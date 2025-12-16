Кому удавалось положить на лопатки Ивана Поддубного

Иван Поддубный — синоним несокрушимой силы и воли. «За 40 лет выступлений не проиграл ни одного чемпионата», — гласит энциклопедия. Но в отдельных схватках даже «Чемпион Чемпионов» знал горечь поражения. Кто же эти богатыри, сумевшие одолеть самого Поддубного? Их имена — легенды борьбы, навсегда вписанные в историю противостояния с «Железным Иваном».

Анонимный мастер

До того, как стать легендой, молодой грузчик Поддубный был самоучкой, надеявшимся лишь на природную мощь. Желая поразить сердце цирковой гимнастки, он вызвал на ковёр всех местных силачей и победил их. Но триумф оборвался, когда неизвестный техничный борец уложил его на лопатки за считанные секунды.

Этот анонимный мастер преподал Ивану главный урок: одной силы мало. Унизительное поражение заставило Поддубного взяться за ум и начать упорные тренировки, заложив фундамент его будущей непобедимости. Иногда, чтобы стать величайшим, нужно сначала проиграть.

Иван Заикин

Друг Горького и Куприна, один из первых русских авиаторов и двукратный чемпион мира по французской борьбе. Их противостояние с Поддубным было эпичным. Встречи двух Иванов, длившиеся порой более часа, зрители ждали с замиранием сердца.

Заикин проиграл Поддубному 10 из 15 схваток (1904-1916), но 5 поединков выиграл. Эти победы не изменили баланса сил, но навсегда вписали имя Заикина в историю как единственного, кто мог на равных биться с «Чемпионом Чемпионов» в его лучшие годы.

Али-Клыч Хасаев

Считается первым профессиональным борцом в Дагестане. По национальности – кумык. О силе Хасаева в его родном селе Буглене до сих пор слагают легенды. До нас дошли более-менее достоверные сведения о том, что богатырь играючи разгибал несколько сложенных вместе подков, руками рвал цепи и канаты, мог поднять и перенести лошадь с всадником и даже гнул рельсы. Тренированность очень пригодилась молодому горцу в борьбе: он играючи победил сперва лучших борцов Кавказа, затем – всей Российской империи, и в конце концов – всего мира. В когорту проигравших однажды угодил Иван Поддубный.

Доподлинно неизвестно, в каком точно году померились силами Хасаев и Поддубный. Но СМИ (не только региональные, но и центральные) содержат информацию о том, что случилась эпохальная встреча в Санкт-Петербурге и, по всей видимости, до 1915 года.

«Это не человек, а сам дьявол, состоящий из стальных мускулов», – так описал сам «Железный Иван» кумыкского чудо-богатыря, сумевшего проделать, казалось бы, невозможное.

По легенде, Поддубный был настолько впечатлён и ошарашен собственным провалом, что самолично вручил Хасаеву золотой пояс чемпиона.

Иван Чуфистов

Спортсмен из Тамбовской губернии. Начинал как силовой жонглер в цирке, впоследствии с головой ушел в карьеру профессионального борца. Чуфистов тоже был феноменально силен. Противникам несладко приходилось в «дружеских» Ваниных «объятиях» на ковре. Поддубный в этом плане не стал исключением.

Впервые Чуфистов с Поддубным столкнулись в 1914 году, в Рыбинске. Любопытно, что фаворитом той встречи многие считали Чуфистова. Он тогда без особых усилий одолел почти всех выдающихся борцов на Земном шаре. Всех, кроме Поддубного. Опыт и талант последнего все же взяли верх. На 10 лет.

В 1924 году в московском цирке состоялся реванш – и вот тут-то «черноземный гигант» и победил «Чемпиона Чемпионов». Правда, потратил на это аж 1 час 50 минут, но все-таки Поддубный оказался прижатым лопатками к ковру. Поверженный попытался оправдаться, во всеуслышание заявив сопернику: «Эх, Ванька, не тебе я проиграл, а старости своей». Но «в старости», тем не менее, не только прожил еще 25 лет, но и успешно выступал.

Василий Ярков

Борец, имя которого сейчас практически позабыто. Поначалу Ярков трудился ломовым извозчиком, а затем зарабатывал деньги на ярмарках, борясь на поясах. В дальнейшем на перспективного атлета обратил внимание Иван Поддубный и взял его к себе под крыло. А в 1934 году в борьбе на поясах, на арене Ростовского цирка, Ярков взял верх над своим выдающимся, но уже и впрямь пожилым наставником. Гуру, впрочем, в долгу не остался – и вскоре после этого взял убедительный реванш.

Если что-либо не клеится или не срастается – помните, что даже на Солнце попадаются пятна. И даже лопатки Ивана Поддубного, было дело, касались ковра.