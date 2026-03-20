Как Александр Можайский создал первый в мире прототип самолета

Россию недруги очень часто называют отсталой страной, а между тем именно россияне первыми создали вещи, которые изменили человечество. От радио и телевидения до полетов в космос. Но прежде, чем направиться к звездам необходимо было оторваться от земли. И первым в мире к разрешению этой задачи подошел русский изобретатель контр-адмирал Александр Можайский – 21 марта исполняется 200 лет со дня его рождения.

Если посмотреть на историю страны, то станет заметным, что многие изобретения в России были сделаны либо морскими офицерами, либо для нужд флота. Так случилось, например, с радио Александра Попова, которое он создал именно для сообщения между кораблями. Это естественно – морские офицеры еще и высококлассные инженеры. В результате первым в мире патент на самолет получил моряк, капитан, Александр Можайский. Может поэтому в авиации и прижились такие термины как «флот» и «командир корабля»?

Родился будущий изобретатель 21 марта 1825 года (9 марта по старому стилю). Произошло это в финском городке Роченсальме, где проходил службу его отец Фёдор Тимофеевич Можайский. Между прочим тоже адмирал и потомственный моряк. И все семеро его детей тоже станут моряками, включая и третьего сына – Александра.

Как часто случается с деятелями XIX века, получившими домашнее воспитание, сведений о ранних годах Можайского нет. Появляются они только, когда дальнейшая жизнь начинает прослеживаться в документах. Поэтому про него мы знаем лишь то, что в 10 лет поступил в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге – старейшее военно-морское учебное заведение России.

А 19 января 1841 года его уже закончил с самыми отличными характеристиками и произведен в мичманы. Ходил по Белому и Балтийскому морям, в 1849 году стал лейтенантом. Стоит заметить, что военно-морские звания того времени несколько отличались от нынешних и лейтенант был уже достаточно высокий чин.

Когда началась Крымская война, то Можайский еще служил на Балтийском флоте, а потому в боевых действиях на юге участия не принимал. Но его включают в состав экспедиции адмирала Путятина в Японию 1853-1855 годов – Россия стремилась установить дипломатические отношения с этой страной до того, как это сделают европейцы и американцы. Что было разумно – эта страна сделалась нашим соседом на Дальнем Востоке.

Путешествие началось на фрегате «Паллада», а когда выяснилось, что он не пригоден к плаванию в водах океана, то ему на смену пришел фрегат «Диана» и вся экспедиция вместе с экипажем перешли на него. На этом корабле и прибыли в декабре 1852 года в Японию.

И именно в это время там случилось сильное землетрясение. Поднявшееся цунами погубило «Диану», удалось спасти только часть вещей с корабля. Зато, как оказалось, появился шанс проявить доброе отношение к местным жителям.

Моряки, включая и Можайского, помогли восстановить деревушку Хэда, рядом с которой причалили, и тем самым вызвали к себе симпатию. По этому случаю правительство Японии отнеслось благосклонно к русской миссии и было достигнуто соглашение об открытии трех портов для торговли.

Но как возвращаться домой с такой радостной вестью, корабля-то больше нет? Теперь уже в свою очередь русские моряки запросили помощи у японского правительства. Среди спасенных вещей оказался номер одного из морских журналов, где были опубликованы подробные чертежи фрегата «Опыт». Вот по ним и решили построить корабль и нужны были материалы, с чем японцы и помогли.

Так впервые в истории Японии на ее земле был построен небольшой, но настоящий морской корабль, который назвали в честь деревушки — «Хэда». На ней в 1855 году моряки и вернулись в Россию, правда не все, часть людей, которые не поместились, отправили с попутными торговыми судами.

А шхуну «Хэда» русское правительство потом передало Японии и первые свои самостоятельные корабли там строили по ее образцу. Вот так и получилось, что наши моряки, включая Можайского, стали родоначальниками японского флота.

Сам Александр Фёдорович был оставлен на Дальнем Востоке и принимал участие в Крымской войне, находясь там. За что и был награжден орденом св. Станислава II степени.

А потом была в 1858 году Хивинская экспедиция в Среднюю Азию. Можайский должен был помочь с переправами войск по Аму-Дарье и Аральскому морю, а заодно и изучить эти водные объекты. Что с блеском и проделал, вернулся в Петербург уже капитан-лейтенантом. С 1861 года был капитаном фрегата «Орел» и прослыл как весьма суровый командир.

Но пробыть на флоте долго не получилось. По печальным итогам Крымской войны Россия должна была сократить свои корабли и в том же 1861 году Можайского отправляют в отставку. Некоторое время жил в имении своей жены в Вологодской губернии, а потом присматривал за имением брата в Винницкой.

Вот тогда, оставшись без привычного и любимого дела, и стал искать способы себя занять. Он много рисовал, его выставка картин, созданных в Японии, имела успех. Пробовал заняться гражданской службой, но удовлетворения она не приносила. К тому же на него вечно жаловались – уж очень суров со всеми. И вдруг увлекся авиацией.

Собственно, такого понятия тогда не было, еще никому не удавалось поднять машину в воздух. Летать научились на воздушных шарах, Можайскому удавалось подняться в воздух на воздушных змеях. Он даже перьями свои конструкции покрывал, но, к своему удивлению, обнаружил, что мех кролика дает лучшую аэродинамику.

Вдохновение искал в полетах птиц. Наблюдая за ними, прежде всего голубями, пришел к выводу, что лучшей формой будет остроконечное крыло. Также заметил, что для поднятия в воздух необходим разбег.

У себя в селе создал аппарат в виде лодки, который имел колеса для разбега и место для пилота. Все это появится потом и в настоящих самолетах. Но тогда аппарат не полетел. Хотя маленькие модельки с двигателями на пружинках летали. Поняв, что в деревне действующую модель не создать на время оставил эту затею.

И тут как раз подоспел вызов в Петербург – в 1879 году Можайского вернули на службу, присвоили звание капитана I ранга и определили преподавателем в родной Морской кадетский корпус. А там замечательна техническая профессура, да и в целом в столице ученых людей много — найдется с кем можно советоваться. Можайский возвращается к своей мечте. В ноябре 1881 года он получает патент на «воздухолетательный снаряд». Это был первый в мире патент на самолет.

Но вот действующая модель и в Петербурге не полетела. Попытка была совершена летом 1882 года близ Красного Села. Самолет получился внушительным, фюзеляж 15 метров, каждое крыло по 12 м, общий вес – 950 кг. Были поставлены два паровых двигателя на 10 и 20 л. с. Но их оказалось недостаточно, да и сам тип двигателя был выбран неправильно. Машина не взлетела, хотя кто-то из очевидцев утверждал, что отрыв от земли был. Но при падении самолет повредился.

Больше денег на новые модели у Можайского не было и затею пришлось оставить. Но все в мире признают, что Можайский был первым кто применил неподвижное крыло, установил зависимость лобового сопротивления и подъемной силы. И все это за 20 лет до первого полета братьев Райт.

В июле 1882 года Александр Можайский окончательно уволился со службы. Ему было присвоено вначале звание генерал-майора, а потом переименовали в контр-адмирала. Скончался основатель самолетостроения 1 апреля (20 марта) 1890 года от пневмонии в возрасте 65 лет и похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.