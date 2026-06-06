В каких битвах участвовал Иван Грозный

Иван IV Васильевич, прозванный Грозным, остался в народной памяти как царь-воитель, при котором Русское государство раздвинуло свои пределы на восток и юг, присоединило целые царства и впервые попыталось пробиться к Балтийскому морю. Образ его в массовом сознании — это образ грозного полководца, лично ведущего полки. Но вот вопрос, который не так прост, как кажется: а действительно ли первый русский царь был полководцем? В каких сражениях он участвовал лично, а где лишь числился верховным главой войска, оставаясь вдали от поля брани?

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Царь и война: что значило «участвовать»

Прежде всего стоит уточнить, что в XVI веке участие государя в походе вовсе не означало, что он лично рубится в первых рядах. Московский великий князь, а затем царь, был верховным главнокомандующим по статусу. Его присутствие при войске придавало походу особый вес, поднимало боевой дух, освящало предприятие царским авторитетом. Но непосредственное руководство боем чаще лежало на воеводах — опытных военачальниках из числа знати.

При этом надо помнить и о том, что войны Ивана Грозного длились десятилетиями, и далеко не во всех походах царь присутствовал сам. Огромная часть боевых действий — особенно на западном фронте Ливонской войны и на южных рубежах против крымцев — велась воеводами без личного участия государя. Поэтому говорить о «битвах Ивана Грозного» правильнее в широком смысле: это войны его царствования, в важнейших из которых он принимал личное участие.

Казанские походы: главное дело молодости

Самым известным военным предприятием, в котором Иван IV участвовал лично, стало взятие Казани. Борьба с Казанским ханством, осколком Золотой Орды, велась долго и трудно. Первые походы конца 1540-х — начала 1550-х годов оказались неудачными. Молодой царь дважды водил войска к Казани, но осады срывались — то из-за распутицы и ранней оттепели, то из-за нехватки сил и осадных средств.

Решающим стал поход 1552 года. К этому времени русские основательно подготовились: была построена крепость Свияжск, ставшая опорной базой неподалёку от Казани. Летом многотысячное войско двинулось на ханскую столицу, и сам царь находился при армии.

Осада Казани продолжалась несколько недель и завершилась штурмом 2 октября 1552 года. Город был взят после подрыва крепостных стен мощными пороховыми зарядами в подкопах — приём, который продемонстрировал возросший уровень русского военно-инженерного дела. Падение Казани стало переломным событием. Казанское ханство прекратило существование, а через несколько лет, в 1556 году, под власть Москвы перешла и Астрахань. Эти приобретения открыли путь на восток и в Поволжье, изменив географию государства.

Взятие Казани — это, безусловно, главное военное событие, связанное с личным присутствием Ивана Грозного. Именно оно закрепило за ним славу царя-победителя и нашло отражение в летописях, в строительстве Покровского собора на Красной площади (известного как храм Василия Блаженного) в память об этой победе.

Ливонская война: долгая и изнурительная

Если на востоке Ивану сопутствовал успех, то на западе судьба оказалась переменчивой. В 1558 году царь начал Ливонскую войну — попытку утвердиться в Прибалтике и получить выход к Балтийскому морю, столь нужный для торговли с Европой.

Поначалу дела шли блестяще. Русские войска заняли ряд ливонских городов, в том числе Нарву и Дерпт (Юрьев). Ливонский орден, ослабленный и раздробленный, не выдержал натиска и фактически распался. Но именно этот распад обернулся проблемой: земли пришедшего в упадок ордена стали предметом притязаний сильных соседей — Польши и Литвы (объединившихся затем в Речь Посполитую), Швеции и Дании. Локальная война против слабого противника переросла в затяжное противостояние с коалицией мощных держав.

Среди походов этой войны особое место занимает поход на Полоцк в 1563 году. Этот крупный литовский город был взят русскими войсками, и в осаде участвовал лично Иван Грозный. Взятие Полоцка стало значительной победой и одним из тех эпизодов Ливонской войны, где присутствие царя при войске зафиксировано вполне определённо.

Был ли Иван Грозный полководцем?

Непосредственное руководство сражениями, разработка тактики, командование полками — всё это лежало на плечах воевод. Военные таланты эпохи воплощались в людях вроде князя Воротынского, князя Курбского (до его перехода на сторону противника) и многих других военачальников. Царь же был верховным главой, организатором, вдохновителем — но не военным гением, лично выигрывавшим битвы.

Более того, многие крупнейшие события военной истории его царствования — оборона южных рубежей, основная часть Ливонской войны, та же битва при Молодях — происходили без его прямого присутствия на поле боя.