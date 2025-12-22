Миллиардер заявил, что природа уже решила задачу бессмертия

Миллиардер Брайан Джонсон заявил, что достигнет бессмертия в течение 15 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джонсон одержим идеей сохранения молодости и тратит около двух миллионов долларов в год на то, чтобы замедлить свое старение. По его словам, усилия принесли плоды, и его биологический возраст перестал увеличиваться. В то же время у него выросли запросы: теперь ему мало жить дольше, он хочет жить вечно.

Миллиардер предсказал, что скоро появятся технологии, позволяющие стать бессмертным.

«Мы знаем, что бессмертие возможно, поскольку природа уже решила эту задачу, — утверждает он. — Это не физическая проблема вроде путешествий со сверхсветовой скоростью. Это инженерная биологическая проблема, с которой эволюция справлялась много раз».

2039 год стал разумной целью из-за темпа инноваций, который стал быстрее благодаря искусственному интеллекту. Искусственный интеллект трансформируется из помощника в ученого. Он дает современным исследователям возможности для открытий и разработки, которые прежде было невозможно представить Брайан Джонсон

Ради омоложения Джонсон переливал себе кровь 17-летнего сына, сидел на причудливых диетах и вкалывал в лицо жир молодых доноров. Недавно он рассказывал, что пытается бороться с признаками эректильной дисфункции при помощи ударно-волновой терапии.

В повседневной жизни Джонсон придерживается ряда строгих правил и живет по необычному распорядку. Он ложится спать в половину девятого вечера и проводит около пяти часов в день в подобии медитации, которую называет «сосредоточенным размышлением». Во сне к нему подключены датчики, измеряющие огромное количество показателей: от вариабельности пульса до числа ночных эрекций. Это, как он сам признает, не идет на пользу его личной жизни.