Шпагаты и скандалы: как прославилась Анастасия Волочкова

Балерина, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова отмечает юбилей — ей исполнилось 50 лет. В начале нулевых она по праву считалась одной из самых ярких звезд российского балета, получала престижные премии и выходила на главные сцены мира, однако сегодня ее имя все чаще звучит в новостях из-за громких скандалов и резонансных высказываний. С чего начала свой путь к славе Анастасия Волочкова и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Анастасия Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде. Ее отец, Юрий Федорович, был профессиональным спортсменом, чемпионом СССР по настольному теннису, а мать, Тамара Владимировна, работала инженером в институте Академии наук. С выбором профессии Волочкова определилась уже в пятилетнем возрасте — сразу после того, как увидела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре.

«Мечтала о «Щелкунчике», потому что в 5 лет, увидев этот спектакль, решила стать балериной. Сказала маме: «Я хочу быть выдающейся балериной». В 5 лет я уже знала это слово — выдающийся», — вспоминала она в интервью.

Когда Волочковой исполнилось девять лет, она попыталась поступить в Вагановское училище, но после вступительного экзамена ее матери сообщили, что предрасположенности к балету у дочери нет.

«Именно тогда мне впервые сказали, что у меня нет тех физических данных, которые изначально отделяют будущих балерин от прочих, и что подобные данные можно, конечно, развить, но это требует безумной самоотдачи, колоссального времени и кропотливой работы наставников. Видимо, никто из приемной комиссии не мог предположить в хрупкой девочке такой воли к воплощению своей мечты. И в поступлении мне было отказано», — вспоминала балерина в своей книге «Плата за успех: откровенная автобиография».

Тем не менее художественный руководитель училища Константин Сергеев разглядел в девочке потенциал, и со второй попытки Волочкова поступила. Несмотря на дополнительные занятия с репетиторами, учеба будущей приме давалась непросто: педагоги долго не доверяли ей сценическую практику, а одноклассницы откровенно издевались. Но Анастасия упорно шла к мечте и в итоге победила: в 1991 году она сдала экзамен на высший балл и поступила в класс к знаменитой советской балерине Наталье Дудинской, под руководством которой спустя два года дебютировала на сцене Мариинского театра.

Пик балетной карьеры Анастасии Волочковой

Балетная карьера Волочковой началась еще во время ее обучения в Академии русского балета: будучи студенткой второго курса, она дебютировала на сцене Мариинского театра, исполнив партию Одетты-Одилии в «Лебедином озере». В 1994 году Анастасия с отличием окончила академию и была принята в труппу «Мариинки». В последующие несколько лет она исполняла ведущие партии в классических балетах, в числе которых «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро», «Жар-птица», «Дон Кихот» и другие. Балерина объездила с театром весь мир — выступала в США, Канаде, Франции, Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Японии, Южной Корее и многих других странах.

В 1998 году балетмейстер Владимир Васильев пригласил Волочкову в Большой театр, на сцене которого она дебютировала с партией Царевны-Лебедь в «Лебедином озере». Впоследствии ее репертуар пополнили ведущие партии в «Баядерке», «Раймонде», «Жизели», «Спящей красавице» и других классических балетах. В 2002 году Волочкова получила премию «Балетный Бенуа» в номинации «Лучшая танцовщица», а спустя несколько месяцев балерине было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Балерина Анастасия Волочкова и артист Евгений Иванченко во время гран-па из балета Л. Минкуса «Дон Кихот», 16 ноября 2001 года

Владимир Федоренко/РИА Новости

Скандал Волочковой с Большим театром

Летом 2003 года у Анастасии Волочковой возник конфликт с руководством Большого театра: балерине не продлили годовой контракт, предложив вместо этого краткосрочный договор, от подписания которого она отказалась. В сентябре того же года артистка была уволена из труппы. Такое решение в администрации театра объяснили тем, что балерина не соответствует требованиям физической формы и ей невозможно подобрать партнеров.

«Она единственная из ведущих солисток, кто в такой физической форме! <…> Строить перспективы в зависимости от того, похудеет Настя Волочкова или нет, я не могу», — заявил тогда генеральный директор Большого Анатолий Иксанов.

В ответ балерина выдвинула свою версию произошедшего, заверив, что ее увольнение было инициировано предпринимателем Сулейманом Керимовым, с которым она рассталась незадолго до конфликта. Волочкова также утверждала, что внутри труппы была создана ситуация, при которой ей стало невозможно продолжать работу. В результате звезда обратилась в суд, после чего была восстановлена в Большом по бессрочному трудовому договору. Однако, несмотря на судебное решение, рабочая обстановка в театре оставалась напряженной, так что Волочкова покинула сцену и сосредоточилась на собственных проектах.

Другие проекты Анастасии Волочковой

В 2004 году Анастасия Волочкова стала прима-балериной Краснодарского театра, с которым сотрудничала на протяжении следующих пяти лет. Параллельно артистка начала активно работать и в других жанрах. В частности, снималась в кино: Волочкова сыграла роль балерины Екатерины Орловой в многосерийной драме «Место под солнцем» (2004) и появилась в камео в сериале «Не родись красивой» (2005-2006). В числе наиболее ярких телевизионных проектов балерины — «Ледниковый период» (2007, 2009) и «Мульт личности» (2009).

