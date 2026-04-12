Надежда Ламанова: как императорская портниха прославилась при СССР

Великая княгиня и красноармейка, парижский Гран-при и «Бутырка» — это не фрагменты сценария, а судьба одной женщины. Казалось, революция должна была стереть в порошок «поставщицу императорского двора», как классово чуждый элемент. Но Надежда Ламанова пережила крах империи и, отказавшись от эмиграции, сама стала архитектором новой, советской моды.

Дворянка с иголкой

Путь к вершинам моды для Надежды Ламановой начался с трагедии. Рано оставшись без родителей и с четырьмя младшими сестрами на руках, юная дворянка из Нижнего Новгорода не могла позволить себе светского образования. Ее университетом стала Московская школа кройки и шитья Ольги Суворовой. Талант Ламановой был очевиден: уже в 24 года она открыла собственную мастерскую. Ее метод работы поражал клиенток: она не пользовалась лекалами, а придумывала образ мгновенно, набрасывая на женщину куски ткани и создавая будущее платье прямо на фигуре с помощью булавок. Слава о «московской волшебнице» долетела до императорского двора, и вскоре на дверях её ателье появилась заветная вывеска: «Поставщица Её Императорского Величества». Её клиентками были Александра Фёдоровна, звёзды МХАТа Ольга Книппер-Чехова и Мария Ермолова.

«Бутырка» и покровители

К Октябрьской революции Надежда Ламанова отнеслась настороженно. Однако, в отличие от многих своих клиенток, она не уехала за рубеж, решив продолжать дело жизни. Этот выбор едва не стоил ей свободы: в 1919 году её арестовали как «бывшую» и посадили в Бутырскую тюрьму. Спасло заступничество Марии Андреевой, гражданской жены Максима Горького, которая была не только влиятельной фигурой в новых культурных кругах, но и одной из клиенток модельера. Больше подобных эксцессов не происходило.

От императрицы к пролетариату

Обретя покровителей среди жён партийной элиты, Ламанова совершила удивительный творческий поворот. Она не стала шить роскошные платья для НЭПа, а возглавила Мастерскую современного костюма, взявшись за казалось бы невозможную задачу — создать эстетичный и доступный массовый костюм для рабочих и крестьян.

«В России она считалась основательницей новой пролетарской моды», — писал о ней биограф Виталий Вульф.

Для этого она использовала предметы народной одежды и быта — рубахи, паневы, полотенца, украшая их русским кружевом. В театре она тоже нашла себя заново — с 1921 года она работала в театре Вахтангова, а для легендарной постановки «Принцесса Турандот» создала женские платья, которые обновлялись при её участии десятилетиями.

Парижский триумф

Вершиной её советского периода стал 1925 год. На Всемирной выставке декоративного искусства в Париже коллекция Ламановой, созданная совместно со скульптором Верой Мухиной, получила высшую награду — Гран-при «за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением». В то время как весь мир рукоплескал стилю ар-деко, советские модельеры доказали, что простота и функциональность тоже могут быть искусством.

Последний поклон

В 1930-е годы Ламанова продолжала работать, но теперь уже в кино. Она создала костюмы к фильмам «Александр Невский» и «Цирк», где её талант к драпировке и работе с тканью обрёл новое измерение. Она пережила расцвет и падение империи, тюрьму и мировую славу, но до конца оставалась верна себе. В первые дни Великой Отечественной войны она жаловалась подруге Вере Мухиной:

«Я скоро умру. У меня осталось всего две капли "Коти"».

Без французских духов Надежда Петровна свою жизнь не мыслила. Слова оказались пророческими. В 1941 году она опоздала на сборный пункт при эвакуации МХАТа и, расстроенная, ушла, чтобы больше никогда не вернуться на сцену, которую так любила.

Надежда Ламанова прожила долгую и невероятную жизнь. Она не предала своё ремесло, когда предательство стало нормой. И за это новая власть, пытавшаяся уничтожить «буржуазные пережитки», простила ей дворянское происхождение и любовь к парфюму. Гений, как известно, вне политики.