Салтычиха: как наказали кровавую барыню на самом деле

В истории России XVIII века было немало жестоких помещиков, но имя Дарьи Салтыковой стоит особняком. Она не просто наказывала крепостных — она пытала их с изощренной фантазией, десятилетиями оставаясь безнаказанной. Богатая вдова из знатного рода, проводившая время в молитвах, на поверку оказалась чудовищем, замучившим до смерти больше сотни человек. И остановить её смогла только императрица.

Из благородной семьи — в кровавую барыню

Дарья Иванова родилась в высокородной семье: её дед служил при Петре I, отец был столбовым дворянином. Брак с ротмистром лейб-гвардии Глебом Салтыковым упрочил её положение. У пары родились двое сыновей. Внешне — образцовая дворянская семья, набожная и уважаемая.

Но в 26 лет Дарья овдовела. Историки полагают, что именно смерть мужа стала спусковым крючком. Примерно через полгода после похорон помещица словно обезумела. Крепостные начали замечать, что барыня, прежде не замеченная в садизме, стала жестоко избивать прислугу.

География ада

Владения Салтыковой были обширны. В Москве ей принадлежал дом на углу Большой Лубянки и Кузнецкого Моста (там, где сейчас стоят здания ФСБ). Имения разбросало по нескольким губерниям, а в общей сложности у неё было около 600 душ крепостных.

Главное место расправ — подмосковное имение, ныне район Теплого Стана (Троицкий парк у МКАД). Туда свозили провинившихся, там пытали и там же закапывали тела.

Орудия и методы

Сначала Салтыкова просто била — чаще всего поленом. Поводом могла стать любая мелочь: плохо выметенный пол или не так выстиранная рубаха. Затем в ход шли подручные средства: барыня, обладавшая недюжинной силой, выдирала волосы, прижигала уши щипцами для волос, обливала кипятком. Если жертва выживала после рукоприкладства, её отдавали конюхам для порки — нередко до смерти.

Жертвами чаще всего становились молодые девушки и женщины. Салтычиха словно испытывала к ним особую ненависть.

«Заказы» на убийство

Влияние Салтыковой простиралось так далеко, что она не ограничивалась домашним насилием. Когда её любовник, землемер Николай Тютчев (дед великого поэта), решил жениться на другой, помещица приказала крепостным сжечь дом невесты, а затем убить молодоженов. Крестьяне ослушались — не столько из жалости, сколько из страха перед законом. И правильно сделали: они предупредили Тютчева о готовящемся преступлении.

Салтычиха свободно зверствовала во времена правления трех (!) царственных особ – Елизаветы Петровны, Петра III и Екатерины II. Жаловались на ее изуверский садизм всем, но итог этих обращений оказывался плачевен исключительно для самих мучеников – их пороли и ссылали в Сибирь: среди родственников представительницы сановного дворянского рода Дарьи Салтыковой были генерал-губернатор Москвы и фельдмаршал. Вдобавок, Салтычиха щедро одаривала всех, от кого зависело разрешение жалобы.

Долгое следствие

В отношении злодеяний влиятельной мучительницы необходимо было проявить монаршую волю, что и сделала вступившая на престол Екатерина II. В 1762 году она ознакомилась с жалобами крепостных Салтычихи Савелия Мартынова и Ермолая Ильина, у которых помещица убила жен (у Ильина трех подряд), и приняла решение о целесообразности публичного процесса над Дарьей Салтыковой.

Московская юстиц-коллегия вела следствие на протяжении 6 лет. Выяснили, кого их чиновников Салтычиха подкупала, выявили множество свидетельств сомнительных смертей крепостных. Было установлено, что за время зверствований Салтыковой в канцелярии московского гражданского губернатора, полицеймейстера и Сыскного приказа поступила 21 жалоба, поданная на мучительницу крестьянами. Все обращения возвращались садистке и та потом жестоко наказывала их авторов.

Арестованная Салтычиха ни в чем не призналась даже под угрозой пыток. Следствие и судебное разбирательство, продолжавшееся 3 года, установили «несомненную вину» Дарьи Салтыковой в смерти 38 крепостных, в гибели еще 26 она была «оставлена в подозрении».

Императрица писала приговор лично

Весь сентябрь 1768 года Екатерина II составляла приговор в отношении Салтычихи, он ею неоднократно переписывался. В октябре императрица направила в Сенат готовый указ, в котором подробно описывалось как само наказание, так и детали его реализации.

Салтычиху лишили дворянского звания, в течение часа она должна была простоять, прикованная к столбу, на эшафоте с надписью над головой «мучительница и душегубица». До конца жизни Дарья Салтыкова заключалась в подземную тюрьму, без света и человеческого общения. На каторгу отправились и сообщники Салтычихи.

Огрызалась и в заточении

Сначала Салтычиха сидела в «покаянной» камере московского Ивановского монастыря, спустя 11 лет ее перевели в каменную пристройку с окном и разрешили любопытствующим общаться с заключенной. По словам очевидцев, Дарья Салтыкова и в заточении оставалась злобной фурией – ругалась на глазеющих, плевала на них через окошко и пыталась достать палкой.

В тюрьме Салтычиха провела 33 года. Похоронена на кладбище Донского монастыря, могила сохранилась.