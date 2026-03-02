Ия Саввина: удивительная жизнь, непростая любовь и блистательные роли

Она мечтала писать сказки для детей, но судьба привела ее на театральную сцену, сделав одной из самых ярких и самобытных актрис советского кино и театра. Всю жизнь Ия Саввина посвятила воспитанию «особенного ребенка, дружила с легендарной Фаиной Раневской и, по слухам, вызывала жгучую зависть у Людмилы Гурченко. К 90-летию со дня рождения Ии Саввиной вспоминаем главные вехи ее жизни, непростую любовь и блистательные роли.

Детство без отца и удивительное имя

Ия Саввина родилась 2 марта 1936 года в Воронеже. Отца своего, Сергея Гавриловича Саввина, она знала лишь по фотографии: молодой, улыбающийся мужчина в сдвинутой набекрень военной фуражке. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт. Он не погиб, но после войны прислал лишь короткое письмо: «Домой не ждите, у меня появилась другая семья, и больше не вернулся. Маленькая Ия отказывалась верить и, когда с фронта стали возвращаться соседи, выбегала встречать отца при звуке каждой подъезжающей к дому машины. Еще несколько лет она спала, положив под подушку его фотографию.

Удивительное имя Ия дочке подарила ее мама, Вера Ивановна Кутепова. По-грузински это короткое слово означает «фиалка. Вера Ивановна была врачом. Примечательно, что образование она получила уже во взрослом возрасте, поступив на рабфак медицинского института. После окончания вуза ее направили работать в деревню под Воронежем, где она была единственным доктором на несколько сел. Ей приходилось выполнять всю работу: быть и акушером, и терапевтом, и даже дантистом.

Позже Вера Ивановна снова вышла замуж. Вскоре у Ии и ее младшей сестры Аллы появился отчим-военный, что повлекло за собой частые переезды. В итоге семья осела в городе Боринском Воронежской области, где подросшая Ия с отличием окончила школу, получив золотую медаль.

С детства Ия увлекалась литературой и мечтала стать филологом или детским писателем. Естественно, ее путь лежал в Московский государственный университет. Однако, добравшись до столицы, Ия обнаружила, что прием документов на филфак уже завершен. К счастью, еще можно было подать документы на факультет журналистики, который в те годы только что отделился от филологического. Несмотря на огромный конкурс — 13 человек на место — Саввина успешно прошла вступительные испытания.

Студенческий театр МГУ, первые роли и замужество

Увлечение театром началось еще в школе. В университете Ия Саввина немедленно поступила в Студенческий театр МГУ, который в то время уже был на грани профессионализма. На его подмостках ставили спектакли молодые таланты, чьи имена сегодня известны как ведущие режиссеры театра и кино.

Именно на репетициях она встретила свою первую любовь молодого ученого-гидролога Всеволода Шестакова. Он был старше ее на восемь лет и также играл на сцене. В 1956 году они поженились. Всеволод был сыном высокопоставленного чиновника, и в квартире его родителей на Фрунзенской набережной, где поселилась молодая семья, всегда царило оживление их дом был центром притяжения для ученых и актеров.

В 1958 году, когда Ролан Быков, тогда еще молодой режиссер, начал подбирать актеров для нового спектакля Студенческого театра МГУ «Такая любовь, руководитель коллектива Константин Липский порекомендовал Ию Саввину на главную роль Лиды Матисовой. Эта работа стала первой значимой ролью Ии Саввиной, после которой ее имя зазвучало в театральной Москве.

«Ролан Быков открыл Ию Саввину, которая была большой умницей. Она обожала книги, литературу. До этого с ее внешностью простоватой девушки с тоненьким голосочком в ней никто не предполагал героини, вспоминала впоследствии актриса Елена Санаева.

Голос у Ии действительно был от природы слабым. На первых репетициях ее с трудом слышали даже в первом ряду. Тогда Быков подошел к ней и сказал: «Иечка, нужен посыл!. Этот важный урок сценической речи Саввина усвоила на всю жизнь. Впоследствии ее, казалось бы, тихий голос каким-то непостижимым образом достигал каждого уголка зала, до самого последнего ряда.

Интересно, что Ролан Быков был искренне увлечен своей «тихой актрисой и даже сделал ей предложение руки и сердца, восхищенный ее игрой и красотой. На это Ия, которая к тому времени уже два года была замужем, мгновенно отреагировала: «Мне нужно посоветоваться со своей свекровью. Я очень доверяю ей и дорожу ее мнением. Быков оценил такой ответ и не обиделся.

