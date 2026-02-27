Николай Кузнецов: почему легенду советского флота выгнали со службы

В 1955 году главнокомандующий Военно-морским флотом СССР адмирал Николай Кузнецов был отправлен в отставку. Орденоносец, флотоводец, прошедший войну и создавший флот, фактически с нуля, получил унизительное понижение до вице-адмирала с убийственной формулировкой — «без права работы во флоте». Ему было всего пятьдесят три.

Что же стало причиной столь жестокой опалы? Чтобы понять это, нужно вернуться в холодную октябрьскую ночь 1955 года в Севастополе.

Взрыв, перечеркнувший карьеру

В ночь с 28 на 29 октября на линкоре «Новороссийск», стоявшем на рейде Севастопольской бухты, прогремели два взрыва. Корабль имел непростую судьбу: бывший итальянский дредноут «Джулио Чезаре», гордость флота Муссолини, он достался СССР по репарациям после разгрома Италии во Второй мировой войне.

В ту ночь линкор получил две огромные пробоины, стремительно накренился и затонул. Спасательная операция была проведена катастрофически плохо. Погибли 829 моряков. До сих пор историки и эксперты спорят о причинах трагедии: была ли это старая немецкая мина времен войны, или же диверсия итальянских боевых пловцов?

Однако Никита Хрущев и министр обороны Георгий Жуков не стали дожидаться итогов расследования. Им нужен был виновный, и нашли его быстро. Им стал главком ВМФ адмирал Кузнецов — несмотря на то, что в момент трагедии он находился в отпуске по болезни и физически не мог руководить спасательными работами. Для Хрущева этот взрыв стал идеальным предлогом, чтобы избавиться от неугодного флотоводца.

Как Кузнецов флот создавал и ссорился с вождями

Николай Герасимович Кузнецов стал наркомом ВМФ в 34 года. Это было в 1939 году, и именно ему страна обязана тем, что к началу Великой Отечественной войны Советский Союз имел современный, боеспособный флот с авиацией, морской пехотой и системой подготовки кадров.

Его знаменитое решение от 19 июня 1941 года — за два дня до войны — перевести флоты на готовность №2 — спасло тысячи жизней. В отличие от армии, флот не был застигнут врасплох. В первый день войны не затонул ни один советский корабль. Уже летом 1941-го морская авиация бомбила Берлин, а флот сопровождал союзные конвои и громил противника на всех морях.

Но отношения с начальством у Кузнецова не складывались. После войны он посмел не согласиться со Сталиным в вопросах развития флота и был снят с поста главкома. В 1948 году против него и группы адмиралов сфабриковали дело об измене Родине. Коллеги Кузнецова сели в тюрьмы, его самого не посадили, но отправили в почетную ссылку на Дальний Восток. Лишь после смерти Сталина он вернулся в Москву и вновь возглавил флот.

Столкновение с Хрущевым и месть Жукова

К середине 1950-х конфликт назрел с новой силой. Хрущев, очарованный ракетами и подводными лодками, считал, что огромный надводный флот стране не нужен. Кузнецов же отстаивал необходимость сбалансированных кораблестроительных программ. К тому же у флотоводца были сложные отношения с Жуковым: маршал видел в нем соперника и не забывал старых обид.

Когда грянула катастрофа «Новороссийска», Жуков, по некоторым данным, не просто поддержал обвинения в адрес Кузнецова, но и активно убеждал Хрущева в необходимости показательной расправы. Формулировка «без права работы во флоте» должна была поставить жирный крест на карьере человека, посвятившего флоту всю жизнь.

Николай Герасимович Кузнецов умер в 1974 году. Всю оставшуюся жизнь он писал мемуары и боролся за восстановление доброго имени. Реабилитировали его лишь посмертно, в 1988 году, когда ему вернули звание Адмирала Флота Советского Союза. Но при жизни великого флотоводца страна предпочла забыть о нем — слишком неудобной была память о человеке, который не умел угождать начальству и до конца стоял за свой флот.