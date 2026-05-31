Самые знаменитые американцы, которые сбежали в СССР

Советский Союз был не только страной, откуда люди стремились сбежать на Запад. История знает и множество обратных примеров, когда граждане США, разочаровавшись в «американской мечте», навсегда меняли Нью-Йорк и Техас на Москву и Магадан.

Одних вела коммунистическая идея, других — желание скрыться от правосудия, третьи просто искали лучшей жизни. Давайте вспомним, кто из американцев променял статус гражданина сверхдержавы на советский паспорт.

Освальд: от завода до убийцы

Если спросить любого американца, какой перебежчик приходит ему на ум первым, он назовет Ли Харви Освальда. В 1959 году 20-летний экс-морпех, вдохновленный марксизмом, прибыл в Москву. Обычно Советский Союз радовался таким гостям, но тут засомневался. Освальд был бывшим военным, и ему не поверили. В ответ на отказ в гражданстве он вскрыл себе вены в гостиничном номере. После этого ему дали вид на жительство и отправили подальше от столицы — в Минск, где определили токарем на радиозавод. Позже ему выделили квартиру и даже выплачивали пособие.

Однако со временем романтика «советского рая» выветрилась. Скучая по ночным клубам и бурной жизни, Освальд стал проситься обратно в США. Удивительно, но КГБ его отпустил. Вместе с женой-россиянкой он вернулся в Америку, где вскоре прогремел на весь мир как человек, убивший президента Кеннеди.

Актеры, ученые и рабочие

Были и те, кто приехал в СССР еще до войны. Например, чернокожий артист Джеймс Хьюз, приехавший в 1932-м. Его талант носителя живого английского языка пригодился на радио, откуда он вещал на Северную Америку. Правда, в историю он вошел не столько сам, сколько благодаря своему сыну — Джиму Паттерсону, тому самому чернокожему мальчику из знаменитого фильма «Цирк».

Ученый Арнольд Локшин сбежал с женой от преследования ФБР за прокоммунистические взгляды. На новой родине он спокойно занимался наукой долгие годы. А простые американцы тысячами валили в СССР в 1930-е. Их манили слухи о райской жизни на фоне ужасов Великой депрессии в самих Штатах. Только в 1930-е годы в Советский Союз приехало 70-80 тысяч иностранных рабочих, из которых около 18 тысяч были гражданами США.

Шпионы и «отцы» советской науки

Особняком стоят истории двойных агентов, строивших советскую оборонку. Джоэль Барр родился в Нью-Йорке, но в США ему пришлось уехать в прямом смысле спасая свою жизнь. Он входил в шпионскую сеть Розенбергов, добывая секреты радаров и электроники для СССР. Когда ФБР наконец выписало ордер на его арест, Барр виртуозно исчез, списавшись с КГБ. В США его долго считали погибшим, а он стал «отцом» советской микроэлектроники, основателем Зеленограда и лауреатом Госпремии. Вместе с другом Альфредом Сарантом (тоже перебежчиком) они вывели советскую электронную разведку на новый уровень.

Супруги Моррис и Леонтина Коэн были кадровыми разведчиками. Их рассекретили в Великобритании, где они отсидели срок, а затем их обменяли на британского шпиона. После обмена они осели в Москве.

Агент Китти Харрис, завербованная еще в юности, работала радисткой в Париже и воевала на фронте связисткой. Впоследствии попала в опалу и закончила жизнь в психиатрической лечебнице в Горьком.

Побег криптографов

Пожалуй, самый громкий удар по американским спецслужбам нанесли Уильям Мартин и Бернон Митчелл. В 1960 году эти криптографы АНБ просто взяли и уехали в СССР. На пресс-конференции в Москве они вывалили все секреты о шпионаже США за союзниками и вторжении в чужое воздушное пространство, мотивируя это страхом перед ядерной войной. Для АНБ это была катастрофа .

Их судьбы сложились по-разному: Митчелл умер в 2001 году в России, а Мартин, скучая по родине, вернулся в США в 1980-х.