Первый успех и рождение «особенного» ребенка

А дальше в судьбу Ии Саввиной вмешался счастливый случай. Однажды вечером на спектакль Студенческого театра МГУ пришел уже известный актер Алексей Баталов. В то время он готовился к съемкам в фильме «Дама с собачкой. Баталов был утвержден на роль Гурова, а вот главную героиню Анну Сергеевну режиссер Иосиф Хейфиц никак не мог отыскать. Увидев Саввину на сцене, Баталов сразу предложил ей прийти на пробы. И не ошибся: Хейфиц мгновенно понял, что перед ним та самая Анна Сергеевна. Тихая речь, тонкий стан, кроткий, но пронзительный взгляд серых глаз Саввина идеально воплощала образ. Хейфиц и Баталов были поражены, насколько актриса похожа на девушку из иллюстраций Кукрыниксов к чеховскому рассказу.

Конечно, назначение непрофессиональной актрисы на столь ответственную главную роль вызвало у многих удивление. Людмила Гурченко, например, вспоминала: «Лично меня искренне огорчило, что такую неприметную девушку берут на даму. Сама Саввина прекрасно понимала, какой огромный труд ей предстоит. Ей пришлось постигать секреты актерского мастерства прямо в процессе съемок, ведь роль была сложной и глубокой, под силу не каждому опытному артисту. Но невероятная работоспособность и природный талант актрисы не остались незамеченными: фильм «Дама с собачкой удостоился приза Каннского кинофестиваля, а Саввина получила специальную награду за лучшую женскую роль.

В 1958 году Ия Саввина окончила университет и некоторое время все-таки работала по специальности сначала в издательстве, потом на телевидении. Однако вскоре после выпуска у нее родился сын, и этот период стал одним из самых тяжелых в жизни молодой актрисы.

Ее единственный ребенок, которого она ждала как чуда, родился неизлечимо больным, с диагнозом «синдром Дауна. Врачи настойчиво предлагали родителям не портить себе жизнь и поместить мальчика в специнтернат. Но актриса с возмущением отвергла это предложение. Ия Саввина обратилась за помощью к лучшим специалистам и сделала все возможное, чтобы сын благополучно развивался: тщательно готовила для него диетическую пищу, ежедневно делала массаж и гимнастику, активно занималась его развитием.

В этом нелегком деле Ие помогала мудрая свекровь, которая ради внука оставила работу. Она посоветовала невестке не только полностью отдаваться ребенку, но и не забывать о собственной карьере. Во всяком случае не отказываться от театра, который был для молодой женщины жизненно необходим, как воздух.

«Она спасла мне голос!» Как Любовь Орлова помогла молодой актрисе?

Дебютный фильм Ии Саввиной «Дама с собачкой вышел на экраны в 1960 году. Практически сразу после этого успеха Саввину пригласили работать в Театр имени Моссовета. Здесь ей доверили главную роль в спектакле «Нора по пьесе Генрика Ибсена. Причем до нее эту же роль играла сама легендарная Любовь Орлова. Узнав об этом, юная актриса чуть не лишилась от волнения последних остатков своего и без того не слишком сильного голоса.

Впоследствии Ия Саввина вспоминала: «Первый спектакль был обставлен как событие. Были специальные афиши с крупно набранной шапкой: „Дебют артистки Ии Саввиной“. Увидев это, я чуть не умерла от страха. Но премьера прошла успешно. А после спектакля дебютантка получила огромную корзину цветов с запиской: «Нора желает Норе успеха, бодрости духа, спокойствия. Тогда все будет хорошо. Обнимаю. Любовь Орлова.

Так звезда советского экрана благословила молодую актрису. Но Ия Саввина была ей благодарна не только за это. Дело в том, что Любовь Орлова, услышав ее тихий голос, устроила молодую коллегу на осмотр и лечение к лучшему в СССР врачу-фониатру. Оказалось, что на голосовых связках Саввиной был маленький узелок, и эту проблему вполне можно было решить.

Ия Саввина советская и российская актриса театра и кино «Она спасла мне голос! – вспоминала Ия Саввина. – Ведь все же видели, все слышали, как я разговариваю, но никому в голову не пришло. Вот это Любовь Петровна! Казалось бы, чему она меня научила? Она научила, не уча, тому, как люди должны быть внимательны друг к другу, как надо по возможности помогать тем, кто нуждается в помощи. Это тоже имеет отношение к искусству. Мое глубочайшее убеждение, что злой человек не может быть хорошим артистом».

Этот урок она усвоила навсегда и впоследствии много помогала коллегам в трудный момент, никогда не афишируя свою благотворительность.

