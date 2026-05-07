Почему Владимир Бортко перестал снимать кино

Советский и российский режиссер, сценарист и политик Владимир Бортко отмечает 80-летие. За свою карьеру он снял десятки фильмов и сериалов, а его экранизации русской классики — «Собачье сердце», «Идиот» и «Мастер и Маргарита» — стали культовыми и во многом определили развитие отечественного кино и телевидения. С чего начинал свой творческий путь Владимир Бортко и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Владимира Бортко

Владимир Бортко родился 7 мая 1946 года в Москве в творческой семье. Его отец, Владимир Бортко — старший, работал режиссером в театре, а мать, Марина Захаренко, была актрисой. Детство и юность Бортко-младшего прошли в Киеве, куда его мать переехала после развода — и вскоре снова вышла замуж за советского драматурга Александра Корнейчука. Несмотря на то что Владимир рос в творческой среде, после окончания школы он выбрал более «практичную» профессию — поступил в геологоразведочный техникум и некоторое время работал по технической специальности.

Решение связать жизнь с кинематографом пришло позже. В середине 60-х он прошел срочную службу в армии, после чего поступил на режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства. В 1974 году Бортко получил диплом и начал работать на Киностудии имени Александра Довженко.

Начало карьеры Владимира Бортко

Режиссерским дебютом Владимира Бортко в полном метре стала картина «Канал» (1975). Фильм рассказывал о буднях молодых специалистов и в целом соответствовал духу советского кино 70-х — это была производственная драма о становлении личности через труд, коллектив и профессиональную ответственность. Бортко мог бы и дальше снимать фильмы на «производственную тему», но к тому моменту у него уже накопилось немало творческих идей, поэтому он ушел из Киностудии Довженко и уехал в Москву. При этом и в столице его сценарии поддержки не получили, и тогда режиссер отправился в Ленинград, где его приняли на киностудию Ленфильм.

В 1979 году состоялась премьера второго фильма Бортко «Комиссия по расследованию», главные роли в котором сыграли Олег Ефремов, Ирина Мирошниченко, Владимир Рецептер, Евгений Лебедев и другие звезды советского кинематографа. После выхода проекта постановщик получил постоянную работу на Ленфильме. Следующей картиной режиссера стала мелодрама «Мой папа — идеалист» (1980). Лента, рассказывающая о сложных семейных отношениях и взрослении подростка, была одной из первых работ Бортко, ориентированных на более широкую аудиторию.

Лучшие фильмы и сериалы Владимира Бортко

Широкую известность Владимиру Бортко принесла картина «Блондинка за углом» (1984): лирическую комедию, главные роли в которой исполнили Андрей Миронов и Татьяна Догилева. В год премьеры фильм посмотрели более 20 млн зрителей. А настоящая слава пришла к режиссеру благодаря экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» (1988), одним из сценаристов которой выступила супруга Бортко Наталья.

После премьеры на режиссера обрушилась жесткая критика: картину обвиняли в искажении советской действительности и требовали наказать автора.

Сам Бортко позже вспоминал, что, открыв газеты, «обомлел»: «Такого дерьма, как «Собачье сердце», никто отродясь не снимал. Режиссеру за это надо отрубить не только руки, но и ноги и сбросить с моста».

Со временем отношение к «Собачьему сердцу» кардинально изменилось — фильм был признан одним из главных достижений советского кино, а сам Бортко получил Государственную премию РСФСР.

Следующим заметным проектом режиссера стала военная драма «Афганский излом» (1991), которую критики нередко называют одной из самых точных и жестких картин о войне в Афганистане. Главную роль — майора Михаила Бандуры — исполнил итальянский актер Микеле Плачидо, а в советском прокате его озвучил Олег Янковский. Косвенно к теме афганской войны Бортко обратился и в фильме «Удачи вам, господа!» (1992), однако уже в более легком, почти сатирическом ключе. Несмотря на участие таких актеров, как Николай Караченцов и Бронислав Брондуков, картина не имела большого успеха.

Новый виток популярности Бортко начался благодаря телевизионным проектам. В 1997 году он под псевдонимом Ян Худокормов поставил несколько серий «Улиц разбитых фонарей», а затем снял один из самых успешных криминальных проектов того времени — «Бандитский Петербург» (2000-2007).

В 2003 году Бортко обратился к русской классике и выступил режиссером и сценаристом телесериала по роману Федора Достоевского «Идиот», главные роли в котором сыграли Евгений Миронов, Владимир Машков, Лидия Вележева, Инна Чурикова, Олег Басилашвили и другие популярные артисты. Проект стал триумфатором премии «ТЭФИ-2003», получив сразу семь статуэток, включая награду за лучший художественный телефильм и лучшую режиссерскую работу.

