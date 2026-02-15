28 дуэлей: почему Пушкин ни разу не попал в противника

Мы привыкли думать о Пушкине как о «солнце русской поэзии». Но современники видели другую сторону его натуры: вздорный, горячий, обидчивый человек, готовый стреляться по любому поводу. За свою недолгую жизнь он участвовал в 28 дуэльных историях — от легких ссор до настоящих поединков. При этом, будучи превосходным стрелком, Пушкин ни разу не пролил кровь противника. Случайность? Хладнокровный расчет? Или проклятие, которое снялось только в последней, роковой дуэли?

Южная ссылка: 15 ссор за два года

Первая дуэльная история приключилась с Пушкиным, когда ему было всего 17. Повод — женщина, которую он не поделил с двоюродным дядей Павлом Ганнибалом на котильоне. К счастью, тогда обошлось примирением.

Но настоящим пороховым погребом стала южная ссылка. В Кишиневе и Одессе с 1820 по 1822 год биографы насчитывают не менее 15 «дуэльных историй». Местное общество кипело страстями, а молодой поэт был горяч и неосторожен на язык. Спасал ситуацию губернатор Инзов — старик благоволил к ссыльному и при первых признаках конфликта просто сажал Пушкина на гауптвахту, а его противника высылал из города. Дуэли откладывались, страсти остывали.

Но одна история заставила Пушкина всерьез взяться за оружие.

Урок мести: как сплетня сделала Пушкина снайпером

В 1819 году в Петербурге Пушкин играл в карты с графом Федором Толстым по прозвищу Американец — личностью легендарной, буйной и опасной. Пушкин заметил, что граф мухлюет. Толстой, которому тогда было 37, ответил знаменитой фразой:

«Я передергиваю, но не люблю, когда мне об этом говорят».

Оскорбление требовало ответа, но Толстой поступил хитрее. Он пустил слух, будто Пушкина высекли розгами в тайной канцелярии. Для дворянина это было хуже смерти — намек на телесное наказание превращал поэта в посмешище.

Пушкин узнал об авторе сплетни уже в Кишиневе. И решил: по возвращении в Петербург он вызовет Толстого на дуэль и убьет его. Чтобы не промахнуться, поэт начал тренироваться.

Каждое утро он часами стрелял из пистолета. В Михайловском палил в стену амбара, засаживая десятки пуль. Носил тяжелую трость, чтобы укрепить руку. И добился результата: с 10 шагов попадал в туза.

Дуэль с Толстым так и не состоялась — их помирили. Но Пушкин стал первоклассным стрелком.

Сколько раз Пушкин выходил к барьеру?

Из внушительного списка «дуэльных историй» Пушкина настоящими поединками завершились 5. И во время каждого из этих поединков Александр Сергеевич держался очень достойно.

В 1819 году поэт стрелялся с лицейским другом Кюхельбекером. Кюхля обиделся на поэта за его эпиграмму, и несмотря на уговоры друзей, вызвал Пушкина на поединок. Кюхельбекер выстрелил первым и не попал. Пушкин, не целясь, пальнул в воздух, после чего последовали объятия и дружеское примирение.

В том же году Пушкин стрелялся с Кондратием Рылеевым. Поводом послужила сплетня, пущенная Толстым-Американцем. Пушкин услышал, как Рылеев пересказывает ее, и вызвал будущего декабриста на дуэль. Однако же оба выстрелили в воздух.

В 1822 году в Кишиневе Пушкин стрелялся с полковником Старовым. Дело было на Святки, на публичном балу. Поводом стал спор о том, какой оркестру играть танец: кадриль или мазурку? Стрелялись в метель. Оба поединщика сделали по два выстрела, сдвигая барьер, и ни разу не попали – из-за сильного ветра и холода сводило пальцы. Дуэль была прекращена по требованию секундантов.

В том же году Пушкина вызвал на дуэль прапорщик генерального штаба Александр Зубов. Причина: Пушкин уличил прапорщика в шулерстве. Пушкин явился на место дуэли с картузом, полным черешни, и пока Зубов целился в него, преспокойно ел ягоды, поплевывая косточками в сторону противника. Взбешенный Зубов промазал. Поэт от выстрела отказался.

Последняя, роковая дуэль с Дантесом, была едва ли не единственной в жизни Пушкина, когда он действительно хотел поразить противника. Как известно, раненый поэт все же нашел в себе силы выстрелить и выстрел был метким: лишь случайность в виде пуговицы на мундире спасла Дантеса от смерти.