Раиса Аронова: как «ночная ведьма» прошла путь от летчицы до сотрудницы КГБ

80 лет назад Раиса Аронова была удостоена звания Героя Советского Союза. Она служила в легендарном 46-м гвардейском ночном бомбардировочном авиационном полку — его лётчиц враги прозвали «ночными ведьмами». Несмотря на тяжёлое ранение, полученное в небе над Кубанью, Аронова оставалась в строю до победы и совершила 914 боевых вылетов. После войны она продолжила служить Родине в структурах госбезопасности.

Путь в авиацию

Раиса Аронова родилась 10 февраля 1920 года в Саратове в семье рабочего-железнодорожника. В школе девочка была активисткой-агитатором, занималась на курсах инструкторов стрелкового дела и побеждала на городских соревнованиях по стрельбе. Настоящую страсть Раиса испытывала к чтению. Книги помогали ей с выбором жизненного пути. Сначала она мечтала стать моряком, потом — геологом или астрономом, но в конце концов решила поступать в лётное училище. Однако тут Раису ждало разочарование. На её письмо в училище ответили, что девушек на обучение не принимают.

Расстроенная, она поступила в институт механизации сельского хозяйства — согласно её воспоминаниям, просто потому, что вуз находился ближе всего к дому. Вскоре Аронова, решив не отказываться от своей мечты о небе, отправилась в аэроклуб, но не прошла медкомиссию из-за учащённого пульса. Раиса не сдалась и упорно тренировалась, пока не достигла нужной физической формы, и в аэроклуб всё-таки поступила.

«Всё связанное с авиацией в предвоенные годы в Советском Союзе было чрезвычайно популярно. И юноши, и девушки занимались в аэроклубах, учились прыгать с парашютом», — отметил в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Когда Раисе было 19 лет, её избрали депутатом областного Совета трудящихся. Но мечту об авиации она не оставила. В 1939 году девушка окончила учёбу в аэроклубе и стала пилотом запаса. А затем Аронова решила, что раз пока не может летать сама, то будет учиться строить самолёты, и перевелась в Московский авиационный институт.

С началом Великой Отечественной войны Раиса присоединилась к группе студентов, строивших укрепления в Брянской и Орловской областях. Вернувшись в Москву, она узнала о формировании авиационных женских полков и пришла в ЦК ВЛКСМ с просьбой о зачислении в лётное подразделение. Через несколько дней Аронова встретилась со знаменитой советской лётчицей-рекордсменкой, Героем Советского Союза Мариной Расковой, которая занималась формированием женских авиаполков. В итоге Раиса была зачислена в Энгельсскую военную школу лётчиков по программе подготовки штурманов.

«Судьба Раисы Ароновой — яркий пример того, какие возможности советская власть давала проявить людям, родившимся в самых обычных семьях», — подчеркнул в разговоре с RT член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

Окончив авиашколу в феврале 1942 года, Аронова получила назначение на должность штурмана в 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк, который в мае того же года был отправлен на фронт.

На защите Родины

Полк имел на вооружении самолёты У-2 (По-2), которые использовались как лёгкие ночные бомбардировщики. Это одна из моделей советской авиатехники, прозванной в народе «кукурузниками». Фюзеляж самолёта был выполнен из дерева. Спереди он обшивался фанерой, сзади — полотном.

На такой машине воевала и Раиса. Самолёты подходили к цели с установленными на малый газ двигателями или на сверхмалой высоте, оставаясь невидимыми для противовоздушной обороны противника, и точечно сбрасывали на позиции нацистов бомбы или зажигательные боеприпасы. Такие удары были очень точными и наносили врагу большой ущерб. В вермахте У-2 назвали «ночным фельдфебелем», так как бомбардировки не давали гитлеровцам спать по ночам.

«Бомбардировки были делом рискованным, так как У-2 был достаточно беззащитным самолётом», — отметил Михаил Кузовкин.

