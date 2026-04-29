Ума Турман: как «обычная девочка» стала кинозвездой

Беатрикс Киддо мстила за потерянного ребенка, истребила целый клан якудза, была похоронена заживо и выжила. Миа Уоллес танцевала босиком в ресторане под песню "You Never Can Tell" и приняла укол адреналина в сердце после передозировки героином. Сесиль де Воланж стала жертвой "опасных игр" аристократов-интриганов, а первая попутчица Джека - первой жертвой маньяка. Актрисой одной роли Уму Турман назвать нельзя.

В 17 лет она впервые снялась в кино. За два года до этого Ума Турман решила бросить учебу и поехать в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой: там она работала посудомойкой, подрабатывала моделью и, не имея актерского образования, хваталась за любую возможность исполнить свою мечту.

Ее родители - в молодости модель и буддийский монах - не пытались ее остановить. Когда-то они сами выбрали свой путь и хотели, чтобы и их дочь была независимой.

Молодая Ума говорила о себе просто:

"Высокая песочная блондинка с вроде как голубыми глазами, местами худенькая, местами полноватая. Обычная девочка".

А уже сегодня ей исполняется 56 лет.