2009 год выдался у звезды насыщенным: Волочкова представила собственное танцевальное шоу Nerve, с которым выступала в Москве и Лондоне, выпустила автобиографическую книгу «История русской балерины», а также впервые запела — на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой она исполнила песню «Балерина», написанную для нее Игорем Николаевым. Тогда же артистка заявила о своих политических амбициях: экс-прима Большого подала документы для участия в выборах мэра города Сочи, но получила отказ в регистрации.

В последующие годы Волочкова продолжала работать над собственными проектами: представляла новые сценические программы, гастролировала с танцевальными и театральными постановками и участвовала в телевизионных шоу. В числе последних авторских проектов артистки — шоу «Одержимость» (2023), с которым она выступает до сих пор.

Личная жизнь Анастасии Волочковой

Первой любовью Волочковой стал ее партнер по «Лебединому озеру» Фарух Рузиматов, с которым она встречалась в 19 лет.

«Мне нравилось танцевать с Фарухом, у него удивительная пластика. Он был не только моим партнером, но и первым мужчиной, которого я полюбила. Нас связывали искренние, нежные чувства», — вспоминала об этих отношениях артистка.

Роман продлился недолго: в беседе с Борисом Корчевниковым Волочкова призналась, что Рузиматов не нравился ее матери — и та сделала все, чтобы разлучить пару.

В начале нулевых в жизни балерины появился бизнесмен Сулейман Керимов. Их отношения продолжались более трех лет и все это время оставались непубличными. Инициатором расставания, по информации из открытых источников, выступила Волочкова. Анастасия, в частности, не разделяла взглядов возлюбленного на воспитание детей.

«Была тема, когда я забеременела. Я хотела ему об этом сказать. Он в этот же вечер сел со мной на диван, хотя не знал об этом. И он сказал мне: «Если у нас родится ребенок, если мне что-то не понравится, твоего ребенка заберут». Он мне это говорит в день, когда я собиралась ему сказать, что я беременна. И я не сделала этого, я не сказала. Потом я потеряла ребенка. Это были нервы», — признавалась Волочкова Ксении Собчак в 2019 году.

В том же интервью звезда рассказала о своих отношениях с голливудским актером Джимом Керри. По словам Волочковой, они познакомились в самом начале нулевых, во время гастролей Керри в России, а сам роман начался, когда балерина выступала в США.

«Мы ездили вместе на разные курорты, он прилетал на мои гастроли. Но со временем нас разлучило расстояние. Сами понимаете, у голливудских актеров график съемок расписан на год вперед. У меня тоже постоянная концертная деятельность. Но звонки от Джима не прекращались. Даже после расставания он не забывал меня», — утверждала она.

Откровенное интервью Волочковой Собчак стало в некоторым смысле «примирением» между звездами. Ведь в середине нулевых девушки сильно поссорились из-за мужчины: по информации из открытых источников, балерина «увела» у телеведущей ее возлюбленного — бизнесмена Вячеслава Лейбмана. Впрочем, этот роман продлился недолго: пара несколько раз вместе появилась на публике, а спустя два года Волочкова и вовсе стала отрицать свою связь с бизнесменом.

В сентябре 2005 года Волочкова родила дочь Ариадну от предпринимателя Игоря Вдовина, а в 2007-м влюбленные устроили грандиозную свадьбу, которую отмечали трижды — в Москве, Санкт-Петербурге и Таиланде. Правда, позже балерина сообщила, что официально брак зарегистрирован не был и церемонии носили исключительно символический характер.

Несмотря на рождение дочери, семейная жизнь не сложилась: в 2008 году Волочкова и Вдовин расстались, а в 2019-м артистка публично обвинила экс-возлюбленного в мошенничестве. По ее словам, за время отношений Вдовин неоднократно брал у нее крупные суммы денег — якобы на развитие бизнеса и решение финансовых проблем, — однако так и не вернул долги.

«В 2008-м Игорь занимает у меня $3 млн — он просил их для своего бизнеса. Он меня настолько ввел в заблуждение, сказал, что вернет их с 30-процентной прибылью, а я отдала ему последние деньги, которые копила на свой дом. Я с четвертого месяца беременности скиталась по съемным домам! Теперь я понимаю, что это и было его приходом в мою жизнь: постоянно брать у меня деньги. Но когда он понял, что я добрая и наивная, то решил брать по-крупному», — заявляла Волочкова.

