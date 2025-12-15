Сидящий Бык: как сражался и погиб вождь индейцев, не желавший капитулировать перед США

135 лет назад был убит духовный лидер сиу Сидящий Бык. Он проявил себя как один из самых неуступчивых индейских вождей и долго не желал капитулировать перед Соединёнными Штатами. Сидящий Бык был лидером группы коренных американцев, которая нанесла одно из самых жестоких поражений армии США за всю историю Индейских войн — в Битве при Литл-Бигхорне. Даже после того, как Сидящий Бык сдался и начал вести мирную жизнь, он вызывал страх у американцев. При первом же обострении отношений с сиу его предательски убили. В ХХ веке фигура Сидящего Быка стала одним из символов борьбы североамериканских индейцев за свои права.

© RT на русском

Духовный лидер сиу

Согласно семейным преданиям потомков Сидящего Быка, он родился в районе реки Йеллоустоун примерно в 1831 году. Его семья принадлежала к племени хункапа, являющегося частью народа лакота из группы народов сиу.

В детстве будущий вождь получил прозвище Медлительный из-за своей нерасторопности. Но уже в 14 лет он принял участие в первом военном походе против враждебного сиу народа кроу и отличился в бою. Вскоре он получил «взрослое» имя — Сидящий Бык, или, в оригинале, Татанка Ийотаке. Благодаря участию в многочисленных войнах он прославился как бесстрашный воин и завоевал уважение соплеменников. Эти качества сделали его вождём хункапа.

В начале 1860-х Сидящий Бык выступил против властей США, принуждавших индейцев жить в резервациях. А когда американские военные атаковали родственный лакота народ санти, Сидящий Бык со своими воинами в отместку напал на армейский обоз. В 1864 году в ходе неудачной для индейцев битвы у Киллдир-Маунтин он возглавлял силы сразу нескольких племён сиу.

Позже Сидящий Бык присоединился к вождю оглала-лакота Красному Облаку, который два года воевал против США и изгнал американскую армию с индейских территорий в районе так называемой Бозменской тропы. По словам историков, это был уникальный случай, когда североамериканские индейцы победили войска Соединённых Штатов не в отдельном сражении, а в длительном, достаточно масштабном конфликте. Причём, когда многие другие вожди сиу согласились на компромиссный мир с США, Сидящий Бык отверг любые договорённости с Вашингтоном. В дальнейшем он успешно сопротивлялся строительству Северотихоокеанской железной дороги.

«Сидящего Быка считали могущественным шаманом, а видения, которые он получал во время обрядов, имели для соплеменников огромное значение, поднимая их боевой дух и формируя уверенность в победе. Его главным принципом было не уступать ни пяди земли захватчикам. Сидящий Бык стал центральной фигурой духовного и политического сопротивления в критический момент истории своего народа. Когда многие вожди сиу под давлением и угрозами соглашались на переселение в резервации, он был знаменем непокорности», — рассказал в беседе с RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

На фоне участия в успешных военных акциях против американцев авторитет Сидящего Быка возрастал. Согласно свидетельствам современников, Сидящий Бык обрёл статус верховного вождя всех сиу. Однако сейчас исследователи уточняют, что реальное положение Сидящего Быка среди представителей его народа было не таким, как это представляют создатели художественных книг и фильмов об индейцах.

«Общество лакота было чрезвычайно децентрализованным, и Сидящий Бык играл роль не традиционного вождя, а скорее лидера, и не столько военного, сколько духовного», — подчеркнул в разговоре с RT кандидат исторических наук, специалист по истории и этнографии индейцев Великих равнин Глеб Борисов.

Карательные отряды армии США атаковали индейские стойбища, убивая женщин и детей. К концу весны 1876 года Сидящий Бык собрал вокруг себя тысячи возмущённых — причём не только сиу, но и северных шайеннов. Вместе они представляли собой внушительную военную силу.

По словам историков, в начале лета на след кочевья сторонников Сидящего Быка напал популярный у американцев офицер — Джордж Армстронг Кастер, герой Гражданской войны, проявивший себя в дальнейшем как руководитель жестоких карательных рейдов против индейцев. Кастер решил во главе кавалерийского полка настичь кочевье и разгромить его, воспользовавшись фактором неожиданности.

