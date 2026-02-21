Что стало с супермоделями 90-х и 00-х

20 февраля супермодели Синди Кроуфорд исполняется 60 лет. Вместе с Линдой Евангелистой, Татьяной Патитц, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Клаудией Шиффер она входит в «большую шестёрку» топ-моделей 1990-х, которые задавали стандарты красоты и стиля. Позже в одном ряду с ними стали упоминать имя музы Кельвина Кляйна Кейт Мосс. RT собрал истории о том, как модели покоряли лучшие подиумы мира и какой путь от старта карьеры до современности прошли знаменитые манекенщицы.

Синди Кроуфорд в юности хотела стать химиком и, окончив школу с отличием, поступила в университет. Однако, отучившись семестр, она бросила учёбу и решила, что будет моделью. Кроуфорд сотрудничала с такими брендами, как Revlon, Omega! и Pepsi, снималась для Vogue и Playboy. Кроме того, модель исполнила заметные роли в фильмах «Честная игра» и «Потомки обезьян» и озвучила пародийную героиню в мультсериале «Конь БоДжек».

Синди Кроуфорд была замужем за Ричардом Гиром с 1991 по 1995 год. Её вторым супругом стал бизнесмен Рэнди Гербер, который ранее работал моделью. Дети пары Кайя и Пресли Гербер также успешно строят карьеру в модельном бизнесе.

Немка Клаудиа Шиффер собиралась стать юристом, как и её отец. Однако её карьера модели развивалась стремительно: съёмки для журнала Elle, рекламная кампания бренда одежды Guess и контракт с Chanel. В числе брендов, с которыми сотрудничала Шиффер, — Dolce & Gabbana, L'Oréal, Valentino, Versace и другие. В 2006 году модель вместе с выдающимся спортсменом Пеле открывала чемпионат мира по футболу, проводившийся в Германии.

Имя Шиффер вошло в Книгу рекордов Гиннесса: модель поставила рекорд по числу фото для обложек печатных изданий — более 1 тыс. В 2002 году Шиффер вышла замуж за режиссёра Мэттью Вона (Драммонда). У них трое детей: сын Каспар, дочери Клементина и Косима.

В начале 1990-х Шиффер встречалась с иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом, однако позже СМИ сообщили, что это были контрактные отношения.

Линда Евангелиста

Канадская модель итальянского происхождения Линда Евангелиста с детства мечтала о подиуме. Вскоре после окончания школы она оказалась на обложках Vogue, Elle, Harper's Bazaar и других престижных журналов.

Евангелиста была замужем за директором модельного агентства Джеральдом Мари, однако детей у них не было. В 2006 году модель родила сына Августина от миллиардера Франсуа-Анри Пино. Отец мальчика вскоре женился на актрисе Сальме Хайек.

В 2015—2016 годах Евангелиста пыталась скорректировать фигуру с помощью криолиполиза — воздействия холодом, но объёмы, наоборот, увеличились. Последствия не удалось устранить даже после двух операций. Тем не менее в 2022 году модель снова появилась на обложке Vogue и приняла участие в показе Fendi.

Кристи Тарлингтон

Американская модель Кристи Тарлингтон прославилась в 1980-х, когда попала на обложку Vogue, снялась в клипе группы Duran Duran и начала сотрудничать с Calvin Klein. Также она принимала участие в показах таких брендов, как Versace и Chanel.

Но в середине 1990-х Тарлингтон ушла с подиумов, устав от напряжённой работы, и получила высшее образование.

В дальнейшем модель выпускала косметику и одежду, популяризировала йогу и занималась благотворительностью. Так, она сняла документальный фильм о материнской смертности в развивающихся странах.

В 2019 году, после 20-летнего перерыва, Тарлингтон приняла участие в показе осенне-зимней коллекции Марка Джейкобса в Нью-Йорке. Модель закрывала шоу. Возвращение на подиум она объяснила тем, что хотела показать жизнь в «своей» среде 15-летней дочери и построить с ней диалог.

Наоми Кэмпбелл стала первой темнокожей моделью на обложке парижского Vogue. На этом настоял дизайнер Ив Сен-Лоран. Также Кэмпбелл дружила с Кейт Мосс, а Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон даже отказались принимать участие в показе Dolce & Gabbana без Наоми. Трио моделей появлялось в клипе на композицию Джорджа Майкла Freedom.

Из-за вспыльчивого характера и неуважительного отношения к персоналу Наоми Кэмпбелл прозвали Чёрной Пантерой. Она не раз грубила ассистентам и даже бросалась в них мобильными телефонами. Сама модель объясняла свой характер трудным детством и отсутствием отцовского воспитания — отец бросил её в младенчестве.

В конце 2000-х Кэмпбелл состояла в отношениях с предпринимателем Владиславом Дорониным, а в 2011 году модель взяла интервью для британского GQ у Владимира Путина, который на тот момент занимал пост премьер-министра.

В 2021 и 2023 годах у Кэмпбелл появились дочь и сын. Модель воспользовалась услугами суррогатных матерей.

Татьяна Патитц

Модель немецко-эстонского происхождения Татьяна Патитц была музой знаменитого фотографа Питера Линдберга. Она сотрудничала с модными домами Vivienne Westwood, Valentino, Karl Lagerfeld и другими, а также снималась в кино.

В начале 2000-х Патитц неожиданно решила уйти из модной индустрии. Она родила сына. Также стало известно, что модель состояла в браке, но развелась. Патитц почти не распространялась о личной жизни и редко появлялась на публике.

В конце 2010-х Татьяна Патитц иногда принимала участие в кампаниях модных брендов. Модель скончалась в 2023 году от рака молочной железы. Ей было 56 лет.

Появление Кейт Мосс в модельной сфере стало сенсацией после триумфа «большой шестёрки». Юная модель отличалась невысоким ростом и худощавой фигурой, поэтому она стала музой Кельвина Кляйна, который продвигал стиль унисекс.

Мосс также подписала контракты с Chanel и Topshop, участвовала в показах Gucci, Dior, Dolce & Gabbana и других брендов.

Но популярность и откровенные съёмки давались Мосс непросто. Она работала с психологом и, по некоторым данным, лечилась от алко- и наркозависимостей. Когда стало известно о пагубном пристрастии Мосс, Burberry, Chanel и Calvin Klein прекратили сотрудничество с моделью. Она прошла курс реабилитации и смогла сохранить опеку над дочерью.

Внимание публики привлекала и личная жизнь Кейт Мосс. Она встречалась с актёром Джонни Деппом и музыкантом Питом Доэрти, родила дочь от журналиста Джефферсона Хэка, была замужем за гитаристом Джейми Хинсом и получила предложение руки и сердца от праправнука Отто Фон Бисмарка Николая фон Бисмарка. В августе 2016 года Бисмарк и Мосс даже объявили о помолвке. Однако в 2024 году стало известно, что они разошлись.