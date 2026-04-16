Жизнь вопреки войне. Сергею Никоненко — 85

16 апреля 85-летний юбилей отмечает Сергей Никоненко — выдающийся актер, режиссер и сценарист. На его счету более 200 ролей и десятки собственных кинолент. За артистом прочно закрепилось звание «главного милиционера страны»: он сыграл стражей порядка в 20 картинах, пройдя путь от участкового до генерала. Сейчас Сергей Петрович много времени посвящает близким и игре в бильярд, а своим важнейшим достижением называет основание музея Сергея Есенина в Москве.

Первая любовь и потерянная контрамарка

Сергей Никоненко появился на свет в тяжелое военное время — он родился 16 апреля 1941 года, за два месяца до начала Великой Отечественной войны. Его родители были простыми рабочими: отец работал водителем, мать — стеклодувом на электроламповом заводе. Семья из пяти человек (родители, двое детей и бабушка) ютилась на 13-ти метрах комнаты в одной из коммуналок Старого Арбата. Всего в квартире проживало 25 человек.

Когда будущему актеру исполнилось два месяца, мать поехала с ним на лето в Смоленскую область, к родственникам. На полпути в небе показались истребители, а воздух разорвали снаряды: началась война. Поздней осенью, когда войска вермахта были на подступах к Москве, Нина Михайловна с сыном пыталась вернуться в родной город. Спустя годы Никоненко узнал, что тогда он едва не погиб:

«Когда с мамой возвращался в Москву, ей советовали меня бросить в сугроб, чтобы самой выжить. Она не бросила и спасла мне жизнь», — рассказывал Сергей Петрович.

Отец Никоненко не происходил из творческой среды, но с юности интересовался искусством, поэзией, а также ходил в театр. Сын не отставал: с детства любил стихи, отлично декламировал, пел песни и играл на аккордеоне. Бойкий, открытый и энергичный — он был рожден для сцены (без него не обходилось ни одна школьная постановка).

В 13 лет Сергей начал посещать драмкружок и студию художественного слова. Правда, привела его туда не любовь к театру, а первое юношеское увлечение: нравилась девочка из другой школы, а занятия в драмкружке были единственной возможностью видеться с ней. Но, так или иначе, актерская игра все больше увлекала его, а талант — раскрывался.

Казалось, сама судьба подталкивала Никоненко к будущей профессии. Однажды он нашел потерянную кем-то контрамарку в Театр имени Владимира Маяковского. Решив воспользоваться случаем, Никоненко отправился на спектакль. В тот день он прочно и навсегда влюбился в театр, забыв обо всем остальном. Денег на билеты, понятное дело, не было, но парень проявил смекалку: приноровился рисовать себе контрамарки от руки. Вскоре Никоненко уже знал весь репертуар «Маяковки» наизусть.

«Халтурить не умею»

Во всем, что касалось творчества, Сергей неизменно преуспевал, но учеба давалась не так хорошо: в дневнике будущего актера красовались сплошные двойки. В итоге школу он так и не закончил, а программу десятого класса осваивал уже в школе рабочей молодежи. Учась там, Никоненко параллельно подрабатывал кондуктором троллейбуса. Получив долгожданный аттестат, он отправился покорять ВГИК.

Поступил с первого раза — никаких вопросов у приемной комиссии не было, педагоги сразу увидели в молодом человеке задатки большого актера. Будущий актер попал на курс народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Вместе с ним на курсе учились многие будущие знаменитости: Лидия Федосеева, Галина Польских, Лариса Лужина, Николай Губенко и другие талантливые актеры.

За годы учебы Сергей сыграл множество сложных классических ролей, в том числе мечту каждого драматического актера — Гамлета. И, хотя по внешним параметрам он уступал многим (он всегда обладал довольно хрупким телосложением), Никоненко выигрывал за счет своей харизмы и огромной самоотдачи.

«Я халтурить не умею нигде, — говорил Никоненко. — Еще в молодости это у меня вошло в привычку. Когда снимался у других режиссеров, знал, что мой мастер Сергей Аполлинариевич Герасимов обязательно посмотрит. А что он скажет? Он остановит меня в коридоре института: «Сережа, здравствуй! Видел твою работу». И дальше продолжалось образование... А надо сказать, что он во всем требовал органики. Есть такое хорошее латинское изречение: «Искусство — это убить искусство». Или по-другому: искусство — это убить искусственность».

В 1964 году он окончил ВГИК и сразу же был принят в труппу Театра-студии киноактера, где прослужил до 1974 года. А в 1972 году — по совету Василия Шукшина, с которым дружил много лет, — вновь поступил во ВГИК (уже на факультет режиссуры). Причем попал Никоненко к тем же Макаровой и Герасимову. Но еще во времена учебы на актерском факультете в его жизни появилась новая большая любовь — кино.

