Как Никас Сафронов стал известным художником

Никас Сафронов отмечает юбилей — ему исполнилось 70 лет. За годы творчества он прославился как плодовитый портретист и стал одним из самых известных и высокооплачиваемых художников современной России. С чего начинал свой путь к успеху Никас Сафронов и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Никаса Сафронова

Никас (при рождении Николай) Сафронов родился 8 апреля 1956 года в Ульяновске. Его отец Степан Григорьевич был отставным военным, а мать Анна Федоровна работала в больнице медсестрой. Семья была многодетной — у Никаса четыре старших брата и младшая сестра — и жила скромно.

«Мои родители жили небогато. Папа служил старшим лейтенантом, рано ушел в отставку и пошел работать грузчиком на автозавод, где его зарплата стала несколько больше, чем в армии. Мама работала в больнице медсестрой и тоже получала немного, а нас, детей, было шестеро. Поэтому мама приносила из больницы так называемые вафельные полотенца, из них шила одеяла», — вспоминал художник.

Интерес к искусству у Сафронова проявился еще в детстве: он много рисовал, копировал иллюстрации из книг и мечтал стать художником. Однако его путь к мечте был долгим. Окончив восемь классов, Никас поступил в Одесское мореходное училище, откуда через год уехал в Ростов-на-Дону, где начал изучать живопись в Художественном училище имени М.Б. Грекова. Учебу он совмещал с подработками в Ростовском ТЮЗе — работал художником-бутафором, грузчиком, дворником и сторожем.

В 1975 году Сафронова призвали в армию: художник отслужил в ракетных войсках в эстонском городе Валга, а после демобилизации переехал на родину матери в Литву и поступил на факультет дизайна и живописи Литовского государственного художественного института. В начале 80-х он перебрался в Москву, где снова стал студентом: он изучал психологию в Московском государственном университете технологий и управления, после чего окончил Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова.

Творчество Никаса Сафронова

Первые шаги в искусстве Никас Сафронов сделал еще во время жизни в Литве: в 1978 году в Паневежисе прошла его первая персональная выставка, а в 1980-м в Вильнюсе — вторая. В начале 80-х, уже после переезда в Москву, Сафронов активно включился в художественную жизнь столицы: участвовал в выставках, вырабатывал собственный стиль и искал новые формы самовыражения.

К концу 80-х Сафронова знали не только в СССР, но и за его пределами: выставки художника проходили в Европе и США, где его работы приобретали коллекционеры. В этот же период он начал работать как портретист: среди его моделей были политики, артисты, бизнесмены и представители мировой элиты. В 90-х Сафронов продолжал активно выставляться как в России, так и за рубежом, а параллельно развивал карьеру в медиа: работал арт-директором и иллюстратором в ряде изданий, а в 2000 году стал главным художником российской версии журнала Penthouse.

Но широкую известность Никас Сафронов получил именно благодаря портретам известных людей, среди которых были Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Никита Михалков, Мадонна, Мик Джаггер, Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен и многие другие. Среди его героев были также политические деятели — Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин, Дональд Трамп.

Свой художественный стиль Сафронов определяет как «dream vision» — направление, сочетающее классическую живопись, символизм и сюрреалистические элементы, где реальность переплетается с фантазией.

В нулевых Никас Сафронов продолжал активно работать: проводил персональные выставки, создавал новые серии картин и укреплял свой авторитет на международном арт-рынке. Его работы регулярно выставлялись в США и Европе, а многие картины покупались частными коллекционерами. Одним из заметных событий в его карьере стала продажа картины «Мечты об Италии» на аукционе Sotheby's в 2011 году — работа ушла с молотка за $106 тысяч.

© Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и художник Никас Сафронов во время празднования 70-летия В. Жириновского в ЦВЗ «Манеж» // ТАСС

По информации из открытых источников, за свою карьеру Сафронов написал более тысячи полотен. К числу наиболее известных его работ относят картины «Мадонна как бабочка», «Магдалена Донни, или кошачий взгляд на Рафаэля», «Улыбка вечной карусели», «Сон о Джоконде при посещении Тибета» и другие. За вклад в искусство Сафронов был удостоен ряда почетных наград. В частности, ему присвоено звание заслуженного художника Российской Федерации, кроме того, он является действительным членом Российской академии художеств и ряда международных творческих организаций.

