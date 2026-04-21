Елизавета II: королева, которая любила «устраивать шалости»

21 апреля королеве Елизавете II исполнилось бы 100 лет. Она до сих пор остается любимой на Альбионе спустя четыре года после своей смерти.

Лилибет не должна была стать королевой

Она родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских, будущего короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон. Никто не ожидал, что Лилибет, как ее называли близкие, когда-либо войдет на престол, ее путь к трону не был предопределен с рождения. Но шокирующее отречение от престола ее дяди Дэвида, короля Эдуарда VIII, после свадьбы с разведенной американкой Уоллис Симпсон, сделало ее отца новым сувереном в 1936 году. Тогда будущей королеве было 10 лет.

"Я заявляю перед вами, что вся моя жизнь, долгая она или короткая, будет посвящена служению нашей великой императорской семье, к которой мы все принадлежим", - обратилась тогда юная Елизавета к нации.

Она никогда не училась в школе, получала частное образование у репетиторов. Очень любила природу. Свой день рождения она праздновала дважды: настоящий - 21 апреля, и "официальный", в последнюю субботу июня, когда, как она говорила, "погода была лучше".

Король Георг VI вместе с дочерью и супругой

Елизавета стала королевой в 25 лет, после того как ее отец король Георг VI внезапно скончался во сне.

"Моя бабушка стала королевой в очень раннем возрасте в те времена, когда мир был мужским, ей было очень трудно изменить ситуацию", - однажды заметил принц Уильям.

Тем не менее она бесстрашно вела британскую монархию с той железной стойкостью и грацией, которые стали ее визитной карточкой. На престоле королева Елизавета провела рекордные для Британии 70 лет. Ей служили пятнадцать премьер-министров, она провела аудиенции с тринадцатью действующими президентами США.

К концу жизни у Елизаветы II было 12 правнуков, она была покровительницей более 600 благотворительных организаций, для которых помогла собрать более двух миллиардов долларов. Она свободно говорила по-французски, совершила 260 официальных зарубежных поездок с момента восшествия на трон, за время своего правления написала 129 портретов, получила 3,5 миллиона единиц корреспонденции и подписала около 37 500 рождественских открыток. У Елизаветы II было 30 крестников, от брата принцессы Дианы до наследного принца Югославии. Она правила так долго, что 4 из 5 британцев еще не родились, когда она взошла на трон.

Путь королевы не был устлан розами

Накануне столетней годовщины со дня рождения королевы опубликована ее биография "Елизавета II: Наедине. На публике. Ее история". Автор Роберт Хардман досконально исследовал жизнь и правление монаршей особы.

"Она была первой королевой, которой пришлось справляться с упадком, - сказал Хардман. - Ей нужно было сделать все, чтобы Британия была великой и удержала свои территории".

После Второй мировой войны переход от Британской империи к Содружеству наций был очень сложным, но она успешно справилась.

"Все хотели присоединиться к Содружеству, - сказал Хардман. - И все хотели присоединиться к нему из-за нее. Ее любили до самого конца".

Несмотря на проблемы со здоровьем в последний год жизни, Елизавета II не стала отрекаться от престола.

"Не было ни малейшего разговора о ее уходе, - сказал биограф. - Она была королевой, и ее власть была неизменной".

Она мирно скончалась в своем любимом замке Балморал в Шотландском нагорье в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.

Королева любила розыгрыши и шалости

По воспоминаниям сотрудников королевского дворца, несмотря на кажущуюся молчаливость - за всю жизнь она дала только одно интервью, в 2018 году, - Елизавета II была не прочь пошутить и любила розыгрыши. Однажды во время отдыха возле своего любимого замка Балморал в Шотландии, прогуливаясь с охраной, она познакомилась с американскими туристами. Те искали замок королевы, чтобы сфотографироваться возле него, а саму Елизавету не узнали. Королева ответила, что у нее есть дом рядом с замком. А когда американцы спросили, не встречала ли она королеву, она показала на охранника и сказала:

"Нет, но он встречал!"

