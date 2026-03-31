Вера Бердникова: как разведчица выполнила фантастическую задачу в тылу врага

Начальник Регистрационного отдела (разведотдела) штаба 5-й армии Восточного фронта Карл Либис-Эзеретис вызвал к себе сотрудника Веру Бердникову. Командарм Михаил Матиясевич поставил задачу разведке армии внедрить в штаб войск белого атамана Григория Семенова своего агента…

После расстрела адмирала Александра Колчака вся полнота военной и гражданской власти на территории Российской Восточной Окраины (РВО) перешла в руки Семенова. Он возглавил читинское правительство РВО. Недобитые остатки частей генерала Владимира Каппеля влились в войска Семенова и вскоре была сформирована Дальневосточная армия.

Она представляла немалую силу, и чтобы успешно вести борьбу и, в конечном итоге, разгромить белогвардейские части надо было знать замыслы врага.

В Чите работало большевистское подполье, но проникнуть в штаб Семенова подпольщикам не удавалось. И тогда было принято решение поручить выполнение этой архисложной задачи штатному сотруднику разведотдела армии. Выбор пал на Веру Бердникову.

Не все согласились с этой кандидатурой. Вера была молода, всего 19 лет. Кто-то считал это недостатком. Но начальник отдела думал иначе. Ей будет легче устроиться в штаб каким-либо техническим работником, например, машинисткой.

Тем более, у нее уже был подобный оперативный опыт. Несмотря на молодость, Бердникова являлась проверенным бойцом, членом ВКП(б). В 16 лет, совсем еще юной девушкой, гимназисткой, под влиянием своей старшей сестры Августы, она примкнула к большевикам.

Работала в Совете рабочих и крестьянских депутатов. По поручению Совета в деревне Новый Каяк открыла школу и избу-читальню. А после окончания фельдшерских курсов оказывала односельчанам медицинскую помощь.

А когда в мае 1918 года в городе была свергнута советская власть и пришли белогвардейцы с чехословаками, большевики ушли в подполье.

Вот как о тех днях рассказывал военный разведчик, военный атташе в Китае полковник Василий Иванов, хорошо знавший Веру Васильевну: «При содействии подпольщиков Вера Бердникова устроилась на работу машинисткой в штаб местного белогвардейского командования. С ней была организована конспиративная связь и большевики получали ценную разведывательную информацию.

В августе 1918 года белогвардейская контрразведка заподозрила Бердникову в связях с подпольщиками арестовала ее и бросила в тюрьму».

Сохранилось письмо разведчицы маме Евдокии Михайловне, переданное из Томской тюрьмы, где она находилась в одиночной камере женского корпуса.

«Мама, ради Бога, не расстраивайся, - пишет Вера, - береги себя. Я чувствую себя хорошо, не больна. Читаю много. Было бы замечательно, если бы ты привезла словарь иностранных слов, учебники французского языка, эсперанто, географию России».

Подпольщики предпринимают неоднократные попытки организовать побег разведчицы из тюрьмы. Но сделать это удалось только в декабре 1918 года перед самым приходом Красной Армии.

Пастухам она показалась подозрительной

Вот что было дальше, приведу выдержку из документа, который чудом сохранился в спецархиве.

«В сентябре 1920 г. т. Бердникова была командирована партийным комитетом в распоряжение Регистротдела (т.е. Разведотдела) 5-й Краснознаменной Армии в г. Иркутск. Начальником Регистротдела т. Липис (Эзеретис) ей было дано задание перейти фронт войск атамана Семёнова, пробраться в г.Читу, резиденцию штаба Семёновской армии, установить связь с Читинской военной радиостанцией, завербовать одного из ее сотрудников и связать радиостанцию с Регистротделом 5-й Армии в целях получения необходимых сведений непосредственно из Читы».

Откровенно говоря, дух захватывает от масштабности разведывательных задач, возложенных на одного нелегального сотрудника.

Не просто перейти фронт, пробиться в штаб армии, но и завербовать радиста…

Даже первый этап, переход линии фронта и достижение Читы, дались крайне тяжело.

«Снабженная шифром и поясами, - повествует документ, - в которых были зашиты царские деньги, т. Бердникова двинулась на фронт, который был расположен за ст. «Мозгон» Забайкальской жел. дороги. До ст. «Сохолда», находящейся в нейтральной зоне, т. Бердникова добралась верхом, оттуда на рассвете двинулась пешком через лес и сопки в направлении к г. Чите… Не зная совершенно местности, впервые попавши в Забайкалье, т. Бердниковой пришлось идти вблизи от пролегавшей линии железной дороги. По дороге к ст. Яблоновой она натолкнулась на бурятов - пастухов, известных сторонников атамана Семенова».

