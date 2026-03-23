«Баба-Геркулес»: от чего на самом деле умерла ученица Ивана Поддубного
Та, чьей недюжинной силой восхищался император Николай II, прошла путь от бесправной прислуги до европейской знаменитости, но финал ее жизни оказался полон драматизма и забвения.
Под крылом чемпиона
Как отмечает Наталья Гинкул, заведующая Ейским мемориальным музеем Ивана Поддубного, судьба Агафьи Завидной была предопределена ее незаурядной натурой. Родившись в 1890 году в Никополе старшей из тринадцати детей, она уже в двенадцать лет была отдана в услужение хозяйке местной гостиницы. Физическая мощь проявилась в отроковице рано: однажды, подслушав разговоры о найме грузчиков для перестановки тяжелой мебели, она в одиночку справилась с этой работой тайком от работодательницы.
Поворотным моментом стал приезд в Никополь цирковой труппы во главе с прославленным Иваном Поддубным. Артисты, остановившиеся в той самой гостинице, обратили внимание на юную служанку, игравшую с пудовыми гирями, словно с детскими мячиками. Легендарный борец, разглядев в девочке уникальный дар, фактически выкупил ее у хозяйки, выплатив щедрую компенсацию.
На протяжении шести лет Агафья Завидная была неотъемлемой частью труппы Поддубного. Ее репертуар поражал воображение: победы над соперниками на ковре, жонглирование двухпудовыми гирями, «карусель» с железной рейкой на плечах, на которой висли десять взрослых мужчин. Она поднимала зубами стул с ассистентом, а зрители, используя наковальню, положенную ей на грудь, ковали металлические заготовки. Успех был оглушительным — публика осыпала силачку золотыми монетами и дорогими подарками.
Свобода и роковая страсть
Обстоятельства разрыва с наставником остались неизвестными. По данным, которые приводит «Комсомольская правда» со слов дальней родственницы Ангелины Малой (в семье которой хранятся воспоминания о знаменитой прабабушке), Агафья покинула труппу Поддубного, чтобы начать сольную карьеру.
Именно в этот период состоялась ее встреча с Николаем II. Император, восхищенный талантом и мощью артистки, предлагал ей золото, однако Завидная попросила лишь разрешения на заграничные гастроли. Просьба была удовлетворена, и до революционных событий Агафья с триумфом выступала на лучших площадках России и Европы.
После установления советской власти выезды за рубеж оказались под запретом, а гастроли в Петрограде были затруднены. Артистка выступала на родине, в Украине, где в голодные 1920-е годы платой за ее выступления нередко становились продукты.
По воспоминаниям родственников, несмотря на богатырское телосложение, Завидная была женщиной видной и пользовалась вниманием мужчин. Однако роковым в ее судьбе стало отвергнутое чувство. В 1923 году милиционер, добивавшийся ее расположения и получивший отказ, тяжело ранил артистку. Ранение и долгий восстановительный период в грузинском санатории подорвали здоровье — о возвращении на арену пришлось забыть.
Последние годы жизни Агафья Завидная провела в Ленинграде, живя уединенно. Она перенесла несколько операций; последняя из них привела к заражению крови. Единственная официально признанная ученица Ивана Поддубного ушла из жизни в середине 1930-х годов. Как отмечают исследователи, силачка, пережившая своих родителей, могла бы стать долгожительницей, если бы не трагический выстрел, оборвавший ее карьеру и подорвавший здоровье.