Роли в театре и дружба с Фаиной Раневской

В Театре Моссовета Саввина играла на сцене с величайшими актерами того времени, включая Веру Марецкую и Фаину Раневскую. С последней они даже подружились их сблизила совместная работа в спектакле «Странная миссис Сэвидж.

Фаина Раневская советская актриса театра и кино Раневская писала о своей партнерше: «Она была настолько правдива, настолько убедительна, что мне было трудно представить себе ее иной. Но тут же вспомнила пленительную «даму с собачкой» в кинофильме, вспомнила ряд других ее работ в кино и театре иного плана, и мне стало ясно, что я встретилась с большой актрисой большого дарования, и очень этому обрадовалась».

В Театре Моссовета Саввина исполнила также роль Сони Мармеладовой в постановке «Петербургские сновидения по произведениям Федора Достоевского. А затем роль Маши в спектакле «Ленинградский проспект. Ее игру высоко оценили зрители и критики.

Во второй половине 1970 годов художественный руководитель МХАТа Олег Ефремов пригласил актрисуприсоединиться к его труппе. Там она служила следующее десятилетие. «Я пришла работать не в Художественный театр, а к Олегу Николаевичу Ефремову, писала позже артистка.

Олег Ефремов советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Ефремов вспоминал, что вскоре она стала одной из основных актрис МХАТа и добавила его постановкам «чистого, интеллигентного звучания». А вот еще его слова о Савиной: «Пройдя практическую школу, она на самом деле берет не столько мастерством и изыском, сколько своей богатой интуицией и талантом, отпущенным от Бога. Ия Саввина – актриса, которая притягивает к себе людей. Что очень важно, просто необходимо в театре. С ней можно обо всем говорить всерьез. Спорить всерьез. И также всерьез посидеть за столом. Но превыше всего для нее – Театр».

Во МХАТе Ия Саввина вновь перевоплощалась в героинь Чехова, сыграв Полину Андреевну в «Чайке и Войницкую в «Дяде Ване. Она также блистала в спектаклях по Вампилову: исполнила роль жены Саяпина в «Утиной охоте и Лиззи в постановке «Перламутровая Зинаида.

После раскола МХАТа в 1989 году Саввина осталась верна МХТ имени А. П. Чехова, где служила до конца своей жизни. На этой сцене она создала множество разноплановых образов. За постановку «Рождественские грезы актриса была удостоена престижной театральной премии «Хрустальная Турандот.

Ася Клячина, Пятачок и другие кинообразы

В то же время Саввина продолжала работать в кино: в 1967 году она сыграла Долли Облонскую в «Анне Карениной и снялась в фильме Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж. Эта была непростая для нее роль. Да и режиссер сомневался. «Никак не мог подобрать Кончаловский артистку. Тогда пришел в картотеку, где фотокарточки все. Рассматривает фотокарточки, и ему говорят: попробуйте Саввину. «Саввину, даму с собачкой? Вы что, с ума сошли? И потом говорит: «Вот это лицо мне нужно. Такая беленькая косточка. Все хохотали: посмотрите, что там написано на обратной стороне, с улыбкой вспоминала актриса.

В 1969 году Ие Саввиной поступило необычное предложение: озвучить Пятачка в мультфильме о Винни-Пухе. Работая над образом, актриса решила пойти на смелый эксперимент и спародировала манеру речи своей доброй знакомой — поэтессы Беллы Ахмадулиной. Благодаря этому маленький персонаж заговорил характерным «хрустальным голоском с узнаваемыми интонациями.

Чтобы добиться нужного эффекта, при монтаже запись немного ускорили, а тон повысили. Режиссер Федор Хитрук позже вспоминал: «Это было стопроцентное попадание! Сама Белла Ахмадулина, посмотрев мультфильм, долго смеялась и позже поблагодарила подругу: «Иечка, спасибо, что подложила мне не свинью, а прелестного поросенка.

Спустя десять лет, в 1979 году, Саввина вновь удивила зрителей, снявшись в культовой комедии Эльдара Рязанова «Гараж. Здесь она впервые предстала в образе отрицательного персонажа — жесткой и принципиальной чиновницы Аникеевой. Рязанов восхищался профессионализмом актрисы: она безупречно знала текст и мгновенно вживалась в роль, не требуя лишних дублей. «У нас была всего одна встреча в кино, но она осталась в моей памяти на всю жизнь, — признавался позже режиссер.

В 1980 годах Саввину на съемки звали реже. В эти годы на экраны вышли два фильма с ее участием «Слезы капали и «Продлись, продлись, очарованье.

Почему Ия Саввина не захотела сниматься во втором фильме Кончаловского?