Последний бой

Кастер догнал индейцев после изнурительного марш-броска 25 июня на реке Литл-Бигхорн. Подполковник решил атаковать стойбище, переоценив собственные силы. В итоге полк Кастера был разгромлен, а сам он погиб. Американские потери составили свыше 250 человек — огромная цифра по меркам того времени. Население Соединённых Штатов было шокировано.

В ходе битвы при Литл-Бигхорне руководил индейскими воинами вождь оглала Бешеный Конь. Сидящий Бык перед этим исполнил Пляску Солнца и провёл неделю в постах и жертвоприношениях. Сам факт его присутствия и увиденные им «удачные» сны подняли боевой дух индейцев. Но закрепить успех после битвы последователи Сидящего Быка не смогли.

«Его роль заключалась в объединении разрозненных общин и племён в единую силу. Но такое было возможно лишь на протяжении пары месяцев — из-за нехватки дичи для охоты и отсутствия устойчивой централизованной власти», — отметил Глеб Борисов.

Кочевье Сидящего Быка разделилось на небольшие группы, которые преследовали американские военные.

«Правительство США нарастило финансирование армии и развернуло тотальную войну на истребление сиу», — рассказал Егор Лидовской.

По словам историков, битва при Литл-Бигхорне, несмотря на огромный резонанс, не имела решающего стратегического значения. Американцы смогли достаточно быстро изменить ход войны.

Сам Сидящий Бык в 1877 году во главе крупной группы соплеменников отступил на территорию Канады, где к нему лояльно отнеслись местные власти. Встретивший сиу командующий отрядом Северо-Западной конной полиции Джеймс Морроу Уолш предупредил их о соблюдении местных законов, и Сидящий Бык принял это с пониманием. Между ним и Уолшем завязались дружеские отношения.

Сидящий Бык со своими сторонниками провёл в Канаде четыре года. За это время он успел заключить мир с вождём индейцев черноногих Вороньей Стопой — некогда непримиримым врагом сиу. Сидящего Быка посещали американские эмиссары, призывавшие его сдаться и вернуться в США, но лидер сиу долгое время отказывался выполнять их условия.

«Тотальное уничтожение бизонов охотниками, нанятыми американскими властями и бизнесом, лишило индейцев прерий экономической основы существования. Сторонники Сидящего Быка не могли прокормить себя, поэтому он принял тяжёлое решение и вернулся в Соединённые Штаты», — рассказал Егор Лидовской.

Сидящий Бык сдал оружие и был на 20 месяцев заключён в форт Рэндэлл. После освобождения он поселился в резервации Стэндинг-Рок, где занялся тем, что сегодня назвали бы общественной деятельностью, — боролся с продажей индейских земель и злоупотреблениями резервационной администрации.

В середине 1880-х годов Сидящий Бык участвовал в различных шоу. За появление перед публикой на лошади, раздачу автографов и позирование перед фотографами вождю платили немалые деньги. Используя эти средства, он помогал нищим и бездомным.

«Несмотря на то что Сидящий Бык вёл мирную жизнь и соблюдал взятые на себя обязательства, власти США видели в нём угрозу и боялись, что под его руководством индейцы могут восстановиться для борьбы», — отметил Егор Лидовской.

Вскоре был найден удобный повод для расправы. У североамериканских индейцев появился новый мессианский культ — Пляска Духа. Сидящий Бык не призывал к участию в обряде, но и не препятствовал его распространению. Власти США обвинили вождя в том, что его поведение непредсказуемо, и приказали арестовать за нелояльность.

15 декабря 1890 года к Сидящему Быку прибыла группа из 43 индейских полицейских-коллаборационистов во главе с лейтенантом Генри Буллхедом, а также сержантами Бритой Головой и Красным Томагавком. Их сопровождала сотня американских кавалеристов, державшихся на расстоянии.

Полицейские окружили жилище безоружного вождя. Сидящий Бык не оказывал сопротивления, но действия властей возмутили его сторонников. В резервации началась перестрелка. Генри Буллхед и Красный Томагавк убили Сидящего Быка двумя выстрелами в упор.

«Сидящий Бык видится патриотом своего народа, который пытался собрать последние силы в борьбе за уходящий мир», — подчеркнул Глеб Борисов.

По словам историков, в ХХ веке фигура лидера сиу стала одним из символов движения за права индейцев.