Есенин

Особую роль в жизни Никоненко сыграл поэт Сергей Есенин. В марте 1973 года на экраны вышел фильм режиссера Сергея Урусевского, состоящий из нескольких новелл и иллюстрирующий жизненный и творческий путь поэта. Главную роль в картине сыграл Сергей Никоненко, которому на момент завершения съемок исполнилось 30 лет (именно в этом возрасте оборвалась жизнь Есенина). Творчество народного поэта преследовало Никоненко: даже свое имя он получил в честь Есенина — настолько мать Сергея Петровича обожала его стихи.

Но на этом удивительные совпадения не заканчиваются. В 1994 году Никоненко решил организовать в Москве музей, посвященный Сергею Александровичу. Он долго искал подходящее место, пока не наткнулся на записи о доме на углу Сивцева Вражка и Денежного переулка, в котором когда-то жила первая гражданская жена поэта Анна Изряднова. Долгое время она проживала здесь вместе с сыном Юрием, который был расстрелян в 1937 году. В той же квартире под номером 14 с октября 1938 по апрель 1939 года жила мать поэта Татьяна Федоровна.

Сам Есенин в этой квартире бывал неоднократно (там же перед своим последним отъездом в Ленинград он сжег свои рукописи). Каково же было удивление актера, когда он взглянул на номер дома и понял, что это и есть то самое здание, в котором он родился и прожил всю жизнь! В тот момент актер принял окончательное решение: музей будет здесь. Работа предстояла нелегкая — квартира находилась в ужасном состоянии: полы прогнили, повсюду сновали крысы, а в комнатах часто ночевали бомжи. Никоненко при помощи жены сумел вернуть легендарной квартире былой облик и создать там Есенинский культурный центр. Были проведены восстановительные работы, собрано большое количество редких экспонатов и оформлена соответствующая экспозиция.

Кстати, в одном из интервью о коммунальной квартире Никоненко на Сивцем Вражке вспоминал Никита Михалков (решивший пожить отдельно после развода с первой женой):

Никита Михалков актер, режиссер, сценарист и продюсер «Сережа меня приютил в своей квартире коммунальной на Сивцем Вражке. Квартира была полна разных жителей и колоритных персонажей. И вот в комнате Сережи мы и гуляли. Напивались до чертиков. Он настоящий человек, никогда себе не изменявший. Самородок, сам себя сделавший и остававшийся самим собой».

«Колобок» и непристойное предложение

В кино Никоненко однозначно повезло: он не стал заложником одного образа. Ему доставались роли военных и журналистов, летчиков и аферистов, а также дворян XVIII века. Но дополнительную популярность актеру принесли съемки в многочисленных сериалах. Многие помнят и любят его персонажа из сериала «Каменская», где Никоненко сыграл полковника Гордеева («Колобка»). Впрочем, амплуа благородного и честного сотрудника органов он примерил на себя задолго до этого.

В 1982 году Сергей Петрович снялся в фильме Эльдора Уразбаева «Инспектор ГАИ», где блестяще сыграл в паре с Никитой Михалковым. Герой Никоненко поражает всех вокруг своей неподкупностью и железными принципами. Ему все равно, кто сидит за рулем — простой бомбила или местный авторитет. Главное для него — закон. С тех пор образ положительного милиционера если не «прилип» к Никоненко, то, во всяком случае, у многих стал с ним ассоциироваться.

После съемок в «Каменской» Никоненко тут же полюбили создатели сериалов. Актера буквально закидали приглашениями: «Невозможные зеленые глаза», «Одна любовь души моей», «Пан или пропал», «Ребята из нашего города», «Тяжелый песок», «Родина ждет», «Граф Крестовский», «Гибель империи», «Право на правду», «Станица», «Письма на стекле» — и это далеко не полный список сериалов с участием Никоненко.

На счету Сергея Никоненко — более 240 экранных ролей. Правда, далеко не всегда артисту делают достойные предложения. Легенда гласит, что однажды Сергея Никоненко позвали сниматься... в порнофильме. Актер, разумеется, отказался. Правда, за один проект ему до сих пор стыдно: однажды Никоненко уговорили сняться в рекламе элитных коттеджей. После этого в одном из интервью он попросил за это прощения у всех своих поклонников.

Справка

Жизни и творчеству актера посвящены документальные фильмы «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (2011, режиссер Максим Володин), «Сергей Никоненко. Поздно, люблю другую!» (2011, Алла Агранович), «Простой непростой Сергей Никоненко» (2011, Евгений Похоменко), «Сергей Никоненко. Мне осталась одна забава...» (2016, Илья Ульянов) и «Монолог в четырех частях. Сергей Никоненко» (2021, Наталья Чернышова и Ольга Высоцкая), а также книга «Сергей Никоненко» (1989, автор Жанна Головченко).