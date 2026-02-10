«Все не так, как нас учили»: российский блогер разочаровался в Европе

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший из России, заявил, что разочаровался в европейской политике. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Блогер признался, что, в отличие от других эмигрантов, никогда не думал о европейских странах как о «рае на земле».

«Меня разочаровала, скорее, европейская политика, политика Европы и США (...) Меня разочаровало поведение отдельных людей», — сказал Варламов.

Он добавил, что после эмиграции стал более циничным и прагматичным, начал меньше верить в справедливость и в существование принципов и идеалов.

«На самом деле, все гораздо проще, циничнее, где-то грязнее. И не так все, как писали в книжках и как нас учили», — заключил блогер.

Ранее Варламов посетил Детройт и констатировал, что город превращается в Челябинск. Он отметил, что там много промышленных предприятий.