Пастухам она показалась подозрительной, и те, окружив разведчицу, по сути, стали ее допрашивать. У Веры, к счастью, была заготовлена легенда, о том, что на одной из станций она отстала от поезда и теперь возвращалась в Читу. Однако пастухи сомневались и склонялись к тому, что следует доставить беглянку в ближайшую белогвардейскую часть. А это значит при обыске были бы обнаружены шифры и деньги.

«Подвергаясь ежечасно опасности»

Помог счастливый случай. Из леса выехала телега, на которой сидел казак и его семья. Он поверил в легенду Веры Васильевны и согласился подвезти ее до деревни Яблоновая.

Ночь она провела в сопках, не разжигая огня. Вновь двинулась в путь и вышла к железной дороге. Приближался поезд. Это был бронепоезд семеновцев. Ей удалось вовремя спрятаться.

Глубокой ночью, измученная долгой ходьбой, добралась она до станции Кука. Время было военное и Вере с большим трудом удалось уговорить местную крестьянку, чтобы та пустила незнакомую девушку переночевать. Утром удалось пробиться на поезд, уходящий на Читу.

И тут к ней привязался «бдительный» кондуктор, который долго выспрашивал, куда в это тревожное военное время, едет одна.

«В теплушку, где ехала т. Бердникова, на ст. Черновской, - читаем дальше в документе, - ввалились несколько человек казаков и потребовали предъявить документы, появился этот кондуктор и стал высказывать свои предположения. Момент был решающий. Только самообладание могло сохранить внешнее спокойствие, отделаться от кондуктора и, разыграв простую крестьянку, ускользнуть от подозрений казаков…»

Добравшись, наконец, до Читы, разведчица начала свою нелегкую работу. Подробностей в архивах, к глубокому сожалению, не сохранилось, но итог известен. Руководство Разведупра так оценило деятельность своей сотрудницы:

«В условиях режима, созданного семеновской контрразведкой, подвергаясь ежечасно опасности т. Бердникова выполнила данное ей задание».

По возвращении из Читы Вера Васильевна Бердникова была назначена помощником начальника оперативного отдела, заведующей секретной частью Разведывательного управления при Военном Совете Народно-революционной армии Дальневосточной республики

«Выдавала себя за дочь богатых аристократов»

С октября 1922 года она вновь на нелегальной работе. Резидент-нелегал Бердникова «выполняла целый ряд ответственных секретных поручений в полосе отчуждения КВЖД».

Полковник Василий Иванов в беседе со мной вспоминал:

«Когда начался переход частей атамана Семенова и японских формирований с территории Дальнего Востока в Маньчжурию, Бердникову удалось внедрить в одну из белогвардейских групп. Она переехала в Харбин, устроилась на работу. Выдавала себя за дочь богатых аристократов, сбежавших от революции. Обладая опытом подпольной работы и нелегальными связями, зная особенности общения в эмигрантских кругах, Вера Васильевна достаточно быстро установила полезные связи в среде местного населения, белогвардейцев и японцев, и создала резидентуру военной разведки. Беда пришла откуда не ждали. Веру опознал один из офицеров, работавший в штабе белогвардейских войск в Новониколаевске в 1918 году, и наверняка знавший о ее аресте и заключении в тюрьму. Вера, используя свои знакомства на КВЖД, сумела срочно покинуть Харбин и выехать на свою территорию».

По возвращении в Москву она была направлена на учебу на восточное отделение разведывательного факультета академии им. М.В.Фрунзе. После обучения работала в Восточном управлении Разведупра штаба РККА.

В феврале 1928 года разведчица была удостоена высокой награды - ордена Красного знамени.

После увольнения в запас трудилась в системе народного образования.

Однако судьба сделала очередной поворот и вновь вернула Веру Васильевну в разведку. Она вышла замуж за Марка Шнейдермана, который во время Гражданской войны служил в политотделе 5-й армии, когда Бердникова служила в разведотделе.

Они переехали в Ленинград, когда Марка Павловича перевели в военно-морскую академию. Вера закончила в Питере восточный институт.

А в 1934 году Шнейдермана пригласили на работу в Разведуправление штаба РККА. Оба закончили школу Разведупра. Через два года Шнейдерману было присвоено воинское звание бригадного комиссара, а Бердникова стала капитаном (по некоторым данным майором).

Они вместе работали в Европе, Японии, Китае.

В 1937 году Шнейдерман был арестован, но через несколько месяцев освобожден «за отсутствием данных о виновности». В 1939-ом он вновь арестован и приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. После выхода на свободу умер в 1948 году.

Вера Васильевна пережила своего мужа почти на полвека. В 1967 году была награждена орденом Ленина, как ветеран партии и военной разведки.

Умерла в 1996 году.