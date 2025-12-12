Ян Берзин: как бывший батрак создал советскую разведку

Его называли командармом невидимого фронта, он создал агентурную сеть, которой завидовали все разведки мира. Потом период его работы назовут «эпохой великих нелегалов». Он чуть не устроил революцию в Турции, в Германии работали сотни разведчиков, а из Франции сообщали, о чем говорили на закрытых заседаниях генштаба Антанты в тот же день. Это Ян Карлович Берзин – человек, который поднял разведку на новую высоту.

Его настоящее имя – Петерис Янович Кюзис. Он был латыш, но один из самых горячих сторонников советской России. Родился 135 лет назад, 25 ноября 1889 года, в Курляндской губернии, под Ригой в семье батрака. При этом дед был солдатом, участвовал в обороне Севастополя, за что в деревне его прозвали «русским Паулем». Это в честь него потом появится один из псевдонимов – Павел Иванович.

Учился в начальной школе и одновременно помогал родителям по хозяйству. С каким-то невероятным трудом сумел поступить в 1902 году в учительскую семинарию в Клигяне. А там буквально царил бунтарский дух. Вероятно, это было связано с обстановкой, которую создала администрация семинарии, потом Берзин называл ее «настоящей тюрьмой».

Так что не удивительно, что с началом революции 1905 года будущие учителя оказались чуть ли не на баррикадах. В связи с неспокойной обстановкой учебное заведение закрыли и Петерис отправился домой в деревню. А там хуторяне тоже не сидели сложа руки, и вскоре молодой человек оказался среди бунтовщиков. Но идейным – вступил в партию большевиков.

После того как казаки «попотчивали» недоросля шомполами ненависть к царскому режиму оформилась окончательно. Весной 1906 года партия приняла решение начать партизанские действия и Петерис ушел к лесным братьям – тогда так называли большевистские отряды.

С ними устраивал нападения на различные госучреждения. Однажды был серьезно ранен и в таком состоянии захвачен стражниками. Хотели расстрелять на месте, но не дали те же казаки – мол, пацан же! Отдали в военно-полевой суд. А тот как раз расстрельные приговоры и выносил.

В Ревеле (Таллин) приговорили к смертной казни. Две недели просидел в камере смертников. Там в 15 лет поседел – это станет причиной появления партийной клички «Старик». Но приговор не исполнили и смягчили наказание из-за возраста – 8 лет каторги.

А потом и его сократили – на свободе был уже в 1909 году. В заключении Петерис сидел с профессиональными революционерами, так что вышел уже идейно сформированным.

Потом подпольная работа, снова аресты, ссылка в 1911 году в Иркутскую губернию. Оттуда бежал по документам, которые ему сделали товарищи. Так на свет появился Ян Карлович Берзин.

Во время Первой мировой войны был призван в армию, сражался на Северо-Западном фронте, не забывая вести агитацию среди солдат. В 1916 году оказывается в Петрограде, так что когда свершилась Октябрьская революция, то штурмовал Зимний дворец вместе с латышскими стрелками.

А потом недолгая работа в Совнаркоме, а когда Ф. Дзержинский создал ВЧК, то забрал Берзина к себе. Участвовал в подавлении эсеровских мятежей в Москве и Ярославле. В 1919 году образовалась советская Латвия, стал заместителем наркома внутренних дел в Риге. Но уже через два месяца республика пала под натиском интервентов и белогвардейцев.

После этого Берзин назначается начальником Особого отдела ВЧК 15-й армии, которая была сформирована на основе армии Латвийской советской республики. С этого момента начинается карьера Берзина-разведчика.

© Ян Берзин

Вначале фронтового. С окончанием Гражданской войны по рекомендации Дзержинского продолжает службу уже в разведуправлении всей Красной Армии. Понимает, что катастрофически не хватает образования, поэтому поступает в Пролетарский университет и учится по вечерам и ночам. Чтобы понять, как устроена жизнь в Европе, выбивает себе командировку и посещает Берлин, Варшаву, Прагу.

С 1920 года Берзин возглавляет агентурный отдел Региступра. Потом это будет называться Разведупр, Разведотдел штаба РККА. В это время многих коммунистов, знающих языки, направляют в страны Европы. Как раз тогда литературный Максим Исаев, знаменитый Штирлиц, и попадает в Германию. Если бы он существовал на самом деле, то засылал бы его как раз Берзин.

Но и реальный список разведчиков впечатляет – Рихард Зорге, Ян Черняк, Анри Робинсон, Лев Маневич и множество других. В марте 1924 года, когда первый руководитель военной разведки Арвид Зейбот был переведен на другую работу, то на свое место он предложил как раз своего заместителя Яна Берзина.

Пробудет в этой должности до 1935 года. Он продолжит начатую с Зейботом работу и вскоре во всех странах появляется советская резидентура, начинают работу сотни агентов. Кстати, среди них много и бывших белоэмигрантов, дворян и, даже, аристократов.

Информация нужна была любая, не только касавшаяся вооружений и организации армий противника. Огромное внимание уделялось добыче военно-технической информации – стране нужны были новые технологи, шла индустриализация и перевооружение армии. И ее получали.

Берзин оказался великолепным аналитиком. Он стал одним из соавторов, под псевдонимом, научного труда «Будущая война». Там, еще задолго до того, как в Европе опять запахло порохом, предсказывалось, что война будет механизированной. Он уверял, что она начнется без формального объявления. Так и случится 22 июня 1941 года.

А потому приступил к подготовке к партизанской войне – благо опыт юности тут был богатый. Обустраивались скрытые базы в местах возможной оккупации, делались склады оружия и продовольствия. Но все это с уходом Берзина отменят и уже во время войны все придется создавать на ходу и заново.

В 1935 году после ареста сразу четырех агентов в Копенгагене Берзин подает прошение об отставке, и Сталин удовлетворяет его. Назначили заместителем командующего Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии у самого Василия Блюхера. Но пробыл тут лишь несколько месяцев.

Затем в 1936-1937 годах был главным военным советником в республиканской Испании под фамилией Доницетти. После этого вновь вернули на прежнюю должность начальника разведки Красной Армии, повысили в звании, наградили орденом Ленина.

Но в Москве уже вовсю шли чистки, через полгода под нее попадет и Ян Берзин. 29 июля 1938 года ему будет вынесен смертный приговор и в этот же день расстреляют. В июле 1956 года самого знаменитого организатора советской разведки Яна Карловича Берзина реабилитировали.