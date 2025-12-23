Борис Бринер: почему его называли главным советским олигархом

В начале 1960-х по советским кинотеатрам триумфально прошел голливудский вестерн «Великолепная семёрка». Мало кто из зрителей догадывался, что исполнитель главной роли, харизматичный Юл Бриннер, был русским эмигрантом. А его отец, Борис Бринер, успешно вел дела в СССР до 1931 года, заслужив в эмигрантских кругах репутацию «последнего советского олигарха».

© Соцсети

Дальневосточные корни династии

Судьба этой семьи со швейцарскими корнями оказалась навсегда связана с Россией в 1865 году, когда на Дальний Восток прибыли Иоанн Бринер с 16-летним сыном Юлиусом. Последний со временем стал купцом первой гильдии, почётным гражданином Владивостока и создал настоящую промышленную империю. Юлий Бринер владел транспортными компаниями, судоверфями, золотыми приисками и целой сетью рудников.

Его сын, Борис, родившийся во Владивостоке в 1889 году, получил в Санкт-Петербурге диплом горного инженера и вернулся развивать семейное дело. К 1914 году он уже возглавлял акционерное общество, управлявшее ключевыми активами — свинцово-цинковыми рудниками «Тетюхе».

Между революцией и бизнесом

Революция вовлекла Бориса Бринера в водоворот политики. В 1918 году он помог основать Владивостокский политехнический институт, а в 1920-м даже стал министром торговли и промышленности в марионеточной Дальневосточной республике. Однако после её упразднения в 1922 году Бринер сделал неожиданный ход: вместо бегства он решил остаться и «вписаться» в новую реальность.

Личные встречи с Лениным и Дзержинским позволили ему сохранить контроль над главным рудником, преобразовав его в концессионное предприятие «Тетюхе Майнинг корпорейшн» с участием британских капиталов. Говоря современным языком, Бринер занялся привлечением иностранных инвестиций и модернизацией: закупал зарубежное оборудование, построил плавильный завод. Условия для рабочих у него были значительно лучше, чем на государственных предприятиях: высокая зарплата, 13 домов для семей и комфортабельное общежитие.

И сам он жил на широкую ногу. Писатель Михаил Пришвин, побывав на его даче в Приморье уже после отъезда хозяина, отмечал солидность построек, хотя и иронизировал над «безвкусицей»: <…> Особенно глупо стоит на скале эллинский портик. Нужно ничего не понимать ни в красоте, ни в живой природе, чтобы тут, где природа похожа на первый хаос первого мироздания, <…> поставить символ спокойствия и красоты завершённого творчества».

Ликвидация концессии

Бринер успешно пережил два первых года индустриальной пятилетки, продолжая выполнять взятые перед государством обязательства. На долю его рудника приходилась половина свинцово-цинкового концентрата в стране.

В 1931 году полиметаллические прииски Тетюхе оставались последним крупным частным предприятием СССР. Хотя по договору 1924 года концессия имела право работать до 1960 года, к рудникам начало присматриваться ГПУ. В одной из справок чекисты отмечали, что Бринер якобы набрал в качестве управляющих «социально чуждый элемент с целью выполнения задания английской разведки».

Госкомиссии находили на прииске всё больше нарушений. 2 октября 1931 года советское правительство расторгло концессию. Чтобы не подвергнуться аресту, Борис Бринер решился на авантюру. В Иркутске он вместе с женой сел на поезд и уехал в Харбин, чтобы больше в Россию не возвращаться. По свидетельству Пришвина, молодые коммунисты были даже довольны, что Бринер «бежал» и оставил им «такое великолепие».

Нельзя сказать, что Бринеры уезжали «в неизвестность». Часть активов у них имелась и в Китае, где работало несколько филиалов фирмы «Бринер и Ко». Кроме того, за расторгнутую концессию советское государство выплачивало акционерам «Тетюхе» 4,5 млн рублей в течение 17 лет.

Спокойная жизнь Бориса Бринера кончилась в 1945 году, когда Маньчжурию заняли советские войска. Чекисты начали «разрабатывать» белоэмигранта как «шпиона», но бизнесмену вновь повезло. Его с женой решили обменять на неких советских граждан, арестованных в Швейцарии. Из Западной Европы Борис Бринер уехал в гоминьдановский Шанхай, где умер в 1948 году. Наследие его семьи, горнопромышленное общество «Тетюхе» сегодня называется ОАО «ГМК Дальполиметалл» и по-прежнему является одним из ведущих предприятий Дальнегорска (города, основанного Бринерами).