Евдокия Лопухина: царица, чуть не ставшая императрицей

Среди женщин на российском престоле одной из самых знаменитых стала Евдокия Лопухина. Она не совершила ничего выдающегося и даже никогда не правила, а известность получила лишь как первая супруга царя Петра I. Это замужество все переменило в девушке из боярского терема, включая и собственное имя.

В реальности будущую царицу звали Прасковья Илларионовна, а не Евдокия Федоровна. Имя было изменено позже, перед царской свадьбой, и, как видим, у ее отца тоже. Сама же она появилась на свет 9 августа (30 июля) 1669 года в селе Серебряно Мещовского уезда недалеко от Калуги.

Род Лопухиных был старинным, но заметно увядшим. Считается, что он ведет свое начало от боярина Михаила Сорокаума, служившего у Ивана Калиты. А тот, в свою очередь, происходил от легендарного богатыря и касожского князя Редеда, жившего в XI веке. Во времена Смуты род начал было подниматься, получил много земель, титулов и милостей.

Однако все это очень быстро распылилось – уж больно многочисленны были Лопухины. Впрочем, это станет одной из причин, почему в невесты царю выбрали именно Прасковью. Сам же отец невесты Илларион Лопухин был при дворе в разные годы стряпчим, окольничим и стрелецким полковником. Уважаем подчиненными, и это тоже учитывалось при шатком положении Петра.

Сама невеста воспитывалась по Домострою — сидела в тереме, в девичьих горницах. Зато отлично вышивала, да и прочее приличное девушке рукоделие знала отлично. Росла в атмосфере девичьего смирения. Считала себя вполне завидной невестой, но вот такого счастья даже не чаяла.

Женить Петра задумала его мать царица Наталья Кирилловна. Брак был необходим по политическим соображениям. Дело в том, что женившись Петр автоматически становился совершеннолетним. А значит царевна Софья теряла свои права на регентство.

Невесту царица Наталья подбирала тщательно. Были устроены смотрины, когда в Преображенское привозили различных невест. Понравилась Лопухина. Девушка была пригожа собой, даже красива, и здоровая. Многочисленность рода позволяло надеяться на плодовитость, а значит и упрочение престола, причем за Петром.

Было еще одно обстоятельство – невеста оказалась на три года старше жениха и свекровь надеялась, что более взрослая жена сумеет оказать положительное влияние на пылкого юношу, которым 17-летний Петр в то время был. Она ж не знала, что он до самой смерти не угомонится.

Юный царь женитьбе не противился. Невесту привезли в село Преображенское, где она содержалась под опекой целой армии родственников. Молодые не виделись, Петру лишь пару раз удалось украдкой взглянуть на невесту. Свадьба состоялась 27 января (6 февраля) 1689 года в Преображенском дворце, венчались в дворцовой церкви.

Но перед ним Прасковье Лопухиной сменили имя. Случилось это по настоянию Натальи Кирилловны, поскольку одна царица с таким именем уже была – жена старшего и слабого здоровьем брата Петра царя Ивана V. Кстати, она будет матерью императрицы Анны Иоановны. Лопухиной дали имя Евдокия. Более того – поменял имя и ее отец Илларион и стал зваться Федором – в честь почитаемой Романовыми Федоровской иконы. Так новая царица из Прасковьи Илларионовны превратилась в Евдокию Федоровну. С этим именем и пошла под венец и в историю.

Многим покажется удивительным сейчас, но отношения между Петром и Евдокией сложились самые теплые. Первый год супружеской жизни можно было назвать почти идеальным.

Когда в том же 1689 году случился Стрелецкий бунт, спровоцированный правительницей Софьей, жена немедленно уехала в Троицу вслед за мужем и решительно встала на его сторону. Если учесть, что Лопухины пользовались большим авторитетом у стрельцов, то переход полков на сторону Петра можно считать во многом и их заслугой. Так что выбор невесты оказался стратегически верным.

Но вскоре Петр охладел к своей жене. Историки полагают, что причиной стало различие в характерах и стремлениях супругов. Это подтверждает свидетельство князя Бориса Ивановича Куракина, который был женат на сестре Евдокии и приходился царю свояком. Свою родственницу он характеризовал как «лицом изрядную, только ума посреднего и нравом несходную к своему супругу».

Глупа, в общем, оказалась Евдокия. Вскоре это заметила и Наталья Кирилловна, она была разочарована, что невестка не справилась с задачей утихомирить мужа. Необразованность Евдокии стала предметом шуток при дворе. А сам род Лопухиных начали ненавидеть и бояре – этих царских родственников оказалось так много, что они заняли все «вкусные» должности.

Одним словом, претензий и эмоций к нелюбимой жене и ее родственникам накопилось много. После 1692 года Евдокия была задвинута на задний план, с 1694 года, после смерти Натальи Кирилловны, и вовсе забыта. Петр начинает всем говорить, что его супруге следовало бы уйти в монастырь.

Но она не хочет. Намеки государя игнорирует, а когда тот начинает требовать, то категорически отказывается раз за разом. Главный аргумент – надо растить царевича Алексея. Закончилось тем, что в 1698 году Алексея отобрали, а ее саму отправили в Покровский монастырь в Суздале насильно.

Опале подверглись отец и братья царицы. Впоследствии, при раскрытии заговора Ивана Циклера, их имена всплывали при расследовании. Но доказательств оказалось недостаточно, поэтому ограничились лишь ссылкой. Их окончательное падение произойдет позже, после заговора царевича Алексея. Но такой факт лишь укрепил ненависть Петра к Евдокии.

А потому не стоит уже удивляться, что и в монастыре он ее не оставил в покое. Там она не пожелала вести иноческий образ жизни, продолжала предаваться светским утехам. Влюбилась в майора Степана Глебова. В 1718 году это обстоятельство раскрылось, Глебова казнили на глазах любовницы, а ее саму выпороли. Правда, не прилюдно, процесс прикрывали священники – это была монаршая милость.

В том же году был казнен царевич Алексей, при розыске выяснилось, что в заговоре участвовали его родственники Лопухины. Монахиню Елену, как теперь стала зваться Евдокия, отправили в более строгий Александровский монастырь. Потом перевели в Ладожский Успенский, где она провела семь лет.

В 1725 году умирает Петр и на престол всходит Екатерина I. Поскольку в глазах многих законной царицей остается Евдокия, то императрица приказывает ее перевести в Шлиссельбургскую крепость – к себе поближе, от греха подальше. Но как только в 1727 году императором становится Петр II, то он немедленно освобождает Евдокию Лопухину – мальчик действительно очень любил свою бабушку.

Некоторое время она жила в Вознесенском монастыре, потом в Новодевичьем. Верховный тайный совет вынес Лопухиной оправдательный приговор по всем прошлым «винам» и отменил все прочие обвинения.

Она переживет и внука. И когда в 1730 году встанет вопрос о престолонаследии имя царицы вновь всплывет. Но она уже будет стара и не пожелает заниматься дворцовыми интригами. На русский трон взойдет ее племянница, императрица Анна Иоановна. Ну а монахиня-царица тихо скончается в 1731 году, успев за свою, довольно долгую для тех времен, 62-летнюю, жизнь поносить три имени – Прасковья, Евдокия и Елена Лопухина.