто не забывал, он был окружен почетом, занимал видные должности в родном Башкортостане, вплоть до министерских. В 1970 году даже вышла книжка Генриха Гофмана «Черный генерал», которую в СССР зачитывали до дыр.

Вообще-то Даян Мурзин всегда хотел быть учителем. Он родился 20 января 1921 года в селе Старые Балыклы Белебеевского уезда Уфимской губернии, сейчас это Бакалинский район.

В школе учился на «отлично», а потом поступил в Кушнаренковское педагогическое училище. По его окончании стал сельским учителем, а вскоре и директором соседней с родным селом Тактагуловской неполной средней школы. Ему было лишь 18 лет. Через год получит грамоту министерства просвещения за отличную организацию работы школы.

Как только в 1940 году началась Зимняя война с Финляндией попросился добровольцем на фронт. Призвали и отправили проходить подготовку вначале в Уфу, а потом в Ленинград. Пока обучали начальному военному делу война закончилась и Мурзина направили в Рижское военное училище. Закончил его аккурат к началу Великой Отечественной войны – в мае 1941 года.

© Даян Мурзин

Служил в Прибалтийском военном округе, в Литве, зам. командира взвода. Вдруг, 20 июня комвзвода Харченко поднял бойцов в ружье и сказал, что 21 или 22 июня нападут гитлеровцы. Все были в недоумении, а оказалось, что два немецких коммуниста перебежали и сообщили об этом.

Выкопали окопы, всю ночь простояли, прислушиваясь к любым шорохам, даже подшучивали над командиром: «Ну какая может быть война?» И тут в 4 утра 22 июня в небе показались тучи самолетов. «В шесть часов утра на нас пошли танки. Это было страшно: рев самолетов, грохот танков, свист пуль, стоны раненых», — вспоминал Мурзин.

Ранен был и сам Даян. Очень быстро оказались в окружении, кто уцелел стали пробираться к своим. Бойцы несли раненого командира на плащ-палатке, но было ясно – с таким грузом им далеко не уйти. Тогда Мурзин приказал застрелить его и пробираться самим.

Приказ был нарушен. Но согласились оставить в ближайшем овраге. Через двое суток Мурзина там обнаружил местный крестьянин и на телеге отвез к себе на хутор. Там красного командира и выходили.

Как видим, никто из литовцев Мурзина немцам не сдал – так что поддержка у Советской власти реально была. Более того, выяснилось, что в окрестностях действует Ямпольский партизанский отряд «За Родину». И не просто какой-то небольшой, а входит в соединение Сидора Ковпака. Тогда решает присоединиться к нему и не пытаться выйти к фронту, который неизвестно где.

Становится командиром разведвзвода. Получил ранение, настолько серьезное, что на лечение отправили на Большую землю, в Горький (Нижний Новгород).

В августе 1942 года, как представитель мусульманского народа, получает задание внедриться в Туркестанский легион, созданный фашистами. И попадает сразу в его штаб. Там разворачивает такую лихую деятельность, что к середине 1943 года несколько его батальонов уходят к партизанам. Ровно тоже самое в «соседнем» легионе Идель-Урал сделал с товарищами будущий Герой Советского Союза Муса Джалиль.

После такого успеха в 1943 году Мурзина вызывают в Москву и направляют в разведшколу. Затем, уже майор, получает в декабре задание организовать партизанский отряд в Молдавии и Западной Украине. Что с успехом и делает – весной 1944 года отряд им. В. Молотова уже бьет немцев.

И вот тут начинается самая легендарная часть биографии Даяна Мурзина. В августе 1944 года в составе группы словацких разведчиков его забрасывают в Чехию – а это территория рейха, Моравский протекторат.

Здесь в считанные недели организовывается партизанский отряд, который разрастался так быстро, что вскоре становится интернациональной партизанской бригадой имени Яна Жижки. Мурзин вначале начальник штаба, а потом и командир.

Интернациональной партизанскую бригаду назвали не случайно. Помимо словаков там оказались венгры, чехи, поляки, французы, англичане, много было… немцев. То есть, как только появилась организационная возможность оказать сопротивление фашистам, так ею сразу воспользовались все противники гитлеризма, а также бежавшие военнопленные.

Еще в разведшколе Даяну Мурзину посоветовали отрастить бороду для солидности. 22-летний майор выглядел совсем уж мальчишкой, а командовать надо было людьми в возрасте. Борода, как у многих восточных людей, получилась густой и черной. Вот за нее-то Мурзин и получил прозвище «Черный генерал».

Партизаны действовали столь активно, столь нагло – одних воинских эшелонов под откос 60 штук пустили – что на место разбираться прилетел сам Гитлер. Вот тогда-то он собственноручно внес партизанского командира в список своих личных врагов. Мурзин оказался в нем рядом со Сталиным, Черчиллем, Рузвельтом. Партизаны буквально надулись от гордости за командира, да и за себя тоже.

Но список этот составлялся не просто так – все личные враги фюрера должны быть уничтожены. Гитлер поручает это не кому-нибудь, а самому Отто Скорцени, который так удачно выкрал из-под ареста диктатора Италии Муссолини.

Скорцени с энтузиазмом приступает к выполнению поручения. Появляются листовки, в которых обещана награда за поимку Черного генерала – 1 млн марок, одна из самых высоких наград за всю историю рейха.

Но этим оберштурмбанфюрер СС не ограничивается, начинается карательная операция. По воспоминаниям Мурзина, она была настолько масштабной, что пришлось отвести партизанские отряды бригады к границе со Словакией. Поселок, где она располагалась ранее, бомбили с самолетов, а потом сравняли танками. Все жители погибли.

Скорцени доложил Гитлеру, что Черный генерал уничтожен. Фюрер был доволен. И в этот момент ему сообщают, что этот «уничтоженный» партизан захватывает немецкого генерала танковых войск Дитриха фон Мюллера. Представляете лицо Гитлера?

Но на дворе был уже апрель 1945 года. Война практически закончилась – поделать с Черным генералом уже было ничего нельзя. Он, как и миллионы других солдат и граждан стали Победителями.

Даян Мурзин опять гражданский человек. Он женится на радистке своего отряда Надежде Ермаковой, они уезжают на родину мужа в Башкирию и проживут вместе более 50 лет.

Даян Баянович вначале продолжил педагогическую деятельность на селе. А потом закончил Казанскую юридическую школу и Всесоюзный юридический заочный институт. Работал в правоохранительных органах, был заместителем министра внутренних дел Башкирской АССР по кадрам, начальником отдела в республиканской прокуратуре. С 1969 года на протяжении 17 лет возглавлял Башкирскую коллегию адвокатов.

Даян Баянович Мурзин получил все высшие награды Чехословакии, он стал почетным гражданином 16 городов. Английский писатель, сын подчиненного ему когда-то партизана, напишет книгу и представляя ее английскому читателю, скажет, что биография Мурзина затмевает собой любой рассказ о Джеймсе Бонде. Генрих Гофман в 1970 году выпустит в СССР повесть «Черный генерал», и она станет одной из самых популярных.

Даян Мурзин проживет до 2012 года, и успеет вместе с президентом Владимиром Путиным в 2005 году поучаствовать в торжествах по случаю 70-летия освобождения Праги. У него множество советских орденов и медалей, а вот Героем Советского Союза почему-то так и не стал. Но для всех Черный генерал давно стал примером настоящего Героя.