После расставания с Вдовиным звезда некоторое время встречалась с бизнесменами Бахтияром Салимовым и Черменом Дзотовым, но оба романа были непродолжительными. Затем в жизни балерины появился Александр Скиртач, ранее работавший ее личным водителем. Об их отношениях стало известно после того, как звезда обратилась в суд, обвинив его в мошенничестве. По словам Волочковой, Скиртач на протяжении нескольких лет злоупотреблял ее доверием, а в 2017 году, сославшись на смерть матери, одолжил у нее крупную сумму денег. В 2018-м экс-возлюбленного артистки приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Все последующие романы Волочковой также были непродолжительными. В конце 2021 года звезда стала героиней программы «Давай поженимся!», благодаря которой познакомилась с банщиком Сергеем Кузнецовым. Пара вместе встретила Новый год, отдохнула на Мальдивах, но затем отношения закончились.

Следующим возлюбленным балерины, за которого она даже собиралась замуж, был бизнесмен Дмитрий Дюран. Все закончилось печально: в январе 2025-го мужчина был осужден за мошенничество и приговорен к семи годам тюрьмы. Тогда же Волочкова представила публике своего очередного избранника — 26-летнего танцора Марселя Абаби. Судя по личному блогу балерины, 2026 год она встретила вместе с молодым возлюбленным, которого, конечно же, взяла с собой на любимые Мальдивы.

Отношения Анастасии Волочковой с дочерью

После расставания Анастасии Волочковой с Игорем Вдовиным их дочь Ариадна осталась жить с матерью в частном доме на Рублево-успенском шоссе. Однако когда девочке исполнилось 13 лет, она переехала к отцу, чтобы не тратить время на дорогу до лицея в центре Москвы. Волочкова была недовольна и обвинила дочь в неблагодарности.

В следующий раз мать и дочь крупно поссорились накануне 18-летия последней. Яблоком раздора стала квартира в центре Москвы, которую балерине в начале нулевых подарил ее экс-возлюбленный Сулейман Керимов. По информации из открытых источников, Ариадна попросила мать отдать ей квартиру, чтобы переехать туда со своим молодым человеком, но Волочкова в грубой форме отказала дочери, посоветовав ей обратиться за финансовой помощью к отцу. Мать и дочь не общались вплоть до 2024 года, и помирились лишь накануне свадьбы Ариадны с бизнесменом Никитой Григоряном. Торжество прошло в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года, все расходы взяла на себя Анастасия Волочкова. Однако накануне своего 50-летия экс-прима Большого призналась журналистам, что снова не общается с дочерью.

«Мама с дочкой, скорее всего, не приедут. Ариадна меня вообще заблокировала, мама тоже. Очень сложные отношения у меня с близкими по крови. Но в моей жизни есть люди, которые близки мне по духу настолько, что они гораздо ближе мне, чем кровные родственники», — рассказала она.

Шпагаты Анастасии Волочковой

При упоминании имени балерины в поисковых системах в числе первых предлагаемых далее слов появляется «шпагат». Что неудивительно, ведь это гимнастическое упражнение Волочкова превратила в своеобразную «визитную карточку». Артистка готова сесть на шпагат буквально везде — на снегу, в бане, на пляже и даже во время конной прогулки.

В 2019 году поперечный шпагат Анастасии Волочковой был официально зафиксирован в Книге рекордов России. Размах ног балерины составил 225 сантиметров, что стало основанием для внесения достижения в реестр.

«Такого рекорда еще никогда не было в Книге рекордов России. Наш эксперт приехал, измерил и зафиксировал рекорд», — сообщали представители организации.

Скандалы с Анастасией Волочковой

За последние годы Анастасия Волочкова регулярно оказывалась в центре публичных скандалов, связанных с ее поведением, высказываниями и активностью в социальных сетях. Так, в начале 2022 года балерина устроила скандал в самолете — поругалась с бортпроводниками из-за требования надеть медицинскую маску. В аэропорту прилета звезду встречала полиция с административным протоколом о мелком хулиганстве.

Осенью 2023 года широкий резонанс вызвала публикация фотографии, на которой Волочкова позировала с элементами шпагата на макете советского истребителя времен Великой Отечественной войны. Общественные организации обратились с заявлениями в правоохранительные органы, однако проверка завершилась без последствий для балерины — было установлено, что самолет является съемочным реквизитом и не представляет исторической ценности.

Один из самых громких скандалов с участием балерины случился в январе 2024 года, когда в сети появилось ее интимное видео с Никитой Джигурдой. Волочкова была в ярости — больше всех досталось Джигурде, который якобы «слил» ролик. Позднее звезда «разобралась» в ситуации и обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности лиц, причастных к распространению записи.

Кроме того, Волочкова регулярно привлекает внимание аудитории откровенными публикациями в социальных сетях, которые неоднократно становились поводом для общественных дискуссий.

Чем сегодня занимается Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова продолжает работать над авторскими балетными проектами. Осенью 2025 года балерина представила новую программу «Сцена моя», одним из самых обсуждаемых эпизодов которой стал хореографический номер «Балерина и олигарх», исполненный Волочковой в паре с ее новым возлюбленным Марселем Абаби.

Свое 50-летие артистка планирует отметить большим сольным концертом в «Театре на Цветном». В программе заявлены танцевальные номера из ее авторского шоу «Одержимость», а также музыкальные выступления и дуэты с приглашенными артистами.