Сколько стоят картины Никаса Сафронова

Стоимость работ Никаса Сафронова сильно варьируется — в зависимости от формата, техники и статуса заказчика. По словам самого художника, свои графические работы он оценивает в среднем в $5 тысяч, крупные живописные полотна продает в диапазоне от $30 до $50 тысяч, а за индивидуальные портреты просит уже $100 тысяч.

«Порой приходит заказчик, а я говорю: «Ничего себе, вы богатый, у самого Никаса покупаете! Я бы не смог у него купить», — признавался он в одном из интервью.

Отдельные произведения Сафронова продаются значительно дороже. По данным СМИ, в 2025 году арабский музей купил картину художника «Улыбка вечной карусели» за $500 тысяч.

Жены и дети Никаса Сафронова

Никас Сафронов был официально женат дважды. Первый раз он женился в 1984 году — его избранницей стала девушка из Югославии по имени Драгана. Однако брак оказался совсем коротким, через двадцать дней после свадьбы художник подал на развод.

В начале 90-х Сафронов женился на итальянке Франческе Вендрамин, в браке с которой родился сын Стефано (1992). Этот союз был более продолжительным: супруги были вместе около тринадцати лет, хотя значительную часть времени жили в разных странах.

После расставания с Франческой Сафронов больше не вступал в официальные браки, но на протяжении нескольких лет жил с девушкой по имени Мария, отношения с которой продолжались до 2012 года. Кроме того, в разные годы художнику приписывали романы с известными женщинами, в числе которых актрисы Елена Коренева и Татьяна Васильева и певица Ирина Понаровская.

Помимо Стефано, у Никаса Сафронова есть еще несколько внебрачных сыновей. Самый известных из них — пианист Лука Сафронов-Затравкин, который родился в 1990 году в Москве в результате романа художника с преподавательницей музыки Инной Затравкиной. Позже Сафронов признал еще двух сыновей — Дмитрия Цибульского и Александра Филимоненко. Оба наследника живут в Москве. Младший внебрачный сын Сафронова, Ландин Сороко, родился в 1999 году в Австралии. По информации из открытых источников, его мать зовут Катрин, а сам молодой человек занимается фотографией.

Скандалы с Никасом Сафроновым

Один из первых громких скандалов разгорелся в начале нулевых, когда Сафронова обвинили в том, что он продает не уникальные портреты, а изображения, созданные на основе фотографий с последующей доработкой. В ответ на это художник заявил, что работает в собственной авторской технике и не занимается подделками, а также обвинил во всем недобросовестных партнеров.

Еще один неприятный эпизод случился в 2012 году, когда девушка из Ростова-на-Дону обвинила Сафронова в изнасиловании. Художник все отрицал и обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Для него эта история закончилась хорошо: суд не нашел доказательств его вины и признал распространенную информацию недостоверной, обязав заявительницу выплатить Сафронову компенсацию.

Художник также часто оказывался в центре внимания СМИ из-за своего внебрачного сына, пианиста Луки Сафронова-Затравкина. Первый инцидент произошел в 2016 году, когда молодой человек стал участником смертельного ДТП — его автомобиль сбил пожилую женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора. Уголовное дело против Сафронова-Затравкина было прекращено в связи с примирением сторон, так как он полностью признал вину и возместил ущерб родственникам погибшей. В 2019 году сын художника вновь привлек к себе внимание публики, когда во время перелета из Казани в Москву застрял в туалете самолета. Ситуация произошла в момент снижения лайнера перед посадкой: Лука не смог самостоятельно выбраться из кабинки и начал звать на помощь. В итоге ему помогали бортпроводники и пассажиры, а сам процесс спасения попал на видео и быстро разошелся в сети.

Чем сегодня занимается Никас Сафронов

Никас Сафронов продолжает творить — пишет новые картины и участвует в выставках, в том числе в международных. Кроме того, художник сохраняет статус портретиста: в 2025 году он изобразил президента США Дональда Трампа — картину художник назвал образом «героя эпохи». Портрет был передан Трампу в качестве подарка, а позже выяснилось, что его Сафронову заказал Владимир Путин. Отмечалось, что президент США был «по-настоящему тронут» этим жестом.

Помимо живописи, Никас Сафронов занимается преподавательской деятельностью — он профессор и декан факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета. Значительную часть времени художник уделяет общественным и благотворительным проектам: участвует в культурных инициативах, поддерживает образовательные и медицинские учреждения, а также финансирует строительство и восстановление храмов и памятников.