Одним из самых масштабных телевизионных проектов Владимира Бортко стал сериал «Мастер и Маргарита», в котором режиссер вновь собрал главных звезд отечественного кинематографа — Олега Басилашвили, Александра Абдулова, Анну Ковальчук, Кирилла Лаврова, Александра Галибина, Сергея Безрукова и других. Несмотря на неоднозначную реакцию критиков, сериал с годами получил статус культового и был удостоен нескольких престижных кинонаград, в числе которых «ТЭФИ-2006» за лучшую режиссуру и специальный приз жюри на международном фестивале в Биаррице (2007).

В 2009 году Бортко вернулся к полному метру и снял историческую драму по одноименной повести Николая Гоголя «Тарас Бульба», главные роли в которой сыграли Богдан Ступка, Игорь Петренко и Владимир Вдовиченков. Следующей режиссерской работой Бортко стал исторический мини-сериал «Петр Первый. Завещание» (2011), рассказывающий о последних годах жизни императора и его отношениях с княжной Марией Кантемир.

В 2015 году Бортко представил фильм «Душа шпиона» — политический детектив, в основу которого лег роман советского разведчика Михаила Любимова. Картина, по информации из открытых источников, оказалась коммерчески неудачной: при бюджете в 640 миллионов рублей собрала в прокате чуть больше одного миллиона, став главным кассовым провалом года. Последней на сегодняшний день режиссерской работой Бортко стала мелодрама «О любви» (2016), которую критики назвали «историей Анны Карениной XXI века». В центре сюжета — молодая супружеская пара, которая оказывается перед выбором между чувствами и жизненными обстоятельствами.

Политическая карьера Владимира Бортко

С 1983 по 1991 год Владимир Бортко был членом партии КПСС, а в 2007-м вступил в ряды КПРФ. В 2011-м режиссер был избран депутатом Государственной думы VI созыва от Санкт-Петербурга по списку КПРФ и занял пост зампреда комитета по культуре. В 2016 году он вновь прошел в Госдуму — уже по Центральному одномандатному округу №216 в Санкт-Петербурге, набрав 23,88% голосов, и стал первым заместителем председателя комитета по культуре.

В парламенте Бортко занимался прежде всего вопросами культуры, образования, авторского права и гуманитарной политики.

Одной из наиболее заметных его инициатив стал так называемый «антипиратский закон»: в 2013 году Госдума приняла поправки, позволяющие ограничивать доступ к интернет-ресурсам с нелегальным контентом.

В 2019 году петербургское отделение КПРФ выдвинуло Бортко кандидатом на выборы губернатора Санкт-Петербурга. Однако за несколько дней до голосования режиссер неожиданно снял свою кандидатуру прямо во время теледебатов. Тогда же он объявил о завершении политической карьеры, назвав себя «политическим трупом».

После завершения депутатских полномочий в 2021 году Владимир Бортко фактически отошел от парламентской работы, однако и сегодня режиссер продолжает публично высказываться на общественно-политические темы.

Почему Владимир Бортко перестал снимать кино

В последние годы Владимир Бортко практически перестал снимать кино, что, по его словам, было не столько личным выбором, сколько следствием обстоятельств. В интервью 2021 года режиссер прямо заявил: «Я закончил с кино, совсем». Одной из причин он называл отсутствие поддержки со стороны индустрии. По словам Бортко, у него есть готовые сценарии, но проекты не запускаются в производство.

«Практически никому не нужен. Я восемь лет ничего не снимаю, у меня пять оплаченных сценариев уже, которые не снимаются», — говорил он в 2024 году.

Личная жизнь Владимира Бортко

О личной жизни Владимир Бортко говорит нечасто, предпочитая не выносить семейные отношения в публичное пространство. Известно, что свою жену он встретил еще в молодости — Наталья Бортко работала сценаристом и помогала мужу писать диалоги для многих его картин. Единственного сына супруги по семейной традиции назвали Владимиром. В отличие от отца, он не стал заниматься кино: молодой человек окончил Санкт-Петербургский государственный университет, владеет китайским языком и занимается тангутоведением.

Чем сегодня занимается Владимир Бортко

В последние годы Владимир Бортко хоть не снимал новых фильмов, но работал в театре — в 2021 году режиссер поставил спектакль «Я/МЫ Антигона» на сцене петербургского «Балтийского дома». Кроме того, он периодически появлялся на телевидении как ведущий и участник общественно-политических программ, где высказывался о культуре и истории.

В начале 2026 года стало известно, что Бортко начал работу над масштабным историко-политическим мини-сериалом об Иосифе Сталине. Проект под рабочим названием «Сталин» расскажет о последних годах жизни советского лидера — от окончания Второй мировой войны до его смерти в 1953 году. Главную роль в картине сыграет актер Игорь Миркурбанов, также в проекте задействованы Виктор Сухоруков и Александр Яцко. Сам Бортко подчеркивает, что не стремится ни идеализировать, ни демонизировать фигуру Сталина, его задача — «показать правду», избегая однозначных оценок. По информации из открытых источников, премьера картины может состояться уже осенью 2026 года.