Клара Пельцль: почему Гитлер стыдился своей матери

Биография Адольфа Гитлера изучена досконально, но фигура его матери, Клары Пельцль, остаётся в глубокой тени. Между тем её жизнь — это история бесправия, семейного проклятия и молчаливого страдания, которое, по мнению некоторых психологов, стало удобренной почвой для будущего зла. Почему же сам фюрер так тщательно скрывал историю своей семьи?

Бедная крестьянка и прислуга

Клара родилась в 1860 году в бедной многодетной австрийской крестьянской семье. В 15 лет, не видя иных перспектив, она отправилась «в люди» — нанялась в дом к своему обеспеченному дяде, Алоису Гитлеру. Тот, будучи уже дважды вдовцом, нуждался в домработнице. Для юной Клары это была не работа, а форма пожизненного социального контракта: кров, еда и полная зависимость от капризов родственника-хозяина.

Брак с дядей

Вскоре внимание 48-летнего Алоиса к 24-летней племяннице приняло опасный характер. Историк Александр Клинге прямо называет их отношения инцестом. Церковь, по канонам, должна была запретить такой брак. Но Алоис, обладавший железной волей, начал осаду церковных властей. Клара, воспитанная в покорности, поддержала его, заявив, что Алоис — не кровный родственник, так как его отцовство под вопросом.

После отказа на местном уровне Алоис обратился напрямую в Рим. И добился своего: в 1885 году специальное разрешение было получено. Этот брак, освящённый высшей церковной властью, стал для Клары не началом счастья, а пожизненной ловушкой. Даже став женой, она продолжала называть мужа «дядя» — яркое свидетельство искажённых, патриархальных отношений, в которых она навсегда осталась подчинённой.

Кладбище вокруг колыбели

Брак начался с того, что Клара уже была беременна. Её материнство стало чередой ужасов. Первые трое детей — Густав, Ида и Отто — умерли один за другим в младенчестве. Четвёртым родился Адольф (1889), за ним — сын Эдмунд (умер в 6 лет) и дочь Паула.

Подавляющее большинство исследователей, и в том числе психоаналитик Эрих Фромм, описывали Клару как идеальную жену, мать и даже мачеху: ведь она воспитывала не только своих родных сына и дочь (Адольфа и его младшую сестру Паулу), но и детей Алоиса от предыдущих браков. Однако писатель и психолог Алис Миллер высказывалась против идеализации матери Гитлера. Миллер утверждала, что Клара тоже виновна в том, что ее сын стал извергом. По мнению Алис, Пельцль прощала Алоису побои и всяческие издевательства, причем не только по отношению к самой себе, а и по отношению к детям.