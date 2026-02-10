Степан Разин: как разбойник стал народным вождем

Для большинства Стенька Разин — буйный разбойник из песни, утопивший персидскую княжну. Но этот романтический образ — лишь миф, созданный веками. Реальный Степан Тимофеевич Разин был выдающимся и сложным человеком: талантливым дипломатом, хитрым полководцем и харизматичным вожаком, бросившим вызов всей системе московской власти. Его казнь в 1671 году (четвертование с последующим выставлением тела на всеобщее обозрение на годы) стала не концом разбойника, а финалом народного вождя, чья реальная история куда интереснее легенды.

© Б. Кустодиев "Степан Разин"

Не «вор», а степенный казачий лидер

Вопреки образу буйного молодца, современники описывали Разина иначе. Голландец Ян Стрейс, видевший его, отмечал: «Это был высокий и степенный мужчина, крепкого сложения, с высокомерным прямым лицом. Он держался скромно, с большой строгостью». К 28 годам Степан, сын зажиточного («домовитого») казака, уже был видной фигурой на Дону.

Его ранняя карьера — не разбой, а дипломатия. В 1658 году он в составе посольства успешно ездил в Москву, где его отметили в Посольском приказе как «толкового». Он мирил калмыков и татар в Астрахани. Даже после дерзкого похода «за зипунами» он сумел договориться с царским воеводой Львовым, который не только отпустил его с частью оружия, но и принял «в названые сыновья», подарив икону в золотом окладе. Это был не бандит, а умелый переговорщик.

Почему Разин объявил войну системе

Перемену в его судьбе вызвала личная трагедия. В 1665 году его старшего брата Ивана, уведшего свой отряд с польского фронта (казаки считали это своим правом), по приказу царского воеводы казнили без суда как дезертира. Эта бессудная расправа стала для Степана поворотным моментом. Ненависть к боярской несправедливости и сочувствие к обездоленным — крестьянам, бежавшим на Дон после ужесточения крепостного права, — определили его дальнейший путь.

Его походы превратились из казачьих набегов за добычей в масштабную социальную войну. Лозунг «бить бояр, воевод и всяких начальных людей» привлёк под его знамёна до 200 тысяч человек. Разин стал не просто атаманом, а вождём всех «униженных и оскорблённых».

Гений военной хитрости, а не грубая сила

Предводитель голытьбы оказался изобретательным полководцем. Выдав себя за купцов, разинцы взяли персидский город Фарабат. В течение пяти дней они торговали награбленными ранее товарами, разведывая, где находятся дома богатейших горожан. А, разведав, ограбили богачей.

В другой раз хитростью Разин победил уральских казаков. На сей раз разинцы прикинулись богомольцами. Войдя в город, отряд из сорока человек захватил ворота и позволил зайти всему войску. Был убит местный атаман, а яицкие казаки сопротивления донским не оказали.

Но главная из "умных" побед Разина - в битве у Свиного озера, в Каспийском море недалеко от Баку. На пятидесяти кораблях к острову, где был разбит лагерь казаков, приплыли персы. Увидев противника, силы которого превосходили их собственные в несколько раз, разинцы бросились к стругам и, неумело управляя ими, попытались уплыть.

Персидский флотоводец Мамед-хан принял хитрый маневр за побег и приказал сцепить персидские корабли между собой, чтобы, как в сети, поймать все войско Разина. Воспользовавшись этим, казаки принялись из всех орудий стрелять по флагманскому кораблю, взорвали его, а когда тот потянул на дно соседние и среди персов поднялась паника, принялись топить один за другим другие суда. В итоге от персидского флота осталось всего три корабля.

Стенька Разин и персидская княжна

В сражении у Свиного озера казаками был пленен сын Мамед-хана, персидский принц Шабалда. Согласно легенде, в плену оказалась и его сестра, в которую был страстно влюблен Разин, которая будто бы даже родила донскому атаману сына и которую Разин принес в жертву Волге-матушке. Однако существованию персидской княжны в реальности нет никаких документальных подтверждений. В частности, известна челобитная, с которой обращался Шабалда, прося отпустить его, но при этом принц ни словом не обмолвился о своей сестре.

Казнь

Накануне Крестьянской войны Разин захватил фактическую власть на Дону, нажив себе врага в лице собственого крестного отца атамана Яковлева. После осады Симбирска, где Разин потерпел поражение и был тяжело ранен, домовитые казаки во главе с Яковлевым смогли арестовать его, а затем и его младшего брата Фрола. В июне отряд из 76 казаков доставил Разиных в Москву. На подходе к столице к ним присоединился конвой из ста стрельцов. Братьев одели в лохмотья.

Степана привязали к позорному столбу, установленному на телеге, Фрола приковали так, чтобы он бежал рядом. Год выдался засушливым. В разгар жары арестантов торжественно провезли по улицам города. Затем жестоко пытали и четвертовали.

После смерти Разина о нем стали слагаться легенды. То он бросает со струга двадцатипудобые камни, то защищает Русь вместе с Ильей Муромцем, а то добровольно садится в тюрьму, чтобы выпустить заключенных. "Полежит так маленько, отдохнет, встанет... Дай, скажет, уголь, напишет тем углем на стене лодку, насажает в ту лодку колодников, плеснет водой: река разольется с острова до самой Волги; Стенька с молодцами грянут песни — да на Волгу!.. Ну, и поминай как звали!"