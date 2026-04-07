Петр Врангель: как белый генерал стал черным бароном

Он не собирался становиться военным, а оказался одним из самых талантливых полководцев. Его имя стало нарицательным, а сам он — символом белого движения в Гражданскую войну. Даже большевики относились к нему с большим уважением, хоть и считали непримиримым врагом. Это – генерал Петр Николаевич Врангель.

Семья прибалтийских дворян Врангелей была очень известной в России и служила ей честно. Происходили из старинного датского рода Тольсбург-Эллистфер, но давно уже поселились в Прибалтике, и как только она вошла в состав России, признали этот факт безоговорочно.

Врангели чаще всего становились военными — имя одного из них внесено в списки героев Отечественной войны 1812 года, другой, Александр Врангель, командовал пленением имама Шамиля. Имя адмирала Фердинанда Врангеля носит один из крупнейших островов в Арктике, и его даже в советское время никто не стал переименовывать.

Но вот отец Петра Врангеля, барон Николай Егорович, был человеком сугубо гражданским – предпринимателем, ценителем искусств, антикваром. Для сына Петра, который родился 15 (27) августа 1878 года в Новоалександровке Ковенской губернии, тоже предполагал сугубо гражданскую карьеру. Вначале отпрыск отучился в реальном училище в Ростове-на-Дону, куда переехала семья, а потом поступил в Петербургский горный институт.

Но в те времена всякий, кто получил образование, обязан был отбыть воинскую повинность. Поскольку у Врангеля оно было высшим, то это один год. Он поступает в Конный лейб-гвардии полк, в 1902 году блестяще сдает экзамены при Николаевском кавалерийском училище и увольняется в запас в звании корнета.

Потом служба чиновником при иркутском губернаторе и перспектива большой гражданской карьеры. Но с началом русско-японской войны Петр Врангель уходит добровольцем. Становится сотником 2-го Верхнеудинского казачьего полка, в 1906 году переводится штаб-ротмистром в состав 55-го Драгунского Финляндского полка. Решает навсегда остаться в армии, и в 1910 заканчивает Николаевскую военную академию.

С началом Первой мировой войны оказывается на фронте в составе лейб-гвардии Конного полка. Воюет под началом Ранненкапфа, который был его командиром и в русско-японскую войну. Уже 12 декабря 1914 года за атаку на колонну неприятельского обоза получает в командование полк и звание полковника, награжден Георгиевским оружием.

Вскоре окружает и пленит целый батальон врага, и за это становится генерал-майором. Врангель одним из первых в ту войну стал кавалером ордена св. Георгия 4-й степени с лавровой ветвью – за операцию на реке Збруч. Командир 2-й бригады. Его очень ценил Николай II и часто приглашал к себе на обед, когда оказывался на фронте. Кстати, Петр Врангель был женат на фрейлине императрицы Ольге Иваненко.

Стоит ли удивляться, что февральскую революцию и отречение императора Врангель категорически не принял. Хотя согласился командовать корпусом, но все равно открыто выражал свое мнение, попытки Керенского склонить на свою сторону ни к чему не привели.

Тогда Врангеля отправляют в отставку, и это спасет ему жизнь, когда к власти придут большевики – они в Крыму арестовывают генерала, но поскольку он был уже в отставке, отпускают. Петр Врангель уезжает в Киев, где гетманом Украины становится его старый сослуживец Скоропадский. Но, увидев, как тот «стелется» перед немцами, плюет и уезжает на Кубань, где уже формируется Добровольческая армия.

В Белой гвардии Врангель занимает ряд командных должностей. Свои организаторские способности он проявил сразу, когда навел дисциплину в мятежной казачьей части. В последующем именно войска Врангеля будут отличаться от остальных белогвардейцев порядком и дисциплиной. Среди красноармейцев получил прозвище «черный барон» за цвет носимой им формы.

Порядок и дисциплина позволят провести ряд крупных и успешных операций – он возьмет Ростов-на-Дону и еще несколько городов. Самой успешной станет взятие Царицина (Волгограда). Но в результате этих ожесточенных боев и от его войска мало что останется. Но в других частях положение еще хуже — наступление на Москву захлебывается. Врангеля перебрасывают в Харьков и там он видит, что спасать уже нечего.

Между Врангелем и Деникиным возникает острый конфликт из-за спора как вести боевые действия, хотя оба относились друг к другу с большим уважением. Петр Николаевич складывает с себя все полномочия и 8 февраля 1920 года уезжает в Константинополь. Но уже 4 апреля того же года Деникин уходит в отставку и назначает командующим вместо себя Врангеля.

Тот немедленно возвращается в Крым, переименовывает Добровольческую армию в Русскую армию. Пытается сплотить все антибольшевистские силы, проводит в подвластных землях политические реформы. Даже признает передачу помещичьей земли крестьянам. Отразил в апреле атаку Красной Армии на Перекоп и предпринимает последнюю попытку наступления. Но вскоре, теснимый красноармейцами, вновь оказывается запертым в Крыму.

У Врангеля войска численностью в 25 тысяч. У командующего красными силами Фрунзе – 100 тысяч. Генерал понимает, что исход битвы предрешен и принимает решение готовиться к эвакуации. В ноябре 1920 года Красная Армия берет Перекоп и врывается в Крым. За три дня оттуда было эвакуировано более 150 тысяч человек, как гражданских, так белогвардейцев.

Петр Врангель уезжает в Константинополь, а позже перебирается в Белград. В эмиграции организовывает Русский общевоинский союз, но уступает лидерство в нем великому князю Николаю Николаевичу, который был главкомом в Первую мировую войну.

В апреле 1927 года перебирается в Бельгию, где весной 1928 года неожиданно заболел туберкулезом. Болезнь развивалась столь быстро, что уже 25 апреля генерал Петр Николаевич Врангель скончался. Стремительная болезнь барона позволила его семье утверждать, что он был отравлен.

Оценки этой исторической фигуры разнятся в зависимости от политических предпочтений. Но все признают, что все это не отменяет воинских качеств генерала Врангеля – героя русско-японской и Первой мировой войн.