Почему младший сын Сталина сбежал от второй жены

Младший сын Иосифа Сталина, Василий, был личностью противоречивой. Талантливый удалой красавец регулярно находился в центре скандалов и трагедий. Его личная жизнь была не менее бурной: после первого брака он почти сразу женился вновь, но и этот союз распался, спустя всего три года. Объектом его страсти стала Екатерина Тимошенко — женщина тоже с непростой судьбой, что, возможно, и «притянуло» Василия.

Дочь маршала

Екатерина родилась в 1923 году в один день со Сталиным, что сама она считала мистическим знаком. Она была дочерью великого полководца, маршала Семена Тимошенко. Казалось бы, отец мог дать ей все, но детство ее точно нельзя было назвать счастливым. Мать постоянно подвергалась грубости и побоям со стороны мужа. Поэтому однажды она сбежала из семьи, забрав дочь. В 1937 году ее репрессировали, а Екатерина оказалась в детском доме. Возможно, девочка там бы не выжила, но ее спасла случайность. Тимошенко стало известно о ней по сохранившейся метрике, и он забрал ее в свою новую семью, пытаясь тем самым загладить вину. Переезд в Москву круто изменил ее жизнь. Дочь маршала окунулась в мир привилегий: личные машины, драгоценности, дорогие меха. Она довольно быстро привыкла жить «на всем готовом», совершенно не ориентируясь в цене денег и вещей.

Во власти амбиций

В 1946 году, воплощая свою давнюю сокровенную мечту породниться со Сталиными, Екатерина вышла замуж за его сына Василия. При этом сам Тимошенко был категорически против. Понимая суть власти Сталина, и прекрасно осознавая избалованный характер его сына, маршал предвидел все опасности этого союза, но Екатерина была непреклонна.

Василий к тому времени уже имел репутацию проблемного человека, злоупотреблявшего алкоголем, но при этом носил генеральские погоны. Екатерина, ослепительная брюнетка, привлекла его своей красотой и непосредственностью. Однако ее истинные амбиции скоро стали очевидны: она тщеславно подчеркивала родство со Сталиным и даже назвала своих детей в честь детей вождя (Светлана и Василий). Имея высокое покровительство, Екатерина и с головой окунулась в «коммерцию». Под ее руководством осуществлялся вывоз трофеев из Германии с последующей их перепродажей на советском рынке. Причем, порой истинные шедевры уходили за сущие копейки: настолько плохо Екатерина в этом разбиралась.

Семейный ад

«Мистическое» совпадение дат рождения не сделало ее близкой Сталину-отцу, который практически не общался с невесткой. Брак быстро дал трещину. Василий изменял, а Екатерина, страдая от одиночества и тотальной слежки, находилась в перманентной депрессии. Свою обиду и злость она вымещала на детях Василия от первого брака, которых считала обузой. По воспоминаниям его сына, Александра Бурдонского, их могли по несколько дней не кормить, и все это время они были заперты в своих комнатах.

Конфликты супругов часто доходили до рукоприкладства. Причем, агрессором тут выступала сама Екатерина, набрасываясь на мужа с кулаками и норовя расцарапать ему лицо. После ссор она демонстративно уезжала на дачу с детьми и проводила там недели, отказывая мужу в общении. Неудивительно, что к 1949 году семья фактически распалась: Василий попросту сбежал от вечно недовольной сварливой супруги.

Трагический финал

Ничем хорошим закончиться подобная история попросту не могла. После смерти Сталина и ареста Василия в 1953 году Екатерина, опасаясь преследований, почти полностью прекратила общение с ним. Разоблачение культа личности на XX съезде КПСС обернулось для нее и ее детей травлей со стороны тех, кто пострадал от сталинских репрессий. Единственным убежищем стала отцовская дача, где Екатерина чувствовала себя в относительной безопасности.

Большая беда пришла в ее семью в 1972 году. Их с Василием сын, 17-летний Василий, не вынеся постоянной травли из-за фамилии и имея явные проблемы с алкоголем и наркотиками, покончил с собой. Шокированная мать почти неделю не допускала к нему врачей.

Василий Сталин не застал этой смерти, скончавшись в 1961 году в ссылке в Казани. Сама Екатерина Тимошенко умерла в 1988 году в полном одиночестве. Ее тело было обнаружено в разграбленной московской квартире спустя два месяца после смерти.