В 1994 году Андрей Кончаловский решил снять картину «Курочка Ряба продолжение фильма 1967 года «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж. Он пригласил Ию Саввину на главную роль, но актриса отказалась.

Дмитрий Брусникин актер Актер Дмитрий Брусникин так вспоминал об этом: «Я стал свидетелем, когда, прочитав сценарий-продолжение, Саввина отказалась от съемок. В новом фильме жизнь перечеркивала святость этой женщины, оставляя нас наедине с человеком раздавленным, озлобленным и жестким. Саввина согласиться с этим не могла. У нее ничего не бывает просто так. Живет она удивительно осмысленно, сохраняя во всех перипетиях достоинство».

В чем-то судьба Аси Клячиной созвучна судьбе самой актрисы. Ведь она сама не стала озлобленной, хотя, как и ее героиня, оказалась заложницей обстоятельств.

Фаина Раневская как-то заметила, что «у Саввиной настоящий крест дома, имея в виду ее единственного сына. Но Ия Сергеевна не сдавалась и не воспринимала материнство как мученичество — она самоотверженно боролась за будущее Сергея. Благодаря ее титаническим усилиям мальчик, которому предрекали полную беспомощность, выучил английский язык и впоследствии работал переводчиком. Сергей полюбил поэзию, знал наизусть целые циклы стихов и обладал самобытным художественным талантом. Позже в Москве с успехом прошла персональная выставка его натюрмортов.

Ия Саввина никогда не стеснялась сына и не пыталась скрыть его от мира. Напротив, Сергей всегда был полноправным участником ее знаменитых посиделок. Гости в доме актрисы бывали часто: Ия была радушной хозяйкой, великолепно готовила и искренне радовалась, когда друзья хвалили ее кулинарные шедевры.

Однако сделать комплимент ей самой как женщине было практически невозможно. Она мгновенно морщилась и закрывалась, пресекая любые попытки восхищения своей внешностью. Острая на язык, Саввина могла ответить хлестко и иронично. Многие замечали, что она во многом переняла манеру своей старшей подруги и наставницы Фаины Раневской: была такой же прямолинейной, много курила и никогда не лезла за словом в карман. Но за этой внешней язвительностью и грубоватостью никогда не было злобы — только честность и доброе, ранимое сердце.

В 2000-х актриса снималась мало. Она сыграла в картинах «Постельные сцены Кирилла Серебренникова, «Слушая тишину Александра Касаткина и «Ты меня слышишь? Петра Штейна.

Два мужа и поздняя любовь актрисы

Первый брак Ии Саввиной с Всеволодом Шестаковым со временем перестал быть союзом двух любящих сердец и превратился в формальность. Однако ради сына и горячо любимой свекрови актриса сохраняла семью на протяжении шестнадцати лет, ставя долг выше личного счастья.

После официального развода в жизни Ии случился недолгий роман с режиссером Петром Штейном, который был младше её на одиннадцать лет. Но эти отношения быстро исчерпали себя: Саввина не была готова мириться с мимолетными увлечениями избранника.

Настоящую опору и родную душу она обрела лишь в 1979 году, когда познакомилась с актером и режиссером Театра на Таганке Анатолием Васильевым. Обоим было уже за сорок. Ия поразила Анатолия редким сочетанием хрупкости и невероятного мужества, готовностью к самопожертвованию. Вскоре они начали жить вместе, а позже приобрели дом в деревне, который стал для Ии местом подлинного счастья.

Там, вдали от московской суеты, они часами сидели вдвоем на рыбалке. Могли подолгу молчать, глядя на поплавки, но возвращались домой наполненными покоем и нежностью друг к другу. Конечно, двум сильным творческим личностям со сложными характерами не всегда удавалось избегать размолвок, но жизнь друг без друга они уже не представляли.

Васильев всем сердцем принял непростого сына Саввиной, заботился о нем и искренне любил. Сергей называл отчима не иначе как Толечка.

Ия и Анатолий жили вместе почти 30 лет. Но официально расписались за две недели до смерти актрисы. В последние годы жизни Ия Саввина тяжело болела. Сначала у нее обнаружили рак, сделали успешную операцию. Через три года случился инсульт, а потом снова вернулся рак. Она сама предложила Васильеву расписаться поскорее, когда поняла, что ей осталось жить совсем мало. Больше всего Ия переживала, что оставит своего мальчика, своего сына. И сделала так, чтобы муж мог стать его официальным опекуном.

Саввина ушла из жизни в 2011 году в возрасте 75 лет, оставив на память о себе множество кинообразов, которые и сейчас поражают своей подлинностью.