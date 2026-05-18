Как авиатор Алексей Буланов сражался с врагом после собственной «гибели»

80 лет назад авиатор Алексей Буланов стал Героем Советского Союза. Он служил штурманом в авиации дальнего действия — участвовал в нанесении авиаударов по нацистским объектам и в рейсах к партизанам за линию фронта. Когда самолёт Буланова был сбит над оккупированной территорией, тяжелораненого штурмана захватили в плен. На Родине его считали погибшим и исключили из списков военнослужащих, а он бежал из плена и вернулся в свой полк. Послевоенную жизнь Алексей Буланов также связал с авиацией. По словам историков, он был настоящим героем, беззаветно любившим Родину и своё дело.

«Перелёты на партизанские аэродромы»

Алексей Буланов родился 7 февраля 1916 года в посёлке Тейково (в наши дни — город в Ивановской области) в крестьянской семье. После окончания четырёхлетней школы торфяного ученичества и текстильного рабфака он поступил в Московский институт имени Плеханова, но вскоре по комсомольскому набору ушёл в Красную армию и получил направление в Краснодарское военное авиационное училище штурманов, из которого выпустился в 1939 году.

«Выходец из простой крестьянской семьи, обладая силой воли и активной жизненной позицией, пользовался возможностями для роста, которые давала ему советская власть», — подчеркнул в беседе с RT член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

В 1941-м Алексей Буланов служил штурманом в бомбардировочной авиации на Дальнем Востоке. По словам историков, руководство СССР держало сильные кадры на восточных границах, опасаясь повторения агрессии со стороны милитаристской Японии. Но после нападения нацистской Германии оборонные приоритеты изменились.

С началом Великой Отечественной войны Алексей Буланов подал командованию рапорт о переводе в действующую армию. В 1942 году он получил назначение в 101-й (в дальнейшем — 31-й гвардейский) авиационный полк дальнего действия, под начало легендарной лётчицы-рекордсменки, Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой.

Впервые Буланов участвовал в реальных боях под Воронежем. Воевал он на самолёте Ли-2. В дальнейшем полк перебросили под Сталинград. Там в одном из боёв Буланов поджёг сразу шесть танков противника. Позже командование привлекло Алексея к крайне опасной миссии — обеспечению воздушной связи с партизанскими отрядами в тылу врага.

«Он занимался тем, что на своём самолёте ночью совершал перелёты на партизанские аэродромы, снабжая отряды всем необходимым для ведения борьбы против оккупантов», — рассказал в беседе с RT историк, эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» Александр Кадира.

В июле 1942-го, когда экипаж Буланова совершал посадку на партизанском аэродроме в районе Салтановки, он оказался под огнём карательного отряда нацистов. Несмотря на это, советские лётчики передали партизанам груз боеприпасов и вывезли на «большую землю» 18 раненых бойцов. Самолёт получил свыше 20 пробоин.

«Снабжение партизан для советского командования было крайне важной задачей. Они доставляли нацистским оккупантам очень много проблем», — отметил в разговоре с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

«Смелый и решительный штурман»

Однажды удача отвернулась от Буланова. В начале августа 1943 года во время очередного вылета за линию фронта его самолёт подбил вражеский истребитель. Тяжелораненый штурман смог выпрыгнуть с парашютом. На родине его сочли погибшим и официально исключили из списков личного состава военнослужащих. А родные Буланова получили похоронку.

Обожжённый, с переломами рук и ног, Алексей оказался на оккупированной территории и попал в плен к нацистам. Немного поправившись в госпитале для военнопленных, он вместе с другими офицерами совершил побег и перешёл линию фронта.

«Краткое пребывание в плену на карьере Буланова не сказалось, вскоре он вернулся в строй», — подчеркнул Сергей Перелыгин.

Уже в начале 1944-го Алексей наносил авиаудары по военным объектам на территории союзной Третьему рейху Финляндии, а по специальному заданию командования он совершил несколько перелётов в Италию. По словам историков, это говорит о том, что Буланов пользовался безоговорочным доверием руководства.

Осенью 1944 года Буланова перевели в 334-й бомбардировочный авиационный полк, в рядах которого он сражался с врагом до конца войны. Весной 1945 года Буланов участвовал в бомбардировках Кёнигсберга и Берлина.

«Смелый и решительный штурман, в сложной боевой обстановке не теряется, сквозь огневую завесу огня зенитной артиллерии противника прорывается к цели и выполняет боевое задание только на отлично», — указывается в наградных документах на Буланова.

За годы войны он совершил 241 боевой вылет, что, по словам историков, для лётчика дальней авиации впечатляющий результат. Он летал к партизанам за линию фронта 86 раз, причём 32 раза — с посадкой в тылу врага. Алексей вывез с оккупированных территорий более 500 детей и раненых бойцов.

15 мая 1946 года Алексею Буланову за доблесть и мужество при выполнении боевых заданий было присвоено звание Героя Советского Союза.

«Не щадя собственной жизни, он сражался за наше Отечество, выполнял поставленные перед ним боевые задачи и своим самоотверженным трудом и самоотверженными подвигами приближал победу над фашизмом. Этого человека можно охарактеризовать коротко и ясно: он герой», — отметил Александр Кадира.

Алексей Буланов продолжил службу в Военно-воздушных силах после войны. Затем работал в Научно-исследовательском институте Министерства радиопромышленности СССР, испытывая радиолокационное оборудование для авиатехники.

После завершения службы полковник Алексей Буланов возглавил клуб авиации и космонавтики при Московском городском дворце детского и юношеского творчества, передавая свой опыт будущим поколениям авиаторов.

© Алексей Буланов // Министерство обороны Российской Федерации

«Он был волевым, целеустремлённым и успешным в своей профессиональной реализации человеком», — подчеркнул Михаил Кузовкин.

Алексей Буланов умер 11 августа 1992 года в Москве, но, согласно его завещанию, был похоронен на воинском кладбище на малой родине — в Тейково.

По словам историков, он был одним из выдающихся представителей поколения советских авиаторов, известного как «сталинские соколы».