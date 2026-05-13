Почему сын режиссера Балабанова водит экскурсии по Васильевскому острову

Федор Балабанов, 36-летний сын культового российского режиссера Алексея Балабанова, водит экскурсии по Васильевскому острову. На них показывает, где снимали "Брата", где они жили с семьей и где любили гулять, рассказывает об отце. Корреспондент "РГ" побывала на одной из таких экскурсий.

Встречает Федор гостей у станции метро "Василеостровская". Он очень похож на отца. На нем белая футболка с надписью "Братья Багровы", поэтому пройти мимо точно не получится. Необычный гид сразу предупреждает: это не совсем экскурсия, скорее прогулка, живая беседа.

- У меня в голове слишком много воспоминаний об отце, явно больше, чем можно вместить в двухчасовую прогулку. Поэтому рассказ получается очень живым, лишенным строгой структуры и каждый раз - уникальным, - говорит Федор.

Идея водить экскурсии родилась, когда сын режиссера затеял ремонт в квартире. Из-за переделки он решил продать антикварный буфет, снимавшийся в "Морфии". Выбрасывать дореволюционную вещь было жалко, поэтому Федор выставил ее на продажу за 50 тысяч, снабдив подробным рассказом об истории буфета. Супруга Анастасия добавила в объявление, что бонусом покупателю проведут экскурсию по квартире, где снимали "Брата". На лот откликнулась девушка со словами: "Буфет мне не нужен, но можно я просто приду на экскурсию за эти деньги?" Федор согласился; он подготовил семейные архивы, провел первую встречу и даже не стал брать полную сумму. Вечером он понял, что рассказ об отце принес ему удовольствие. Супруги решили продолжать. Анастасия взяла на себя организационную часть, а Федор придумал маршрут.

"У нас в бане не курят"

Одно из первых мест, куда приводит гостей Федор, - Василеостровские бани. Запах веников, влажность и та же плитка на стенах, что и в одной из сцен фильма "Брат".

- У папы была традиция: он ходил в баню каждую неделю, старался никогда не пропускать свой ритуал. Когда у нас появилась дача, мы тоже построили баню, чтобы он мог писать сценарии там и не изменять своим традициям. Сюда же, в Василеостровские бани, он начал ходить еще чаще после съемок "Брата". Он сдружился с администрацией, и его стали пускать сюда по средам - в небанный день, когда никого нет. Сегодня здесь есть стенд памяти Алексея Октябриновича - там его фотографии, кадры из фильмов, которые тут снимали.

Здесь же до сих пор работает банщик Саша, лысый такой, - продолжает Федор. - Он работал и во время съемок "Брата". Из-за того что не было денег на актеров массовки, банщик играл бармена. Когда он заметил, что кто-то из съемочной группы закуривает, сказал: "У нас в бане не курят". Фраза показалась старшему Балабанову настолько органичной, что она вошла в монтаж фильма. На съемочной площадке у папы роли всегда были прописаны четко под актеров, от них не требовалось "театра", поэтому даже простые люди, которые никогда до этого не снимались, смотрелись в кадре хорошо.

"Вот скажи мне, американец, в чем сила?"

Выходим из бани и идем дальше по "балабановским местам". По пути Федор рассказывает, почему отец пришел в кино не сразу.

- Бабушка Инга Александровна, доктор медицинских наук, была против кино и считала, что первое образование должно быть "нормальным". Так отец поступил на переводческий факультет Горьковского пединститута иностранных языков, а в 1980-м даже поехал по обмену в Манчестер. Папа хорошо учился, а перед отъездом написал реферат про преступную деятельность ЦРУ, чтобы доказать свою надежность, поэтому его без проблем выпустили из страны. Когда вернулся обратно, многие спрашивали у него: "Ну, как там люди живут?" или "Сколько там стоит мясо?", но ответов на эти вопросы он не знал. Все деньги, которые у него были, он тратил на пластинки; у нас до этого никто такой музыки не слышал. Но про заграницу он всегда отзывался плохо. В Америке, например, где он снимал второго "Брата-2", ему не понравилось. Отец всегда был человеком прямолинейным, резким. Его отталкивало, что иностранцы улыбчивые, даже когда на самом деле настроены к тебе плохо. Но я его понимаю, тоже недавно съездил в Америку. Продают то, чего нет, готовят невкусно, везде грязно. Я проехал от Лос-Анджелеса до Вайоминга, а после полетел в Нью-Йорк, но остаться нигде не захотел, - рассказывает Федор.

Мы заглянули еще в десятки уголков Васильевского острова - во двор дома Бенуа, где жил когда-то Алексей Балабанов, на улицу Репина, в бар "Шеннон", где отмечали финал съемок "Я тоже хочу". Заканчивается экскурсия на Смоленском кладбище, где похоронен режиссер. На могиле Балабанова лежат цветы, памятник стилизован под любимую режиссером брусчатку невской набережной.

- Когда он умер, у меня почва ушла из-под ног. Я осознал, скольким еще вещам я мог бы у него научиться, - рассказывает сын режиссера. - Мне он запомнился строгим, но справедливым, по делу требовательным и главное - очень увлеченным искусством человеком. Дома он постоянно сидел в кресле и смотрел кино. Столько фильмов, сколько посмотрел он, я не увижу уже никогда. Я опоздал, нужно было начинать давно, чтобы угнаться за отцом...

"Главное в этой жизни - найти своих и успокоиться"

Впервые Федор Балабанов поработал в кино еще школьником - помогал с декорациями для фильма "Груз 200". Осознанно пришел в профессию позже, когда устроился дистрибьютором в СТВ - занимался переговорами и документацией. Сейчас Федор с супругой Анастасией Кожевниковой - сооснователи кинокомпании "Сирин". Они делают ставку на авторское кино и уже работают над двумя проектами - анимационной лентой "Морской Царь" и полнометражным игровым фильмом. Оба проекта еще в разработке.