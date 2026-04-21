Самые знаменитые потомки Чингисхана в истории России

Ближайшие потомки Чингисхана — ханы Батый, Тохтамыш, Ахмат, Девлет-Гирей — известны по школьному курсу. Гораздо интереснее обнаруживать, что многие известные люди в истории России были Чингисидами по крови.

Симеон Бекбулатович, «царь московский и всея Руси»

Симеон Бекбулатович, возведенный в 1575 году Иваном Грозным на царский престол (а через год низвергнутый), был Чингисидом, потомком Чингисхана по прямой нисходящей мужской линии в четырнадцатом поколении и правнуком Ахмат-хана — последнего хана Золотой Орды.

До крещения он звался Саин-Булатом и был царем Касимовского царства, которое создавалось специально для вассальных татарских царевичей. Причем касимовскими царями становились только Чингисиды. Историки до сих пор спорят, зачем Иван Грозный формально отрекся от престола в его пользу. Но ясно одно: Чингисид пользовался немалым влиянием в Московском государстве. После смерти сына Ивана Грозного, Феодора, Симеон мог претендовать на престол — неслучайно со всех бояр брали присягу не желать его на царство.

Сам Борис Годунов родился в 1552 году. По легенде, род Годуновых происходил от татарского князя Чета (Чет-Мурзы), приехавшего на Русь во времена Ивана Калиты. Впоследствии эта легенда была занесена в летописи. Хотя прямых документальных подтверждений нет, сам факт, что царь, не принадлежавший к Рюриковичам, мог иметь в жилах кровь Чингисхана, придавал его правлению особый вес в глазах современников.

Князья Глинские

Князья Глинские — литовские и русские князья. Их легендарный родоначальник — один из сыновей Мамая, который, в свою очередь, принадлежал к монгольскому роду князей Киятов — ближайших родственников правящей династии Чингисхана. В 1508 году после неудачного восстания в Литве в Россию выехал князь Михаил Львович Глинский с братьями.

Князья Юсуповы

Один из богатейших и знаменитейших родов Российской империи. Род начался от ногайского хана Юсуфа-мурзы. Его потомки приняли христианство и четыре века верно служили российским правителям. Состояние князей Юсуповых было в несколько раз больше, чем у самих Романовых. Среди них были военачальники, губернаторы, министры и меценаты. Им принадлежали знаменитые дворцы — например, Юсуповский дворец на Мойке.

Князья Урусовы

Русский княжеский род ногайского происхождения. Ведет начало от крестившихся и перешедших на русскую службу внуков бия Большой Ногайской Орды Уруса. Представители этого рода были стольниками при дворе, участвовали в политических интригах Смутного времени. Один из Урусовых, Петр Арсланович, в 1610 году зарубил Лжедмитрия II на охоте.

По родословным легендам, знаменитый полководец тоже происходит от Чингисидов. Кутузовы вели свое начало от Федора Александровича Кутуза, который, согласно некоторым генеалогическим изысканиям, был потомком татарских царевичей.

Другие знаменитые фамилии

Среди «чингизидских» фамилий русских аристократов называют Максутовых, Чегодаевых, Балушевых, Дашкиных, Чириковых, Аничковых, Талычевых, Чалымовых, Джанибековых и других. Все они являются носителями одинаковой субклады Y-хромосомы, характерной для Чингисхана — гаплогруппы «С2b1b1».

При Петре I потомки Чингисхана утратили титул «царевичей», но родством с ними еще долго гордились. И сегодня потомки великого завоевателя живут по всему миру, и Россия — не исключение.