Девушки из 588-го авиаполка настолько результативно использовали свои машины против врага, что нацисты прозвали их «ночными ведьмами».

«Просто так подобные прозвища не дают. Значит, лётчицы полка произвели сильное впечатление на противника», — подчеркнул Михаил Кузовкин.

Больше года Раиса воевала в должности штурмана звена. Первые месяцы воздушных боёв прошли у неё на Южном, Северо-Кавказском и Закавказском фронтах. За одну ночь «ночные ведьмы» могли совершить до 15 боевых вылетов.

К концу 1942 года немецкое наступление на Кавказе захлебнулось. Нацисты смогли прорваться к предгорьям Главного Кавказского хребта и к реке Терек, но в Закавказье не пробились. Части Красной армии перешли в контрнаступление, с неба их прикрывала советская авиация.

8 февраля 1943 года 588-й авиаполк за мужество и героизм, проявленные личным составом, был преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк.

В конце марта 1943 года самолёты полка наносили удары по линии обороны вермахта между Новороссийском и Темрюком. Экипаж Ароновой получил задание уничтожить мощный немецкий прожектор в районе станицы Киевской. Когда самолёт подошёл к цели, прямо рядом с ним разорвался авиационный снаряд. Раиса почувствовала резкую боль в боку. Несмотря на ранение штурмана, экипаж успешно выполнил задачу и вернулся на аэродром. Девушку срочно прооперировали во фронтовых условиях. У неё в теле оказалось 34 осколка от вражеского снаряда. Извлечь хирурги смогли только половину, остальные остались с Раисой до конца жизни.

После операции Аронову отправили в госпиталь — в Ессентуки. Там она получила письмо и узнала, что штурманов в полку переучивают на лётчиков. Не долечившись, она убедила врачей отпустить её в часть и наконец воплотила в жизнь свою детскую мечту.

С августа 1943 года Аронова сражалась с нацистами в должности лётчика. После сражений на Кубани её полк участвовал в боях за Крым. В мае 1944-го лётчица отличилась в ходе освобождения от гитлеровских захватчиков Севастополя.

В дальнейшем 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк воевал на 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Аронова освобождала Польшу, участвовала в боях на территории Германии. За время Великой Отечественной войны она совершила 914 боевых вылетов, сбросила на врага 120 т бомб, подавила четыре артиллерийские батареи, устроила на позициях противника 188 сильных взрывов и 166 пожаров.

Вплоть до осени 1945 года Раиса продолжала служить в родном полку, 15 октября он был расформирован. Служба в бомбардировочной авиации для девушки закончилась, но снимать погоны Аронова не захотела и поступила в Военный институт иностранных языков.

15 мая 1946 года Раисе Ароновой за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Новое назначение

В 1952 году она окончила институт и получила назначение в Главное управление специальной службы при ЦК ВКП(б) — секретную структуру, занимавшуюся шифрованием, дешифровкой и связанной с этой деятельностью информационно-аналитической работой. В дальнейшем Аронова служила в 8-м Главном управлении МВД и 8-м Главном управлении КГБ СССР. Эти подразделения занимались шифровально-дешифровальной работой и радиоразведкой. По словам историков, о заданиях, выполняемых Раисой Ароновой на этом этапе жизненного пути, мы вряд ли узнаем в подробностях в обозримом будущем. Известно, что она работала с дипломатической, военной и агентурной перепиской, участвовала в деятельности по аналитическому раскрытию шифров.

В 1961 году Раиса Ермолаевна уволилась в запас, оставшись жить и работать в Москве. Позже дали знать о себе последствия тяжёлого ранения, полученного в боях на Кубани. Аронова умерла 20 декабря 1982 года. Лётчицу похоронили на Кунцевском кладбище. Её именем названа улица в родном городе.

По словам историков, Раиса Аронова была героем своего времени. Девушка из простой семьи стала комсомолкой, а затем осуществила детскую мечту, мужественно защищая небо над Родиной.