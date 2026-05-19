Михаил Стремяков: как рабочий создал первый в Советской России пионеротряд

19 мая отмечается День российской и советской пионерии. Да, эта детская организация, которую многие сейчас вспоминают с ностальгией появилась именно как российская – еще до создания СССР. А началось все с инициативы одного московского рабочего, создавшего первый пионерский отряд – Михаила Стремякова.

Он сам был молодым человеком – родился 16 (23) октября 1903 года в Санкт-Петербурге в семье фельдшера. В столице вступил в скаутский отряд, которые как раз стали появляться и в России. Его буквально увлекла романтика – походы, костры, различные игры.

А дальше была революция и переезд вместе с родителями в 1918 году (по другим данным в – 1919 г.) в Москву. Здесь Михаил тут же находит скаутский отряд и вступает в него. Только это уже юк-скауты – юные коммунисты-скауты. Тут он вскоре получает ранг скаут-мастера.

Образование Стремяков получал во Всеобуче. Парень был очень активный, так что принял участие еще и в деятельности опытно-показательного отряда допризывников Рязано-Уральской железной дороги. Да и сам свою судьбу думал связать с железной дорогой — стал помощником машиниста. Уже в 1920 году вступает в комсомол.

Инициатива о создании отрядов юных коммунистов исходила как раз от комсомола. По воспоминаниям самого Стремякова, 5 февраля 1922 года на бюро Московского комитета РКСМ обсуждалось создание детских коммунистических групп в городе. Михаил подтвердил, что может создать такой отряд, опыт есть.

10 февраля он получил соответствующий мандат от Московского комитета на организацию отряда при школе фабрично-заводского ученичества типографии № 16. 13 февраля в пустующем помещении литографского цеха уже прошел первый сбор. На него пришло 52 подростка, чей возраст был от 12 до 15 лет.

Так был создан первый в стране пионерский отряд – Краснопресненский. А первым вожатым стал Михаил Стермяков. Свой отряд они назвали «Юные разведчики», слово «пионер» тогда еще не использовалось.

По воспоминаниям участников того отряда, Михаил был неугомонным, а детворе это страшно нравилось. Он водил ребят на экскурсии на заводы, они учили грамотности взрослых и помогали беспризорникам вновь обрести себя в обществе, бывало, что и разгружали баржи с дровами на Москва-реке. Одним словом – на месте не сидели. И, конечно, костры, песни, игры.

Опыт получился более чем удачный. Вскоре такие же отряды начинают появляться в других районах Москвы – Сокольники, Царицыно, Хамовники. Уже к весне 1922 года стало ясно, что инициатива комсомола обрела реальное наполнение.

19 мая на Второй Всероссийской конференции комсомола было принято решение о создании уже общероссийской организации. Постановили, что они будут называться пионерами – так именовали саперов, и аналогия должна была показывать, что дети расчищают дорогу к светлому будущему. Официальное первое название: «Юные пионеры имени Спартака».

Так Михаил Стремяков стал создателем первого пионерского отряда, с которого взяла пример вся организация уже во всероссийском масштабе. Вожатым он оставался до конца 1923 года, а затем, до 1925 года, возглавлял пионерскую организацию уже всего Краснопресненского района Москвы.

Но если кто-то думает, что Михаил на этом успокоился и почивал на лаврах «первопроходца», то совершенно ошибается. Он сам и остальные «взрослые» в пионерском движении пришли к выводу, что детям нужен свой журнал. Никаких денег на его издание не было, но, как вспоминал сам Стремяков, идею поддержал «директор типографии № 20 старый большевик тов. Боков».

Тот на свой страх и риск организовал печать первого выпуска журнала, который назвали «Барабан». И тут же все затраты окупились – номер буквально смели! Главным редактором был Михаил Стремяков.

Однажды, в середине 1924 года, пришел пакет из ЦК ВКП(б), в котором была записка от Сталина и вложены пять рублей. Оказывается, руководителю государства написали дети из пионерского отряда в отдаленном районе Сибири и попросили помочь подписаться на «Барабан». Сталин оплатил им подписку.

Но на одном «Барабане» Стремяков не остановился. Он решил, что нужна еще и регулярная газета, а не только ежемесячный журнал. Так в 1925 году была организована самая знаменитая детская газета «Пионерская правда». У редакции не было ничего, даже пишущей машинки. Тогда пришли в «большую» «Правду» и Мария Ильинична Ульянова, сестра Ленина, немедленно выделила им печатную машинку.

Стремяков как главный редактор выпустил первые 15 номеров газеты. Но на этом его журналистская деятельность не закончилась. С конца 1925 года он уже становится штатным журналистом «Комсомольской правды». И это при том, что продолжал работать на железной дороге – сбылась мечта и Михаил стал уже не помощником, а машинистом паровоза.

Однако стремление к журналистике все же перевесило. Стремяков поступает в МГУ. Но нагрузка журналиста огромная, он университет так и не заканчивает. Работает до 1929 года редактором информационного бюро «Комсомолки», затем в газете «Гудок», некоторых журналах.

Но в 1935 году карьера резко оборвалась – арест и ссылка в Воркуту. В Москву вернулся только перед самой войной в 1941 году. С разу же уходит на фронт. Вначале сражается рядовым на Ленинградском фронте, а затем становится корреспондентом фронтовой газеты Московского военного округа «Красный воин». В армии оставался до 1946 года.

А потом выяснилось, что фронтовые тяготы не прошли даром – туберкулез. Работал на Урале на стройке железной дороги, затем в Свердловске (Екатеринбурге) возглавлял редакцию радиовещания.

В возрасте 47 лет болезнь победила и 27 октября 1950 года Михаил Стремяков скончался, похоронен на Михайловском кладбище города. Через 10 лет в 1960 году создателя первой пионерской организации страны полностью реабилитировали.