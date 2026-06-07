Кем на самом деле были предки Виктора Цоя

Порой человек настолько велик, что кажется, будто он явился из ниоткуда. Истина, как всегда, банальнее и интереснее. За харизмой Последнего героя стояли столетия скитаний, древняя фамилия, работа в НКВД и депортация. Рассказываем, кем на самом деле были его предки.

Легендарный эмигрант: Отец Виктора и дед-офицер

По официальным данным, родословная Виктора начинается на берегах Японского моря. Прадед музыканта, Цой (Чхуэ) Ён Нам, появился на свет в 1893 году в рыбацкой деревне Сонджин (современная Северная Корея). В 1907 году 14-летний подросток сбежал от нищеты и грядущей войны во Владивосток. Именно здесь, уже на русском Дальнем Востоке, родился его сын Сын Дюн (впоследствии Максим Максимович Цой).

Юный Максим стал ключевой фигурой для будущего кумира. Получив педагогическое образование в Казахстане (куда депортировали корейцев), он не пошел учить детей, а поступил на службу в НКВД. Полтора десятилетия дед Цоя проработал в советской контрразведке, дослужившись до звания майора.

У него было пятеро детей. В Казахстане появился на свет его сын Роберт (1938 г. р.). Повзрослев, Роберт, как тысячи советских людей, отправился покорять Ленинград, где окончил Военмех и устроился инженером на завод.

Коренная петербурженка и поиски «правильного» брака

В Северной столице Роберт встретил свою судьбу — коренную ленинградку Валентину Васильевну Гусеву. Девушка из Пушкина преподавала в школе физкультуру.

По легенде, Роберт сделал ей предложение буквально через несколько дней после знакомства. «В конце концов, не понравится — разведусь» — якобы подумала тогда Валентина.

Этот брак стал тем самым сплавом крови, который дал миру гения. Понимая это, отец долгое время опасался везти русую Валю знакомиться со своими корейскими родственниками в Казахстан. Сама встреча состоялась, когда Витя уже родился.

Настоящая фамилия и «старший» брат

Примечательно, что на своей исторической родине Виктора называют исключительно Чхве. Именно так звучит его древняя фамилия в хангыле (в переводе — «вершина» или «высота»).

Генеалогия рок-звезды хранит и личную драму. До 1990 года миллионы поклонников и сам Цой считали, что он — единственный ребенок в семье. Однако незадолго до гибели открылась правда: у него есть единокровный брат Леонид, сын Роберта от другого брака, появившийся на свет в 1974 году. Увы, встретиться с Леонидом Виктор не успел.

Итог

Виктор Цой не был просто «советским рокером с азиатской внешностью». За ним стояла история целого народа, депортированного по прихоти режима, и тяжелая работа чекиста, воспитавшего его отца. Может быть, именно понимание этой глубинной, сложной генетики и давало ему право писать песни на все времена.