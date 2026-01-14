Анка-пулеметчица: как на самом деле появилась легендарная героиня

Образ отважной Анки-пулемётчицы, боевой подруги Чапаева и Петьки, навсегда вошёл в советский фольклор. Но мало кто знает, что эта легендарная героиня родилась не на страницах романа Фурманова, а в кинозале — по личному указанию Иосифа Сталина. Вождь, посмотрев черновой монтаж фильма братьев Васильевых, остался недоволен: в картине не было «романтической линии» и роли женщин в Гражданской войне. Так у Чапаева появилась Анка.

Киношный миф и реальные героини

Чтобы создать убедительный образ, режиссёры обратились к подлинным историям. В художественный совет вошла вдова писателя Фурманова — Анна Стешенко, которая сама служила в политотделе 25-й Чапаевской дивизии. Ей поручили выбрать прототип. Из множества рассказов настоящих фронтовичек её внимание привлекла биография Марии Поповой — и именно она считается главным прообразом киногероини.

«Я не совсем та Анка»: история Марии Поповой

Сама Мария Попова, давая интервью, просила не отождествлять её с экранным персонажем полностью. «В искусстве всегда есть место обобщению», — говорила она. Её фронтовая судьба и вправду была достойна киноэпопеи: весной 1918 года, будучи санитаркой, она заменила раненого пулемётчика в бою с чехословаками. Попав в чапаевскую дивизию после побега из плена, она не раз проявляла смекалку и храбрость — командовала кавалерийским эскортном, ходила в разведку, а за один из подвигов получила в награду от самого Чапаева его личные часы.

После войны Мария Попова окончила МГУ, работала дипломатом в Европе, а в 1960-е годы помогала открывать легендарный театр «Современник». Она пережила свою киновоплощение на десятилетия, умерла в почёте в 1981 году и была похоронена с воинскими почестями. Пять других «Анок»

Александра Рагузина

Про Александру Рагузину, которая служила в рядах 220-го Иваново-Вознесенского полка, входившего в состав 25-й чапаевской дивизии, известно немного. По воспоминаниям той же самой М. Поповой Александра была убеждённой коммунисткой, которая, повинуясь партийному долгу, ушла на войну, оставив в приюте четверых детей.

Мария Рябинина

Мария Рябинина проявила себя как отважный боец, в период Гражданской войны вступила в отряд особого назначения имени М. В. Фрунзе. Не останавливаясь перед опасностями, она, будучи медсестрой, всегда с честью выполняла свои профессиональные обязанности. Мария не изменила своим принципам и во время боя на берегу речки Ик, когда за спасение раненого солдата она поплатилась собственной жизнью.

Лидия Челнокова

От Лидии Челноковой Анке-пулемётчице вероятнее всего досталось хладнокровие, которое помогало ей выходить победительницей из самых сложных ситуаций. Опытная разведчица, казалось, была лишена чувства страха. По рассказам её соратника М. Жохова, однажды в разведывательной вылазке она лицом к лицу столкнулась с белогвардейцем, и, не поддавшись панике, застрелила последнего, прихватив с собой его шинель, планшет и даже коня.

Павлина Кузнецова

Среди реальных прототипов Анки-пулемётчицы нередко называют Павлину Кузнецову – донскую казачку, которая начав свой боевой путь санитаркой, в конечном счете, стала искусной наводчицей пулемёта. В её биографии есть эпизод, датированный маем 1920 года. Тогда она, находясь в разведке близ одного из сел Киевской губернии, столкнулась с передовыми частями противника, и, открыв огонь из пулемёта первой, сумела живой и невредимой вернуться в свой полк.

Зинаида Патрикеева

Считается, что Анке-пулемётчице делегировала часть своих черт и лекарский помощник Зинаида Патрикеева. За время службы она была трижды ранена, успела побывать в плену, но никогда не теряла самообладания. Известен подвиг Зинаиды в схватке у местечка Червонный, когда она сумела доставить боеприпасы окружённым красноармейцам, чем способствовав не только их спасению, но и переходу в наступление.

Существует ещё одна версия относительно прототипа Анки-пулемётчицы. Её озвучила правнучка Василия Чапаева – Евгения Чапаева. По её предположению Анка-пулемётчица – это не кто иной, как жена Дмитрия Фурманова — Анна Стешенко, в которую был влюблён её прадед.

Как известно, будущий создатель легендарного произведения «Чапаев» Дмитрий Фурманов в период Гражданской войны был комиссаром чапаевской дивизии и имел с комдивом превосходные отношения. Однако всё изменилось после апреля 1919 года, когда неожиданно для всех на передовую к мужу пожаловала Анна Стешенко. Служившая в Первую мировую войну медсестрой жена Д. Фурманова покорила сердце В. Чапаева, который стал забрасывать её любовными письмами, сохранившимися в архиве. Неизвестно чем бы закончилась эта история, если бы чета Фурмановых по решению командования не покинула дивизию, штаб которой вместе с В. Чапаевым спустя короткое время был полностью разгромлен.