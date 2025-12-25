Кем был отец Владимира Высоцкого

Личность Владимира Высоцкого сформировала уникальная семейная вселенная — яркая, трагичная и полная сильных характеров. Его песни о войне, дружбе и судьбе выросли не из книг, а из живых историй его отца, дяди и их боевых товарищей.

Отец: полковник и «богатый человек»

Семён Владимирович Высоцкий прошёл всю войну — от обороны Москвы до штурма Берлина, заработав более двадцати орденов. Его военная карьера продолжилась и после Победы. Именно отец, человек строгой дисциплины и долга, стал для Володи главным источником «окопной правды». В их доме, сначала в немецком Эберсвальде, а затем в легендарной московской коммуналке на Большом Каретном, всегда бывали его фронтовые друзья — от бывших лейтенантов до генералов.

«Я тебе завидую белой завистью, — говорил им уже взрослый Владимир. — У тебя друзья не меняются».

Их бесценные воспоминания стали краеугольным камнем творчества Высоцкого. Песни «О погибшем друге» (посвящённая герою-лётчику Николаю Скоморохову), «Мы вращаем Землю», «Братские могилы» родились из этих разговоров. Даже знаменитый «чёрный пистолет» из одноимённой баллады — это трофейный вальтер отца, который мальчишка находил в домашнем тайнике.

Семейная история: мимикрия и чудо

Дед поэта, Вольф Шлёмович, сын стеклодува, смог получить три высших образования. Бабушка, Дебора (Дарья) Овсеевна, пережила нацистскую оккупацию Киева, скрывая своё еврейское происхождение и то, что оба её сына — коммунисты и офицеры на фронте. Её брак, зарегистрированный в церкви под славянским именем, вероятно, спас ей жизнь. Эта семейная история «мимикрии» и выживания на грани стала частью внутреннего кодекса Высоцкого — острой чуткости к чужой боли и несправедливости.

Дядя Алексей и тётя Шура: история любви на войне

Невероятная судьба дяди, Алексея Высоцкого, и его жены Александры (Шуры) — готовая основа для сценария. Они встретились на фронте, поженились в Керчи и оба получили страшные ранения в одном бою. Алексей, найдя имя жены в списках погибших, не поверил и разыскал её — инвалида с ампутированной рукой. Её вопрос «И только?!» в ответ на его потрясение стал легендой семьи. Этой женщине, вернувшейся в строй и дошедшей до Берлина, Владимир позже посвятит пронзительную строку: «И когда наши девушки сменят шинели на платьица…»

Послевоенный быт: где формировался характер

Развод родителей, жизнь с отцом и его второй женой, «мамой Женей», к которой Владимир пронёс нежность через всю жизнь, переезды — всё это был его жизненный университет. В Германии он, сын офицера, отдал свой велосипед немецкому мальчишке, чьего отца убили фашисты. В тесной московской коммуналке он впитывал истории выживания и фронтового братства.

Про каждого из этой семьи — отца, дяди, тёти Шуры, бабушки — можно было написать отдельную книгу. Владимир Семёнович не писал её, он её пел. Его гениальная способность к личному, почти физическому переживанию чужой боли — во многом дар его родного мира, мира незаурядных, стойких и «богатых друзьями» людей.