Бывший королевский дворецкий Грант Харролд в своей книге рассказал массу любопытных историй из повседневной жизни Букингемского дворца. Однажды, по его словам, королева, которой тогда, между прочим, было 80 лет, решила устроить "игру в догонялки". Она пришла на ужин и увидела, что ее дети, внуки и приближенные болтают и не проходят к столу. Харролд сказал ее величеству, что "кушать подано", но та вдруг резко развернулась, прямо в платье и туфлях помчалась по коридору, так что дворецкий, мужчина в расцвете сил, едва поспевал за ней. К тому моменту, когда довольная королева вернулась в гостиную, мило улыбаясь, все сидели за столом и молчали. По его словам, королева Елизавета II любила "устраивать шалости" и "имела хорошее чувство юмора". Она ввела традицию, по которой королевская семья обменивается шуточными подарками в канун Рождества. Королева жила не только "в жестких рамках этикета", но и простыми человеческими эмоциями. И любила выпить бокал шампанского каждый вечер перед сном.

Собаки всегда играли важную роль в жизни британской королевской семьи

Ее страстью было увлечение собаками породы корги. За время ее правления в Букингемском дворце жило 14 поколений корги. А первый корги-пемброк появился у будущей королевы, когда ей было семь лет. Одна из ее собак побывала вместе с ней в Белом доме во время аудиенции с президентом Джорджем Бушем. Она даже создала новую породу собак, когда одна из ее корги спарилась с таксой по имени "Пипкин" ее сестры, принцессы Маргарет.

Отдыхать Елизавета любила на королевской яхте Britannia. Это был ее дом на море в течение 44 лет. Плавучий дворец принял 968 государственных визитов, здесь бывали самые влиятельные фигуры мира. Елизавета II называла яхту единственным местом, где можно по-настоящему расслабиться.

Любовь всей жизни

У мужа Елизаветы II принца Филиппа с детства была непростая, если не трагическая судьба. Принц греческий и датский, он был племянником правящего короля Эллады Константина I. Его дядю свергли, когда Филиппу было два года, семья бежала во Францию. Мало кто знает, что Елизавета и Филипп являются четвероюродными братом и сестрой. А общая прабабушка у них - легендарная британская королева XIX века Виктория. Впервые будущий герцог Эдинбургский увидел Лилибет, которой тогда было восемь лет, а ему тринадцать, на свадьбе греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве. Потом был колледж, служба в британском флоте. Между высоким голубоглазым красавцем и повзрослевшей Елизаветой завязалась переписка.

В конце 1946 года Филипп преподнес будущей королеве кольцо, которое известный ювелирный дом создал по его же эскизу, она без раздумий согласилась на брак. Филипп принял британское подданство, перешел в англиканство из православного христианства, получил от короля Георга VI несколько титулов, став герцогом Эдинбургским. Свадьба была скромной по королевским меркам: подвенечный наряд Елизавета купила сама, на сэкономленные деньги. Обручальное кольцо было сделано из самородка валлийского золота. В браке, который длился 73 года, родилось четверо детей: принц Чарльз, нынешний король Карл III, принцесса Анна, теперь уже бывший принц Эндрю и принц Эдвард. Кстати, вплоть до своей смерти герцог Эдинбургский ласково называл королеву "капустой".

В 2013 году у герцога Эдинбургского был диагностирован неоперабельный рак. Он скончался в Виндзорском замке в апреле 2021 года, за два месяца до своего 100-летия. В последнюю ночь своей жизни принц Филипп ускользнул от медсестер, прошел по коридору замка, налил пива и выпил его в гостиной. На следующее утро Филипп встал, принял ванну, сказал, что плохо себя чувствует, и тихо ушел. Королева Елизавета II пережила своего мужа на полтора года.

Елизавета II на похоронах принца Филиппа

Как отпразднуют столетие

21 апреля королевская семья примет участие в торжественных мероприятий, посвященных этому событию. Король Карл III и королева Камилла уже открыли выставку "Королева Елизавета II: Ее жизнь в стиле". Это своего рода "парад нарядов" королевы: от рождения до взрослой жизни, от принцессы до королевы, от отдыха до самых знаменательных событий в истории. Кстати, королева всегда носила яркие наряды на официальных мероприятиях, чтобы ее народ всегда мог увидеть ее издалека.

В день рождения покойной королевы Карл III и Камилла, а также другие члены королевской семьи увидят окончательный дизайн национального мемориала Елизавете II. Затем принцесса Анна официально откроет сад королевы Елизаветы II в Риджентс-парке в Лондоне, а после королевская семья проведет прием по случаю дня рождения в Букингемском дворце. К ним присоединятся британцы, отмечающие в этот день свое 100-летие. Когда будет подан праздничный торт, король Карл III лично поздравит их с вековым юбилеем.