Андреа Бочелли: как незрячий певец стал хедлайнером открытия Олимпиады-2026

67-летний оперный тенор Андреа Бочелли стал главным хедлайнером церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане. Чем он так знаменит?

Это один из самых талантливых и востребованных оперных певцов мира. Андреа Бочелли - незрячий музыкант. Он дебютировал как исполнитель еще в 1994 году на фестивале в Сан-Ремо. Сейчас ему 67 лет, он поет в "Ла Скала" и Метрополитен-опере, ездит в туры и считается главным популяризатором оперной музыки в мире.

Летом 2024 года на родине артиста в Лаятико (Тоскана, Италия) прошла серия из трех концертов. Вместе с Андреа в них участвовали его сын Маттео и дочь Вирджиния. К нему охотно приехали и многочисленные звезды: Пласидо Доминго, Аида Гарифуллина, Эд Ширан, Шанайя Твейн, Джон Батист, Рассел Кроу, София Вергара, Дэвид Фостер, Эрос Рамазотти, Дзуккеро, Уилл Смит, Джонни Депп. Даже Брайан Мэй из рок-группы Queen! Все они были рады спеть с Бочелли.

По итогам этих концертов и встреч звезд режиссер Сэм Ренч снял фильм-концерт.

При этом Бочелли не стремится к рекордам, но невольно постоянно устанавливает их. В его последнем на данный момент альбоме Duets (вышедшем к 30-летию творческой деятельности) собрано сразу 36 дуэтов. Больше не бывало ни у кого! Бочелли пел даже с Гвен Стефани и Марком Энтони, а аккомпанировал ему оркестр Ханса Циммера.

Кажется, нет успешного артиста, который бы не уважал Андреа Бочелли или не стремился спеть с ним дуэтом. Причем за свою тридцатилетнюю карьеру певец продал уже свыше 90 миллионов альбомов и собрал более 16 миллиардов прослушиваний по всему миру.

Между тем

Бочелли установил и телевизионный рекорд: трансляция его выступления "Музыка надежды" в миланском соборе Дуомо в 2020 году вошла в историю как одна из самых популярных музыкальных трансляций всех времен.